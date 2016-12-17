«У вас працюють одні ідіоти!» — вибухає гнівом жінка. «Найкращі — у Нью-Йорку!» — розпливається усмішкою керуючий респектабельним готелем. Чомусь саме цей кумедний епізод із фільму «Один удома-2» миттєво спав на думку, коли нещодавно зазирнула до магазину мобільного зв’язку. У середмісті столиці в одному з магазинів відомої мережі шукала новорічний подарунок для старшої доньки. Недорогу й практичну модель телефону підібрала заздалегідь — нещодавно з’явилося чимало якісних китайських гаджетів (товари з Піднебесної можуть бути такими!). І параметри хороші — їх уже добре знала, і ціна втричі нижча за брендові аналоги. Тим паче до свят усі спокушають знижками й святковими акціями. Тож уперед: здавалося б, зайди й купи.

У просторому залі велелюдно — продавці метушаться навколо численних клієнтів. Заклопотані консультанти нишпорять по всіх закутках, пропонуючи відвідувачам усілякі технічні блага XXI століття. Я знайшла потрібний гаджет і не встигла оговтатись, як до мене миттєво підскочив продавець — хлопчина років двадцяти. Й відразу почав розказувати про переваги саме цієї моделі. «Не витрачайте мій час, я про них знаю», — запевняю й цікавлюсь, де можна заплатити за покупку.

Яким же було моє здивування, коли дістаючи гроші, дізналася, що смартфон коштує аж на 600 гривень більше. «Чому?» — не приховую здивування. «Не хвилюйтеся, просто до нього треба придбати сервісне обслуговування від нашого магазину, — запевняє хлопець і по-змовницьки примружившись додає: — Лише сьогодні акція — 50% знижки за сервіс. Потрібно лише зареєструватися на нашому сайті». Якомога ввічливіше відмовляюся. Консультант одразу кидає: «Ви ж розумієте, в Україні цей смартфон треба буде перепрошити, інакше він не працюватиме». Але ж я знаю, що прийшла не за азійською версією, а за міжнародною! Втрачаючи терпіння, ставлю мобільному факіру запитання: «Отже, ви продаєте неробочі телефони?»

О диво! Конкретне уточнення миттєво розвіює маркетинговий гіпноз. «Ну, якщо бажаєте, можу відняти від суми покупки ще 100 гривень», — веде далі продавець. «Зачекайте, а навіщо ви їх раніше додали?» — цікавлюся. «Ну… це була страховка в разі, якщо раптово телефон розіб’ється впродовж місяця з дня покупки», — каже хлопчина. Намагаюсь полічити до десяти. Цікаво, скільки ще святкових сюрпризів на мене тут чатує?

Консультант сипле, наче снігом, купою улесливих примовлянь, а я під настирливе муркотіння вже бачу, як після тяжкого трудового дня продавці-шахраї звітують старшому гуру, скількох клієнтів-лохів вони розвели сьогодні. Хто більше, тим — премію. За витончену майстерність. А далі всі встають і співають корпоративний гімн. Ну просто картина олією!

Раптом ніби цілком законна діяльність, спрямована на максимальне задоволення потреб споживачів, досягає апогею. «Якщо ви не хочете заплатити за всі наші святкові пропозиції, можу запропонувати розбити суму на кілька платежів», — не розгубився ас маркетингу. Браво, під таким соусом мені ще ніхто не пропонував оформити кредит! Магія слів і жодного шахрайства? Де там! Коли продавців навчають бути наполегливими й переконливими — відомі прийоми маркетингу, але принаймні чесного. Натомість навмисне прихований обман й свідома маніпуляція — це вже з компетенції справжніх шулерів. Причому досвідчених. Як кажуть, слідкуйте за руками…

Тож щедро дякую за святкові пропозиції, втім, вибачайте, магістри продажу, радше звернусь за допомогою до всесвітньої павутини — мовчазної знайомої, яка не забиватиме голову зайвим непотребом. Зрештою так і вчинила — в обхід нав’язливого сервісу-гіпнозу замовила подарунок через інтернет.

Щоб уникнути передсвяткової метушні в суперзабігу за подарунками, звісно, краще поспішити вже сьогодні. Але пильнуйте, щоб не потрапити на гачок шахраїв-професіоналів! Тоді й сюрпризів підготуєте вдосталь — треба ж допомогти святому Миколаю наповнити чарівний мішок. Адже відтепер у Чудотворця на свята вдвічі більше роботи — за кілька днів не лише всілякі смаколики дітям і дорослим під подушку покласти, а й новорічної ночі начарувати довгоочікувані сюрпризи під ялинку.

Тішуся, що штучно виліплений образ Діда Мороза нарешті розвіється із зимовою хурделицею. Так, як і совіти, залишиться в минулому. Адже в нас, українців, є свій добрий охоронець святий Миколай, який дарує нам надію на світле, мирне майбуття та оберігає Україну від усілякого шахрайства: й повсякденно-побутового, й сусідсько-агресорського.