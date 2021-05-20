Володимир Козявкін — доктор медичних наук, відомий науковець і дослідник, фахівець у галузі неврології та медичної реабілітації. Сформовану під його керівництвом Трускавецьку школу реабілітації добре знають не лише в Україні, а й у багатьох країнах світу. Міжнародна реабілітаційна клініка Козявкіна — це багаторічний досвід реабілітації пацієнтів з різноманітними неврологічними захворюваннями, йдеться і про дитячий церебральний параліч, наслідки травм і захворювань центральної нервової системи, затримку моторного розвитку в дітей, аутизм та інші розлади аутистичного спектра тощо.

Лікують хворих з усього світу

Інноваційна та ефективна реабілітація за методом професора Козявкіна завоювала широкий міжнародний авторитет. Понад 70 тисяч пацієнтів з усього світу пройшли курс реабілітації за цією методикою. В енциклопедичному виданні з дитячої ортопедії за редакцією німецького професора Ф. Нітарда метод Козявкіна внесено до четвірки найефективніших консервативних способів реабілітації пацієнтів з ураженням нервової системи та дитячим церебральним паралічем.

Сам Володимир Ілліч, незважаючи на досягнення та численні нагороди, надзвичайно скромний та лаконічний у відповідях на запитання про нього, його клініку. «Дуже важливо, щоб твої справи говорили самі про себе», — переконаний він. Результат його справ — пацієнти, в яких завдяки Міжнародній клініці реабілітації значно покращується якість життя. І їхнього власного життя, і, звичайно, рідних. Уявіть лише неймовірні емоції мами, яка привезла свого сина до клініки на візочку, а вже після першого курсу реабілітації він почав ходити з нею за руку!

І таких красномовних результатів роботи фахівців клініки — десятки тисяч. Не лише українці, а й дедалі більше іноземців зі своїми дітьми, які вражені різними неврологічними захворюваннями, приїжджають до курортного Трускавця, сподіваючись на диво лікувального методу Козявкіна. І їхні сподівання здебільшого справджуються.

— Володимире Іллічу, ви — автор принципово нової технології лікування хворих на дитячий церебральний параліч — системи інтенсивної нейрофізіологічної реабілітації, відомої у світі як «Метод Козявкіна», засновник Міжнародної реабілітаційної клініки, де лікують хворих з усього світу. Ваша наукова та практична діяльність відзначена багатьма нагородами, серед яких зокрема присвоєння звання Героя України. Яка нагорода для вас найдорожча? Що вважаєте найбільшим своїм досягненням?

— Найбільшим своїм досягненням вважаю створення високоефективної методики реабілітації, яка свого часу отримала визнання як в Україні, так і у світі. Впродовж останніх тридцяти років з позитивним стабільним результатом у 98% хворих у нашій клініці пройшли курс реабілітації понад 70 тисяч пацієнтів з 63 країн світу, в тому числі з Польщі, Німеччини, Австрії, Румунії, США, Кувейту, Катару, ОАЕ та інших.

— Як відчули, що головна справа вашого життя, на яку потрібно спрямувати всі знання та енергію, — лікування саме хворих з ДЦП?

— Бажання займатися відновним лікуванням пацієнтів з хронічною неврологічною патологією з’явилося ще у студентські роки під час навчання в Гродненському медінституті (Білорусь). Премійований за наукову роботу поїздкою до скандинавських країн у складі студентської делегації, був вражений високим рівнем допомоги хворим з хронічною неврологічною патологією. Досягнути такого високого рівня реабілітаційної допомоги пацієнтам у нашій країні стало мрією.

Багато років разом з однодумцями віддав пошуку принципово нових, немедикаментозних методів допомоги хворим з органічними ураженнями мозку та створенню центрів, які б відповідали міжнародним стандартам високоефективних медичних технологій реабілітації.

— Метод Козявкіна — як він до вас прийшов? Це було осяяння чи важка копітка праця, мислення та аналіз, що допомогли дійти певних висновків? Чи все разом?

— Досвід роботи неврологом, мануальним терапевтом і спостереження за змінами тонусу м’язів у дорослих після маніпуляції на хребті спонукали до ідеї використання методик мануальної терапії в дітей, адаптувавши їх до анатомо-фізіологічних особливостей дитячого організму. Результат такого нового підходу всередині 1980-х років перевищив усі сподівання: зниження м’язового тонусу в хворих на спастичні форми церебрального паралічу, збільшення в них об’єму рухів спостерігали як лікуючі лікарі, так і самі пацієнти та батьки хворих дітей.

— У чому полягає ваша унікальна методика лікування церебрального паралічу?

— В основі системи реабілітації лежить полімодальний підхід із застосуванням різнобічних методів впливу на пацієнта. Основним компонентом методики є біомеханічна корекція хребта та великих суглобів, які в поєднанні з комплексом лікувальних заходів — таких, як рефлексотерапія, спеціальна система масажу, мобілізувальна гімнастика та інші, що взаємодоповнюють і посилюють одна одну, спрямовані на досягнення основної мети реабілітації — покращення якості життя хворих на дитячий церебральний параліч та їхньої соціальної адаптації.

Добору кадрів надають особливого значення

— У перший рік незалежності України ви прийняли рішення створити клініку, яка б не залежала від бюджетного фінансування. Завдяки чому вам вдалося вивести її на такий високий рівень — як за внутрішнім наповненням, тобто власне лікуванням, так і за зовнішнім виглядом, адже створення комфорту та домашнього затишку також є частиною реабілітації?

— Реальна ціль, системний підхід до справи, створення необхідних структур і технологій, постійне навчання та вдосконалення й головне — бажання допомогти хворим.

— Яким чином добираєте кадри у вашу клініку? Як передаєте досвід працівникам реабілітаційного центру? Яка філософія його колективу?

— Добору кадрів надаємо особливого значення, адже людина повинна мати не лише добру професійно-кваліфікаційну підготовку, а й володіти діловими та відповідними особистісними якостями. Кожен претендент проходить усну співбесіду та скеровується на перевірку теоретичних знань. Увагу звертаємо на поведінку претендента, його манеру спілкування, зовнішній вигляд, цілі та установки, мотивацію. Приймаючи позитивне рішення, претендента запрошуємо на роботу та проводимо тримісячний цикл теоретичних і практичних навчань з медичної реабілітації за СІНР (метод Козявкіна).

— Метод професора Козявкіна нині активно впроваджують у багатьох країнах, на базі Міжнародної реабілітаційної клініки проходять навчання іноземні медичні спеціалісти. Що найбільше вражає іноземних колег, які потрапляють до вашої клініки вперше?

— Так, з серпня 2017 року на базі клініки проводимо навчальні курси для міжнародних медичних спеціалістів за програмою Cerebral Palsy Treatment Programme Using Professor Kozyavkin Method.

Як правило, іноземців насамперед вражає ефективність лікування, системність у підході до лікувального процесу, наукові розробки, а також позитивні відгуки пацієнтів з різних країн.

Мар’яна ЮХНО-ЛУЧКА

для «Урядового кур’єра»

ДОСЬЄ «УК»

Володимир КОЗЯВКІН. Народився 8 червня 1947 року у с. Острожець Рівненської області. 1971 року закінчив Гродненський медичний інститут (Білорусь). Засновник Міжнародної реабілітаційної клініки. Доктор медичних наук, член-кореспондент Національної академії медичних наук України, професор. Заслужений діяч науки та техніки. Лавреат Державної премії в галузі науки та техніки, Державної премії України в галузі архітектури. Герой України.