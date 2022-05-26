На тлі загального зменшення у країні кількості злочинів у поліцейських зведеннях дедалі частіше можна побачити повідомлення про затримання осіб з наркотиками. Досвідчені правоохоронці пояснюють це посиленням пильності громадян під час війни та збільшенням активності правоохоронців на вулицях міст і сіл. Хоч є й інші думки, пов’язані з недоліками у вихованні молоді, адже алкоголізм і наркоманія стають епідемією, яка забирає десятки тисяч життів, калічить мільйони доль. Останні десятиліття позначені не лише зростанням наркоманії, а й значним її помолодшанням.

Побачили закладницю

Модно вдягнена дівчина вийшла з густих кущів неподалік парку й лише на мить сфокусувала на собі увагу перехожих. Але, як виявилося, й цього було досить, щоб злочинниця зрештою постала перед законом. Ніби нічого в її зовнішності не могло натякнути на належність до кримінального світу. На вигляд молодша за 30 років, темне гарно прибране волосся, по-модному порізані на колінах джинси, спортивні кросівки і чорний наплічник. Саме з нього кілька хвилин тому вона діставала маленькі згортки й ховала їх у заростях.

Чоловік і дружина поважного віку, які надвечір прогулювалися неподалік, запримітили щось дивне в поведінці дівчини. Можливо, тоді, коли вона похапцем озирнулася, чи ніхто її не бачить, або коли різко, ніби відсахнувшись від чогось, розвернулася й вийшла на доріжку і пішла швидким кроком.

«Мабуть, песика вигулює», — поділилася думкою літня жінка, але чоловік поглядом провів чорнявку до наступного місця її зупинки, де знову побачив щось підозріле. «Немає в неї ні собачки, ні котика», — сказав, дістав смартфон й набрав поліцію.

Правоохоронці прибули за лічені хвилини, й молодичка з наплічником, яка в перші миті розмови з ними вдавала здивовану та ображену, вже невдовзі виклала поліцейським вісім яскравих пакетиків.

Слідчо-оперативна група вилучила речові докази та направила їх на експертизу, хоч сумнівів, що в пакетиках наркотичний засіб, майже не було. Якщо суд доведе її провину, правопорушниці загрожує покарання у вигляді обмеження волі на строк до п’яти років.

Закладниця — саме така роль у злочинній схемі впійманої торгівки смертю. Та в ланцюжку від створення наркотиків до наркомана вона не головна фігурантка. Тож правоохоронці встановлюють канали надходження психотропних речовин і наркотичних засобів.

А ось іще одна історія. Серед білого дня жителі Золотоноші помітили підозрілих чоловіків, які пересувалися автомобілем і, ймовірно, розповсюджували наркотики. Про це повідомили поліцію. На інформацію швидко зреагував поліцейський офіцер громади, тож позашляховик з підозрюваними зупинили на виїзді з міста й перевірили.

Під час поверхового огляду в пасажира виявили шість згортків фольги з порошкоподібною речовиною, схожою на амфетамін. Слідчо-оперативна група Золотоніського райвідділу поліції вилучила речові докази і, як належить, направила їх на експертні дослідження. На спритників очікує покарання у вигляді обмеження волі на строк до п’яти років.

Простежити весь ланцюжок

«Наркотики виявляють найчастіше у зв’язку з тим, що збільшилася кількість особового складу, задіяного в патрулюванні вулиць на автомобілях, піших патрулів, блокпостів. Почастішали випадки затримань правопорушників саме з великим обсягом наркотиків. Це теж прикмета часу», — розповів начальник слідчого відділу Черкаського районного управління поліції Павло Штепка.

Далі завдання слідчих — відстежити весь злочинний ланцюжок: від придбання прекурсорів, хімічних речовин, які пізніше стануть особливо небезпечними наркотиками, виробництва, гуртового розповсюдження зілля. За словами Павла Штепки, до війни частіше виявляли наркоманів з однією-двома дозами. Нині ж тих, хто масово їх постачає та закладає, значно побільшало. Однак важко зробити висновок, чи зросла кількість таких злочинів і тих, хто пов’язаний із цим злом, чи, можливо, правоохоронці більше їх виявляють у цей період.

— Що ж нині переважає на наркоринку?

— Це психотропні синтетичні сполуки, амфетаміни, так звані солі. Останнім часом зменшилася кількість наркотичних засобів рослинного походження, зокрема конопель.

— А як найчастіше товар потрапляє до споживача?

— Це практика, яку ділки напрацювали за кілька років бурхливого розвитку соціальних мереж. У телеграм-каналах та інших соцмережах створюють групи, де й спілкуються ці категорії правопорушників. У поліції є моніторинговий відділ, у якому працівники з кіберзлочинів та управління боротьби з наркозлочинами за власною системою відстежують потенційних злочинців. А далі спільно з колегами проводять оперативні заходи — затримання, обшуки тощо. Успішно діє чат-бот з виявлення торгівців наркотиками — свідомі громадяни часто присилають на нього повідомлення про виявлену в соцмережі чи будь-де торгівлю наркотиками. На такі повідомлення правоохоронці обов’язково реагують.

Часто все починається з того, що на вулиці затримують наркомана. У його мобільному телефоні є чимало цікавого для правоохоронців. Далі можна відстежити групи, канали розповсюдження.

Аналізуємо інформацію, виявляємо адміністраторів та їхні ІР-адреси і проводимо обшуки. За місяць провели близько десятка таких заходів у Черкасах та районі. Вилучаємо ваги для фасування, пакети, а іноді обладнання для виготовлення наркотиків. Наприклад, близько місяця тому на Чигиринщині викрили нарколабораторію, де в кустарних умовах було налагоджено виготовлення амфетаміну до 50 грамів на тиждень (з одного грама наркоман отримує в середньому три-чотири дози). За цим фактом вирішують питання спрямування кримінального провадження до суду.

Феміда не лояльна до розповсюджувачів

Правоохоронці розподіляють обов’язки — слідчому потрапляють уже ті справи, де фігурують кілька пакетиків наркотичних речовин. Відповідно й законодавство розрізняє за наслідками вживання, збут та виготовлення такого зілля. Були факти, коли виявляли й по 400 нарковмісних пакетів. У середньому в такому пакеті близько пів грама активної речовини. Правлять за нього розповсюджувачі близько 300 гривень.

— Якщо затримують особу й виявляють у неї більш як 20 пакетиків наркотиків, одразу розуміємо, що це не просто наркоман, а той, хто має стосунок до збуту смертоносної речовини, — ділиться думками Павло Штепка. — Але довести це буває дуже важко — часто судова система вважає правопорушника тим, хто лише зберігає наркотики. І хоч самостійно вжити таку кількість за короткий термін людина не зможе, закон досить м’яко кваліфікує, що це зберігання у великій кількості. Кримінальна відповідальність за таке правопорушення — до п’яти років позбавлення волі. Але суд іноді обмежується умовними термінами, багато хто з таких ділків перебуває лише під домашнім арештом. За місяць ми затримуємо до шести-семи таких осіб.

— Отож варто внести зміни до закону?

— Раніше судова практика вважала велику кількість наркотиків у затриманого доказом його причетності до розповсюдження наркотиків. Це допомагало боротися з такими злочинами. Нині ж помітна певна лібералізація законодавства.

Однак нерідко бачимо й принципову позицію, як, наприклад, у справі 21-річного кур’єра одного з інтернет-магазинів, який спеціалізувався на продажу наркотиків. Відповідно до пред’явленого обвинувачення, фігурант злочину розклав на території міста десять згортків (закладок) із психотропними речовинами та наркотичними засобами. Були там і канабіс, і амфетамін та PVP для подальшого продажу наркозалежним громадянам через інтернет-магазин. Зловмисник зберігав за місцем свого проживання партію готових до збуту закладок з вилученими з обігу речовинами у великих та особливо великих обсягах, а також приладдя для їхнього фасування та упакування.

Як інформує пресслужба Черкаської обласної прокуратури, за підсумкми судового провадження Соснівського районного суду м. Черкаси обвинуваченого визнано винним у скоєнні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України і призначено справедливе покарання — сім років позбавлення волі.

Куди котиться наркобізнес

На час воєнного стану в поліції створено групу фільтрації. Це досвідчені правоохоронці, які спілкуються з усіма затриманими особами. У ситуаціях з наркотиками з’ясовують усі деталі: в кого придбав наркотик, де саме, як дізнався про розповсюджувача. Це дає результати: загальна кількість злочинів, пов’язаних з наркотиками, за березень 2021 року становила 82, а за цей самий період 2022-го — 113.

— А хто тепер найбільше купує смертоносне зілля? Як би ви намалювали портрет сучасного наркомана? — запитую в Павла Штепки.

— Це переважно чоловіки (жінок лише відсотків п’ять чи й менше) від 20 до 30 років. Адже ті психотропні наркотики, які споживають нині, не дають наркоманам прожити більш як 30 років. За п’ять років вживання людина, так би мовити, перетворюється на зомбі. А тих наркоманів зі стажем, які ще кілька років тому варили й кололи собі ширку в під’їздах багатоповерхівок, теж уже немає. Тепер у багатоквартирних будинках наркотиків не виготовляють, адже свідомі громадяни звертаються до поліції, зачувши специфічний неприємний запах. Для цього використовують віддалені від людських очей промислові споруди, а в сільській місцевості — сараї, господарські будівлі.

Поліцейські вилучають наркотики, призначають судово-хімічну експертизу в межах кримінального провадження. Експерти повідомляють слідчих, яка суха вага діючої речовини й кількість домішок. Буває, що розповсюджувачі ошукують навіть своїх клієнтів-наркоманів. Так було з вилученим у Черкасах канабісом, в якому експерти наркотика… не виявили.

Як повідомив начальник Черкаського НДЕКЦ Василь Аксьонов, за останні кілька місяців кількість експертиз з виявлення наркотиків збільшилася в області майже вдвічі. Експерти (багато хто з них — колишні правоохоронці) достойно сприйняли виклики війни. Хтось записався в лави тероборони й нині проходить службу в гарячих точках України, понад 20 осіб чергували зі зброєю в перші дні війни. Та завдяки злагодженій роботі тут встигають вчасно надавати правоохоронцям та судовим органам результати досліджень.

Насамкінець. Можна тільки схвалити приєднання України цього року до групи співпраці з боротьби зі зловживанням наркотиками (Групи Помпіду). Це ще один крок до розв’язання проблем із наркотиками на основі цінностей Ради Європи, зокрема шляхом інтеграції прав людини на всіх етапах розроблення наркополітики. Участь українських експертів у роботі групи сприятиме створенню та впровадженню програм лікування залежностей, догляду та реабілітації людей з розладами через вживання наркотичних речовин, а також обміну інформацією про тенденції, пов’язані з торгівлею наркотиками і вживанням наркотиків.