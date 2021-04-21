Із 19 квітня фізичні особи — підприємці, наймані працівники підприємств, діяльність яких призупинено на час перебування регіону, де вони працюють, у «червоній» зоні, отримали право на фінансову компенсацію від держави. Як і ФОП-пенсіонери й ФОП з інвалідністю, яких звільнено від сплати єдиного соціального внеску (ЄСВ).

На вебпорталі та в мобільному застосунку «Дія» розпочато реєстрацію заявок від таких фізичних і юридичних осіб на отримання одноразової допомоги обсягом 8 тисяч гривень. Її виплачуватимуть автоматично після подання заявки та її перевірки на відповідність умовам надання компенсації.

У Міністерстві розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства інформують, що попередня програма виплат, яка діяла під час «карантину зимових канікул», була дуже успішною. Нею скористалися 470 тисяч людей, вони отримали виплати на суму 3,8 мільярда гривень. Нині цей механізм повернули в регіони, що перебувають у «червоних» зонах, аби знову підтримати громадян і бізнес.

За інформацією Офісу Президента, вже 100 тисяч осіб подали відповідні заявки.

Влада спонукає до активності

Президент Володимир Зеленський, який, ініціював такі виплати, закликав тих, хто зазнає збитків від жорстких карантинних обмежень, активніше подавати заявки, аби вже цього місяця отримати компенсацію.

«Малий і середній бізнес — одна з головних складових економіки. Це майже 7 мільйонів робочих місць. Не можна допустити, щоб ці люди втратили роботу через коронакризу. Щоб закрили бізнес через неможливість прогодувати сім’ю. У важкі часи держава має підставити плече громадянам. Також закликаю місцеву владу не стояти осторонь і допомогти своїм підприємцям із місцевих бюджетів. Адже йдеться про робочі місця саме у ваших громадах», — цитує слова Президента його Офіс.

Окрім виплати з держбюджету 8 тисяч гривень, Закон «Про надання допомоги застрахованим особам на період здійснення обмежувальних протиепідемічних заходів, запроваджених з метою запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2», не забороняє органам місцевого самоврядування додатково до гарантованих грошей від держави визначитися з компенсаціями за рахунок коштів місцевого бюджету.

Вкластися в терміни

Щоб отримати гарантовані гроші від держави, заяву на компенсаційну виплату слід подати протягом 30 днів з моменту, як область, де ФОП або найманий працівник здійснюють діяльність, опинилася в «червоній» зоні за рішенням Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Як наголосив під час брифінгу заступник міністра соціальної політики Віталій Музиченко, наймані працівники мають особисто (не роботодавець) подавати заяви.

Потрібно зареєструватися на вебпорталі «Дія» (у цьому разі знадобиться електронний підпис або BankID) чи в мобільному застосунку «Дія» (але перед цим не забути оновити версію програми).

Мінекономіки інформує, що для отримання послуги на порталі потрібно: у розділі «Послуги» обрати «Одноразова матеріальна допомога ФОПам та найманим працівникам», ввести необхідні дані, «Дія» автоматично перевірить дані в реєстрі застрахованих осіб Пенсійного фонду й Державної податкової служби на відповідність умовам виплати; обрати регіон, у якому провадиться діяльність; підтвердити поточне місце роботи; ввести номер власного гривневого рахунку у форматі IBAN; перевірити й надіслати сформовану заяву; очікувати повідомлення про обробку заяви та зарахування виплати. Усе це стосується й мобільного застосунку, лише потрібно зайти у розділ «Послуги» і натиснути «Отримати допомогу».

На YouTube-каналі «Дія» є відеоінструкція подання заяв.

Отримати компенсацію можуть наймані працівники юридичних осіб або ФОПів, якщо: організація, де працює працівник, нарахувала за нього ЄСВ за всі місяці відповідного кварталу; середня заробітна плата працівника не перевищує 30 тисяч гривень на місяць; найманий працівник не працює за сумісництвом. Виплатять компенсацію ФОПам, якщо: зареєстровані понад три місяці; сплатили ЄСВ не менш ніж за шість місяців 2020 року; підприємницьку діяльність на останній день місяця, який передує місяцю, в якому в регіоні запроваджено додаткові обмежувальні протиепідемічні заходи, не припинено; якщо він не є одночасно найманим працівником.

Усіх стосується вимога, аби основний вид діяльності на останній день попереднього місяця належав до тих, до яких застосовуються обмеження «червоної» зони. До переліку внесено: роздрібну торгівлю у спеціалізованих магазинах — комп’ютерами, програмним забезпеченням, побутовими електротоварами; взуттям, шкіряними виробами, текстилем, килимами; будматеріалами, меблями, товарами для дому; книжками, аудіо— та відеозаписами; іграшками, спортінвентарем; годинниками, ювелірними виробами; деталями та приладдям для автотранспорту; з лотків і на ринках; діяльність ресторанів, надання послуг мобільного харчування; демонстрацію кінофільмів; функціонування бібліотек та музеїв; театральну та концертну діяльність; діяльність спортклубів, фітнесцентрів. Повний перелік у постанові уряду від 7 квітня 2021 року №329.

Віталій Музиченко зауважив: якщо людина працює в регіоні, де жорсткі карантинні обмеження вже було запроваджено раніше, скажімо в лютому — березні 2021 року, відлік 30 календарних днів, протягом яких можна подавати заяву, починається через 10 днів після набрання чинності закону, який передбачає надання цієї допомоги. Тобто він набув чинності 9 квітня, 19 квітня розпочато подачу заяв, тож неважко підрахувати кінцевий термін і встигнути.