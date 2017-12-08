Останнім часом українці стали дедалі більше виїжджати за кордон. Посилив це і безвізовий режим з країнами ЄС, який став чинним цього літа. Проте наші громадяни їдуть не лише помилуватися принадами європейських країн чи погрітися на екзотичних узбережжях. Багато хто шукає за кордоном шанс на роботу, нерідко вирушаючи до сусідньої країни, з якою Україну колись поєднували близькі дружні відносини.

Проте будь-яка поїздка за кордон, окрім приємних вражень, може приховувати певні ризики. Вітчизняне зовнішньополітичне відомство розробило спеціальні рекомендації для громадян України, які зібралися з тих чи тих причин тимчасово залишити межі Батьківщин.

Щоб не пошитися в дурні

Передусім МЗС нагадує, що виїзд громадян за кордон потрібно здійснювати лише на законних підставах відповідно до запланованої мети поїздки та згідно з вимогами чинного законодавства України і країни призначення. Готуючись до закордонної поїздки, слід з’ясувати можливі застереження МЗС щодо відвідання тієї чи іншої країни. Як відомо, зовнішньополітичне відомство відстежує ситуацію у світі і з огляду на політичні обставини чи природні катаклізми може рекомендувати громадянам утриматися на певний час від поїздок до певної держави. Ці застереження оприлюднюють на сайті МЗС.

Проте дипломати констатують, що нерідко, попри рекомендації утриматися від поїздок до окремих країн, де складна безпекова ситуація, місцева влада проводить неправомірні затримання й неспроможна гарантувати безпеку та правопорядок, тривають конфлікти і збройні сутички, наші громадяни нехтують цими порадами. Вони часто вирушають до кризових регіонів світу для працевлаштування, вдаючись до допомоги нелегальних каналів.

Якщо ви вирішили попрацювати за кордоном, МЗС радить «свідомо та відповідально ставитися до вибору пропонованої діяльності та порядку її здійснення, реалізовуючи своє право на працю виключно з використанням офіційних механізмів і процедур». Дипломати нагадують, що варто уникати стосунків із сумнівними особами та посередницькими структурами, які, користуючись необізнаністю шукача роботи за кордоном, вводять його в оману. Такі горе-посередники можуть втягнути довірливу людину в злочинну діяльність: контрабанду, наркоторгівлю, найманство, незаконне надання послуг військового призначення та подвійного використання, торгівлю людьми.

МЗС закликає громадян України, які перебувають за кордоном, дотримуватися законів країни перебування, а також здійснювати необхідні кроки, які допоможуть консульським працівникам у разі необхідності надати правову допомогу. Для цього наші громадяни, які перебувають за кордоном довше, ніж три місяці, повинні стати на консульський облік, а у разі менш тривалої подорожі — повідомити українським дипломатам свої установчі та контактні дані.

На лікування — без головного болю

В Україні набуває популярності так званий медичний туризм, коли людина їде за кордон, щоб отримати консультацію тамтешніх медиків чи пройти лікування в тамтешній лікарні. «Вирушаючи за кордон з метою отримання медичних чи оздоровчих послуг, пацієнти повинні усвідомлювати всі ризики та переваги медичного обслуговування в іншій країні», — нагадують в МЗС.

Обираючи закордонний заклад охорони здоров’я, необхідно передусім з’ясувати, чи має він досвід лікування іноземних пацієнтів та відділення, які займаються організаційними питаннями, пов’язаними з цим. Не зайве буде пересвідчитися, чи є в обраному вами лікувальному закладі необхідна спеціалізація, а також яку репутацію має й чи пройшов процедуру міжнародної акредитації.

МЗС подає точний перелік пунктів, за якими кожен, хто вирішив віддати своє здоров’я в руки закордонних фахівців, може перевірити медичний заклад, де лікуватиметься. Передусім важливо, щоб цей заклад мав акредитованих посередників, які подбають про всі організаційні деталі лікування. Крім того, слід отримати повну об’єктивну інформацію про можливість первинної консультації на території України; з’ясувати етапи й тривалість лікування включно з реабілітацією, якщо вона буде необхідна; чітко встановити цінову політику закладу та форми оплати за надані послуги, в які можуть входити організація виїзду на лікування та залучення перекладачів. Щодо безпосередньо медичного аспекту, то український пацієнт має бути добре поінформованим про ризики запланованих процедур, медичні препарати й методики, які застосовуватимуть, лікаря й персонал, яких буде залучено в процесі лікування. Важливо заздалегідь домовитися про умови проживання пацієнта та його супроводу, з’ясувати особливості харчування і клімату країни, де проходитиме лікування.

Пересвідчитися у своїх правах

Безпосередньо перед поїздкою МЗС радить ознайомитися з умовами в’їзду та перебування з метою лікування на території іншої держави, особливостями її законодавства щодо захисту прав пацієнтів, державним регулюванням у сфері надання медичних послуг, закладами охорони здоров’я або посередницькими компаніями. «Зверніть увагу, що в Україні ще не створено механізмів впливу на діяльність посередницьких структур із надання медичних послуг, тому Міністерство охорони здоров’я рекомендує громадянам України подбати про страхове забезпечення лікування за кордоном», — вказано в порадах зовнішньополітичного відомства.

Правовідносини між пацієнтом і клінікою та пацієнтом і посередником, що надає послуги з лікування за кордоном, слід оформити письмовим договором і доповнити планом лікування. Необхідно залишати собі оригінали документів, бажано з перекладом, які стосуються не лише лікування, а й організації виїзду й перебування за кордоном.

У разі виникнення складнощів з отриманням медичних послуг за кордоном вітчизняні дипломати радять обов’язково звертатися до закордонних дипломатичних установ України.