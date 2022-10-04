Єврокомісія оновила рекомендації з видачі віз громадянам рф з огляду на безпекові загрози. Консули проводитимуть перевірку особи кожного заявника, а на кордоні можуть відмовити у в’їзді в ЄС навіть за наявності візи

У зв’язку з виникненням серйозних безпекових загроз з боку російської федерації Європейська комісія представила державам-членам ЄС оновлені рекомендації з видачі туристських віз російським громадянам. Єврокомісія радить консулам європейських дипломатичних представництв у росії відмовляти заявникам у видачі так званих шенгенських короткострокових віз, якщо в них виникне найменша підозра із приводу того, що особа збирається залишатися на території ЄС довше, ніж 90 днів. ЄС робитиме виняток для дисидентів, журналістів та людей, які подають візову заяву з огляду на сімейні обставини.

У рекомендаціях наголошено, що росіяни, які виїхали у сусідні з росією країни, не мають права подавати там заяву на туристську візу до дипломатичних представництв країн-членів ЄС. Це на брифінгу у Брюсселі журналістів повідомила єврокомісар з питань внутрішніх справ Ілва Йоганссон. Вона зазначила, що питання видачі довгострокових віз та надання політичного притулку громадянам рф залишається в компетенції національних урядів країн-членів ЄС.

«Туристська віза — привілей, а не право»

«Ми опинилися в ситуації, в якій ідеться про безпекові загрози. Це почалося з неспровокованої агресивної війни росії проти України. Ми побачили в Україні масові захоронення людей з ознаками тортур, атаки на газогін «Північний потік». Нещодавно президент путін оголосив про військову мобілізацію російських громадян і анексію чотирьох українських регіонів. Це все означає, що ескалація та безпекові виклики дуже серйозні», — заявила єврокомісар. У зв’язку з недавніми подіями Єврокомісія ухвалила рішення повністю скасувати лібералізацію візового режиму з ЄС і ухвалити спеціальні рекомендації, які стосуються видачі короткострокових віз російським громадянам.

На практиці це означатиме, що «держави-члени повинні будуть застосовувати жорсткіший підхід до оцінки підстав поїздки» заявника в ЄС, і проводити дуже прискіпливу перевірку, чи безпечна особа. «Це стосується і тих громадян росії, які тікають від військової мобілізації», — йдеться в рекомендаціях.

Якщо росіянин, який не хоче їхати в Україну вбивати, має на меті отримати довгострокову візу до ЄС чи політичний притулок, то консульства держав-членів мають розглядати такі заяви відповідно до національного законодавства, пояснила Ілва Йоганссон. «Туристська віза — це привілей, а право на притулок — фундаментальне право особи. І щодо забезпечення цього права ЄС застосовує до громадян росії той самий підхід, що й до громадян інших країн», — сказала єврокомісар.

Гуманітарні візи і надалі видаватимуть без обмежень

Єврокомісія рекомендує країнам зробити ще жорсткішими умови подачі візової заявки з огляду на те, що багато чоловіків рф виїхало до сусідніх держав, намагаючись уникнути мобілізації. За словами Ілви Йоганссен, консульства ЄС у третіх країнах не прийматимуть візових заявок від російських громадян, вони це можуть зробити лише на території рф.

Єврокомісар наголосила, що нові візові рекомендації не стосуються тих, хто хоче отримати короткострокову візу на гуманітарних підставах. «Ми не маємо жодних обмежень щодо дисидентів, журналістів, активістів і тих, у кого склалися певні сімейні обставини», — зазначила Ілва Йоганссон. За її словами, Єврокомісія рекомендує застосовувати принцип пріоритетності під час розгляду візових заяв, якщо їх подають опозиційні політики, активісти чи журналісти, а «заяви на туристські візи слід депріоритезувати з огляду на безпекові загрози».

На кордоні — додатковий контроль і перевірка

Проте наявність чинної візи не є гарантією того, що російський громадянин зможе перетнути кордон з ЄС. «Ми звернулися до прикордонних служб країн-членів з рекомендацією проводити жорстку перевірку російських громадян, оскільки беремо до уваги безпекові загрози для Євросоюзу», — заявила єврочиновниця. За її словами, у ЄС вже були прецеденти, коли росіяни приїжджають як туристи, щоб провокувати українських біженців і пропагувати путіна.

«Проте є підстави говорити про набагато серйозніші безпекові загрози, тому необхідно проводити прискіпливу перевірку кожної особи», — сказала вона.

Нині в ЄС не спостерігають значного напливу громадян росії. За інформацією Ілви Йоганссон, у вересні кількість перетинів кордону ЄС, які здійснили російські громадяни, була на 10—20 тисяч більшою, ніж за аналогічний період торік. «Тобто якщо торік у ЄС в’їхало 170 тисяч російських громадян, то цього року — 190 тисяч. В’їздів було більше, ніж зазвичай, проте це не так вже й багато для ЄС», — констатувала єврокомісар.

Щодо статистки заяв на отримання притулку, які подають російські громадяни, то вона за останній час істотно не змінилася. «За минулий тиждень це було 20—30 заяв на день. Це небагато», — повідомила Ілва Йоганссон. Проте вона наголосила: оскільки багато росіян виїжджають з рф у сусідні країни, щоб уникнути мобілізації, можна передбачити, що ці люди захочуть в’їхати в ЄС.