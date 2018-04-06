В Україні внаслідок весняного водопілля очікується подальше підняття рівнів води у водоймах, повідомляє прес-служба ДСНС. Зокрема, підняття води до метра очікується на річках басейну Прип’ятi, лівих притоках Середнього Дніпра (Сумська, Полтавська, Дніпропетровська області). На решті річок переважатиме добова інтенсивність зростання рівнів води до 20—30 см. Чи не загрожує це проривом гідротехнічних споруд і масовим підтопленням?
Ні, запевняє голова ПрАТ «Укргідроенерго» Ігор Сирота. Він не очікує на значне затоплення прибережних регіонів цих річок у результаті великого припливу талої води під час повені у квітні — травні цього року: «Масового досягнення небезпечних відміток не очікується. Вода буде на території заплав, на вже затоплених ділянках, поступово рівень затоплення зменшуватиметься. Цьогорічний середньостатистичний паводок менш потужний за торішній.
Ми готові прийняти такий приплив води. Паводок цього року середньостатистичний, немає нічого незвичайного. Ми розраховуємо не лише убезпечити населення від підтоплення, а й акумулювати достатньо води для виробництва електроенергії».
Ігор Сирота зазначив, що ні гідротехнічні споруди, ні мостові переходи, ні інші об’єкти інфраструктури на Дніпрі та Дністрі не постраждають у результаті проходження великих об’ємів води. Для такого оптимізму є всі підстави, адже напередодні відбулися наради на всіх десяти ГЕС, що належать до сфери управління компанії. Керівництво філій доповідало про стан готовності гідротехнічних споруд та гідромеханічного обладнання.
Керівництво філії «Середньодніпровська ГЕС» зазначає: «На станції виконано перевірку готовності і встановлено, що всі гідротехнічні споруди, дренажні системи, вантажопідіймальні механізми, обладнання гідроагрегатів (механічне й електричне) готове до роботи в умовах весняної повені 2018 року». Проведено поточний ремонт електричного та механічного обладнання, яке братиме участь у пропуску повені.
Про готовність доповідають і на Канівській ГЕС: обладнання, задіяне у виробленні електроенергії, підготовлене до експлуатації в період проходження весняної повені 2018 року. Перевірено підіймальні механізми, затвори і сміттєзатримувальні решітки. Оглянуто гідротехнічні споруди по напірному фронту, обстежено дамби і дренажні канали, прочищено дренажі ГЕС. Відповідно до затвердженого графіка вчасно виконують усі капітальні та поточні ремонти основного й допоміжного обладнання, тривають протиаварійні та протипожежні тренування.
Приплив води і збільшення виробництва електроенергії на ГЕС дасть змогу, за словами енергетиків, зекономити на її продажу населенню. Адже водяна енергетика дешевша, приміром, за вугільну. За попередніми оцінками Укргідроенерго, за рахунок цьогорічного достатнього наповнення басейну Київського водосховища вдасться зекономити до 3,5 мільярда гривень.
«У 2017 ми виробили близько 9 мільярдів кіловат-годин електроенергії. Цьогоріч плануємо цю цифру збільшити до позначки близько 11,5 мільярда», — каже Ігор Сирота.