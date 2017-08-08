За інформацією Міністерства освіти і науки України (МОН), нинішнього року понад 511 тисяч майбутніх студентів подали заяви на вступ до вищої школи. Цьогорічна вступна кампанія стала найемоційнішою для абітурієнтів та їхніх батьків: нововведені коефіцієнти, вибір пріоритетних вищих навчальних закладів (ВНЗ), недосконале програмне забезпечення, невизначена кількість бюджетних місць, затримка електронного оприлюднення результатів через збій системи – ось перелік тих викликів, які були під час вступу.

Абітурієнти могли подати лише 9 заяв до ВНЗ, проте вступити на бюджет – лише в один виш. У МОН ввели систему пріоритетів, де 9 означало найнижчий пріоритет, а 1 – найвищий. З вищого навчального закладу із найвищим пріоритетом починалося зарахування на державне замовлення. Якщо балів не вистачало, абітурієнти вступали до вишу з нижчим пріоритетом.

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Конкурсний бал, на підставі якого майбутніх студентів зараховували на бюджет, мав кілька складових: бал сертифіката ЗНО, середній бал атестата, бал за конкурс творчих або фізичних здібностей. Ці три складові множили на коефіцієнт, який МОН ввело у цьому році. Регіональний або сільський за місцем проживання та галузевий — за спеціальністю.

Запровадивши сільський коефіцієнт (1,02), у Міносвіти хотіли підтримати дітей із сільської глибинки. Регіональний коефіцієнт ввели, аби заохотити абітурієнтів навчатися у своїх регіонах і не вступати до столичних ВНЗ. Найменший коефіцієнт у Києва (1,0), а найбільший у Луганської та Донецької областей та у вишів-переселенців (1,03).

Попри те, що в країні бракує технічних працівників, найбільший наплив вступників спостерігається на спеціальності в галузях економіки, права, менеджменту та туризму. МОН знайшло вихід із цієї ситуації: цього року бали абітурієнтів інженерних та природничих спеціальностей множили на галузевий коефіцієнт (1,03).

Випускники з окупованих територій мали змогу вступати за спрощеною процедурою. На базі освітніх центрів «Донбас-Україна» та «Крим-Україна» майбутні студенти могли скласти дві державні підсумкові атестації та один вступний іспит, який визначав вищий навчальний заклад.

У 2017 році вступна кампанія мала недоліки, зокрема через те, що з перших днів виникали проблеми з роботою електронної системи реєстрації. Окрім того, у вишах не було остаточної інформації про обсяг державного замовлення аж до початку приймання заяв абітурієнтів. Але все ж таки вже 1 серпня університети оприлюднили попередні рейтинги вступників. Абітурієнти, яких повідомили про рекомендацію до зарахування на бюджет у їхніх власних електронних кабінетах, мали виконати усі вимоги вступу до 12:00 5 серпня. За державним або регіональним замовленням зарахування вступників проводили не пізніше12:00 7 серпня.

За січень-липень 2017 року на урядову «гарячу лінію» надійшло майже 7 500 звернень з питань освіти, зокрема з питань вступу. Заявники привертали увагу органів влади до розв’язання проблем, насамперед щодо неналежного функціонування електронної форми подачі документів на вступ до вищих навчальних закладів. Так, за словами абітурієнтів, труднощі виникали ще на етапі реєстрації: не вдавалося зареєструвати особистий електронний кабінет, не завантажувався відсканований додаток до атестата тощо. Разом з тим для випускників навчальних закладів гостро поставало питання отримання дипломів для вступу до інших вищих навчальних закладів або працевлаштування, зокрема через нестачу бланків дипломів. Крім того, діти учасників АТО й вимушені переселенці бажали отримати роз’яснення щодо пільгового вступу до вищих навчальних закладів.

На урядову «гарячу лінію» звернулася жінка, що має статус вимушено переселеної особи (ВПО) та ІІІ групу інвалідності внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС і проживає в місті Коростень Житомирської області. Вона звернулася з проханням надати їй письмове роз’яснення щодо такого запитання: «Чи має право на пільговий «вступ до ВНЗ її дитина, яка також має статус ВПО і потерпіла від аварії на Чорнобильській АЕС?» Міністерство освіти і науки України після розгляду цього звернення повідомило заявницю, що спеціальні умови щодо участі в конкурсному відборі під час вступу для здобуття вищої освіти на основі повної загальної середньої освіти мають особи, яким Законом України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» надане право на прийом без екзаменів до державних ВНЗ за результатами співбесіди. Під час зворотного зв’язку жінка підтвердила, що її проінформували в порушеному нею питанні.

Юнак із м. Львова, який має статус учасника бойових дій, звернувся на урядову «гарячу лінію» з проханням надати роз'яснення, чи має він право на безкоштовній основі продовжити навчання в магістратурі в Національному університеті «Львівська політехніка», в якому здобув освітній рівень «бакалавр» у 2013 році. Після встановлення зворотного зв’язку з юнаком працівники урядової «гарячої лінії» дізналися, що Міністерство освіти і науки України надало йому всі необхідні роз’яснення і повідомило, що він має право вступити до цього університету на конкурсній основі.

Заявниця, яка має статус ВПО, повідомила на урядову «гарячу лінію», що зареєстрована в гуртожитку при одному з полтавських університетів, в якому і навчалася. Стверджувала, що їй відмовили у видачі диплома у зв'язку з тим, що мала спочатку виписатися із гуртожитку, після чого отримати обхідний лист для отримання диплома, але вона не може виписатися з гуртожитку, оскільки не має іншого місця, де зможе прописатися. Дівчина просила посприяти у видачі диплома без виписки з гуртожитку, оскільки протягом місяця не видані дипломи знищать. Після розгляду цього звернення Міністерством освіти і науки України питання вирішено позитивно. Під час зворотного зв’язку працівників урядової «гарячої лінії» з громадянкою встановлено, що вона таки отримала диплом магістра.

За період з 31 липня 2017 року по 6 серпня 2017 року на урядову «гарячу лінію» надійшло 71242 дзвінки, а також 914 звернень зареєстровано через інтернет.

Отримати відповідь, роз’яснення чи довідкову інформацію можна, звернувшись на урядову «гарячу лінію» за номером телефону 1545 у цілодобовому режимі та безкоштовно з мережі фіксованого зв’язку Укртелекому, телефонів мобільних операторів Київстар, Vodafone Україна, Лайфселл.

Для підприємців діє «гаряча лінія» за номером: 0-800-503-045.

Для громадян України, які перебувають за кордоном, номер телефону урядової «гарячої лінії»: +38(044)284-19-15.

Оформити звернення можна також через веб-сайт Урядового контактного центру за адресою: www.ukc.gov.ua