Президент України Володимир Зеленський 11 березня підписав проєкт закону щодо посилення відповідальності за порушення ПДР. Вже з 17 березня 2021 року закон вступає в дію. Перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції України Олексій Білошицький розповів, на які зміни варто розраховувати всім учасникам дорожнього руху.

«Прийнятим законом було значно актуалізовано відповідальність за кермування у стані алкогольного сп’яніння. Якщо раніше відповідальність за керування у стані алкогольного сп’яніння вперше передбачала штраф — 10 200 гривень і позбавлення права керування на рік, то тепер таке ж правопорушення вперше тягне за собою штраф у розмірі 17 тисяч гривень. Якщо особа вдруге протягом року скоює таке правопорушення, то вона мусить заплатити штраф — 34 тисячі гривень, транспортний засіб вилучається на три роки, а також можливе оплатне вилучення транспорту», — зазначив він.

Перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції наголосив, що новий закон передбачає нові санкції — адміністративний арешт та оплатне вилучення транспортного засобу.

«Суд при прийнятті рішення, враховуючи особу правопорушника, враховуючи його майновий стан, може визначити покарання у вигляді адміністративного арешту. Оплатне вилучення транспортного засобу — це процедура, за якою за рішенням суду транспортний засіб вилучають у власника, реалізовують на аукціоні, а отримані кошти повертають власнику», — наголосив Олексій Білошицький.

Він зазначив, що якщо особа втретє за рік сідає за кермо в стані алкогольного сп’яніння, то штраф виростає до 51 тисячі гривень, з адміністративним арештом до 15 діб, а також передбачається конфіскація транспортного засобу — безоплатне вилучення.

«Дуже важливий аспект — уникнення відповідальності за кермування у стані алкогольного сп’яніння. Ми не лише посилюємо відповідальність, але й усуваємо прогалини у законодавстві, які існували раніше. Ні для кого не секрет, що тисячі справ за 130 статтею закривалися у зв’язку із малозначністю, у зв’язку із передачею на розгляд трудового колективу і найбільше — за строками», — сказав Олексій Білошицький.

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