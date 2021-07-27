Держава має забезпечити житлом ветеранів АТО/ООС, які є внутрішньо переміщеними особами. В Україні майже 3 тисячі людей, які захищали її та залишились без житла внаслідок збройної російської агресії. Необхідно поступово вирішувати це питання. Цього року маємо забезпечити власним житлом щонайменше 400 ветеранів-переселенців.

На цьому наголосив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль, головуючи на нараді про стан забезпечення житлом внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність нашої держави.

Субвенції місцевим бюджетам

Очільник уряду доручив фахівцям Міністерства у справах ветеранів та Міністерства фінансів опрацювати питання збільшення на 282 мільйони гривень видатків у державному бюджеті за програмою «Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України». Це дасть змогу цього року забезпечити житлом 414 осіб. Зокрема 220 — за рахунок додаткових асигнувань.

Детально обговорили роботу державних установ, які мають забезпечити доступне житло для українців, зокрема пільгових категорій громадян.

Представники Міністерства розвитку громад та територій доповіли про стан реалізації проєктів Державного фонду сприяння молодіжному житловому будівництву (Держмолодьжитло). У межах програми «Житлові приміщення для внутрішньо переміщених осіб», яку фінансує уряд Німеччини через KfW, вже було проведено перший етап добору отримувачів кредиту та визначено 150 кандидатів серед усіх зареєстрованих.

За умовами проєкту, кредити ВПО надаватимуть на термін до 20 років під 3% річних, виходячи з нормативної площі житла (21 квадратний метр загальної площі на особу і додатково 10,5 квадратних метра на сім’ю).

Об’єктами кредитування можуть бути квартира у багатоквартирному житловому будинку чи одноквартирний житловий будинок, прийняті в експлуатацію не більш як 35 років тому чи реконструйовані не більш як 25 років тому, уточнили у Держмолодьжитлі.

Загалом на фінансування цієї програми уряд Німеччини через банк KfW спрямував грант 25,5 мільйона євро.

У Міністерстві фінансів доповіли, що нині в Україні працює дві основні програми іпотечного кредитування: «Доступна іпотека 7%» та програма фінансового лізингу під 5%.

Представники міністерства зазначили, що триває об’єднання Державної іпотечної установи та Української фінансової житлової компанії. Після завершення процесу передбачено випуск державних облігацій на суму 20 мільярдів гривень. Це дасть змогу активізувати процес іпотечного кредитування в нашій державі, повідомляє департамент комунікацій Секретаріату Кабміну.

Розшириться коло учасників

Прем’єр-міністр наголосив на дієвості програми «Доступна іпотека 7%», яку цього року ініціював Президент. Адже нею вже скористалися понад пів тисячі родин, а загальний обсяг кредитних договорів — пів мільярда гривень.

«Загалом учасники пільгових житлових програм — тисячі родин. Наше завдання — максимально розширювати такі програми, щоб українці змогли вже сьогодні покращити свої житлові умови. Особливо це стосується громадян, які втратили власне житло внаслідок війни на сході, та інших пільгових категорій. Розширення діяльності Держмолодьжитла та Укрфінжитла — свідчення того, що питання забезпечення українців власним житлом на вигідних умовах — пріоритет роботи уряду», — зауважив Денис Шмигаль.

За підсумками наради Прем’єр-міністр дав доручення Мінрегіону передбачити у проєкті державного бюджету на 2022 рік докапіталізацію Державного фонду сприяння молодіжному житловому будівництву за умови паритетного залучення зовнішніх джерел фінансування.

Міністерство фінансів протягом двох тижнів має підготувати та подати на розгляд Кабміну рішення, які дають змогу розширити умови пільгових іпотечних та лізингових програм. Зокрема це стосується розширення кола їх учасників, щоб якнайбільше українців могли отримати власне житло.

Відділ новин

«Урядового кур’єра»