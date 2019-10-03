У Львові закінчився 26-й міжнародний книжковий форум. А в пам’яті зберігаються миттєвості дотику до духовного. Добрі справи заходу набирають обертів і продуктивно впливають на подальше життя суспільства на десятиліття. Адже це ділові контакти, обмін важливою інформацією, гуманітарний поступ людей і держави. Мала нагоду побувати на одній із презентацій.
Серед 2000 книжкових новинок чернівецьке видавництво «Букрек» вже вкотре не загубилося. Воно підготувало прикладну презентацію, мало ділову зустріч із партнерами і читачами. У львівську книгарню «Є» прийшли поспілкуватися з видавцем діти з батьками, автори, вчителі шкіл, які отримують від видавництва головне для успішного навчального процесу — підручники рідною мовою, мовами національних меншин, які живуть в Україні.
Приємно здивувало, як «Букрек» презентував підручники для молодших класів гагаузькою, грецькою, болгарською мовами. Як наголосив діловий партнер цього видавничого дому педагог автор підручників Микола Ярмолюк, державницька місія «Букреку», його керівництва у співпраці з Міністерством освіти і науки України в непростий для держави час у тому, щоб у понад 40-мільйонній Україні 32-тисячна спільнота тюркомовних гагаузів, 204-тисячна — болгар, 77-тисячна — греків, що компактно проживають на Одещині, Запоріжжі, Донеччині, отримали ту книжку, з якої починається Батьківшина. Українські болгари, наголосив він, спілкуються на побутовому рівні мовою 30-х років позаминулого століття, коли їхнім предкам довелося внаслідок воєн і потрясінь покинути рідню землю. Підручники від «Букреку» ведуть їх новими науковими стежками до вершин, яких досягнуто нині у праматеринській країні.
У поліетнічному регіоні років зо 20 тому, готуючи підручники для румунської, молдавської, польської національних меншин, у співпраці з директором видавництва заслуженим працівником освіти Дариною Туз-Максимець розробили і втілили програму підручників та методологію вивчення державної української в румунських школах, сказала кандидат філологічних наук Оксана Івасюк. У підсумку — вступ учнів румунських шкіл Буковини на факультет української філології Чернівецького національного університету без додаткового репетиторства і витрачання батьківських коштів.
Підручники для учнів молодших класів видано змістовно, яскраво і привабливо. Тож навіть тим, хто не знає мови іншого народу, хочеться в неї пірнути.
Заступник директора львівської школи №10 з польською мовою навчання Едіта Іваницька висловила вчительські побажання видавцеві й Міністерству освіти і науки: видавати підручники мовами нацменшин з різних предметів, не обмежувати накладів підручників поточною кількістю учнів — наступного року приходить більше, і навчальних посібників не вистачає. Більші наклади не лише дають прибуток державі й заощаджують батьківські кошти, а й примножують духовність, підвищують комфорт життя в нашому спільному домі.
Ольга ЛОБАРЧУК
для «Урядового кур’єра»