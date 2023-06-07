12-річний Михайлик Малик навчається в ліцеї №2 Рівненської міської ради. Він з родиною приїхав до Рівного з Ізюма на Харківщині. Каже, там не було традиції на свята ходити у вишиванках. «А тут вона є. І це мені дуже подобається, бо додає настрою, піднесеності».

Цими днями Рівненщина розквітає вишиванками: школярі прямують на урочистості з нагоди завершення воєнного навчального року. Їх влаштовують не для всіх, здебільшого лише для випускних класів. Але на відміну від 2022-го, вони відбуваються, і це примножує бажання жити.

Головне — безпека

«В області 25 тисяч 567 випускників. Із них базову середню освіту здобули 15 тисяч 395, повну середню — 10 тисяч 172. 1093 дев’ятикласники мають свідоцтва з відзнакою, серед 11-класників 567 золотих та 199 срібних медалістів. І це один з позитивних вимірів вкрай непростого навчального року, що минув у постійних повітряних тривогах, блекаутах та стресах», — каже перший заступник голови Рівненської ОВА Сергій Подолін. Він додає, що війна кардинально змінила освітні пріоритети. Головне тепер — безпека кожного учня.

На Рівненщині освітній процес було організовано у 545 школах. Очні заняття відбувалися в 44% з них, стільки само працювало у змішаному форматі.

Лише 12% (серед них школи поблизу білоруського кордону) працювали онлайн.

«Наше завдання — створити безпековий простір для максимального стаціонарного навчання в школах. Ще торік улітку спільно з територіальними громадами ми почали облаштовувати укриття. Нині у школах 452 укриття, ще 102 — у захисних спорудах на відстані до 500 метрів. Це допустимий параметр для очного навчання. 229 укриттів працюють у дошкільних закладах освіти, це 73% потреби. Робота триває. Відповідно до постанови Кабінету Міністрів від 28 квітня, для Рівненщини надано 50,5 мільйона гривень субвенції на облаштування укриттів. Умова її отримання — співфінансування з місцевих та обласного бюджетів.

Ми наголошували головам громад на виготовленні проєктно-кошторисної документації та експертизи проєктів, щоб коли надійдуть кошти, не гаяти на це часу. Чимало з них так і зробили, тож із 29 заявок обрано чотири ліцеї. А це означає, що до кінця 2023 року ще 2,5 тисячі школярів зможуть навчатися за партами», — розставляє акценти Сергій Подолін.

Цікавий факт: у межах 40-кілометрової безпекової зони вздовж білоруського кордону (на Рівненщині його довжина 218 кілометрів) очне навчання вдалося налагодити в 47 закладах.

Високоякісні знання у пріоритеті

Достойна освіта — один із пріоритетів виконавчої влади краю, яка позиціонує Рівненщину як територію рівних можливостей. Цими можливостями залюбки скористалися 2 тисячі 314 школярів, яких війна вигнала з рідних осель і для яких поліська земля стала другою домівкою. А ще 277 учнів, які перебували на окупованих територіях, навчалися у школах нашого краю дистанційно. Тож шкільні дзвоники цими днями лунають і для них, сповіщаючи, що українська освіта — впевнений шлях до майбутнього у вільній та мирній країні.

Українські документи про освіту отримають і ті школярі, які перебувають за кордоном, в наших дипломатичних представництвах або після повернення в рідних школах. Їх зберігатимуть тут ще рік після завершення воєнного стану.

До речі, за кордон виїхало 10 311 учнів та 118 учителів з Рівненщини. Тож Національний мультипредметний тест вони можуть скласти у країнах перебування: у 32 країнах працюватимуть екзаменаційні центри для українців. На Рівненщині для складання НМТ зареєструвалося 10 734 учасники — на три тисячі більше, ніж торік.

«Серед предметів, запропонованих на вибір учнів, на першому місці історія України — її обрали майже 7 тисяч учасників. І це знаково, адже новітню власну історію ми пишемо саме сьогодні, змінюючи безпекові алгоритми всього світу. На другому — теж знаково англійська мова.

Тест пройде у форматі онлайн-завдань. А його підсумки стануть індикатором якості освітнього процесу в умовах війни», — каже директор департаменту освіти і науки ОВА Петро Коржевський.

Постанова Кабінету Міністрів окреслює можливі рамки нинішнього навчального року в Україні 30 червня: потрібно відпрацювати певну кількість годин з кожного предмета. Оскільки Рівненщині вже вдалося виконати ці нормативи, департамент освіти і науки ОДА рекомендував завершити навчання в період із 30 травня до 9 червня.

У шкільні дзвоники часто дзвонять учні, батьки яких полягли за Україну або захищають нас від російського ворога. Як-от семирічна рівнянка Іринка Васильєва, яку знає вся Україна. Вона втратила на війні тата й дядька і стала волонтеркою. Виготовляє різноманітні прикраси, продає їх на ярмарках і в соцмережах, а на виручені кошти купує необхідне для татового підрозділу. «Я вже передала шість машин, п’ять тепловізорів та бензопилу. А тепер збираю кошти на вертоліт», — упевнено каже Іринка, яку Президент відзначив у Маріїнському палаці.

Днями татові побратими втілили її мрію — подарували першокласниці військовий однострій. Тепер вона воїн з позивним «Янгол».

У день завершення свого першого навчального року Іринка відвідала Алею Героїв. І доповіла татові, що гідно тримає обидва фронти — волонтерський та освітній.

Ось вони, безцінні пріоритети наших наймолодших випускників, у генах яких свобода. Ось він, найкоштовніший вимір української освіти. І водночас вичерпна відповідь на питання, чому ми переможемо.