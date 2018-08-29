Те, що цього літа відбувається на ринку нерухомості, принаймні дивує. Загалом серпень вважають неактивним місяцем, проте цього літа це не так. Ціни на будівельні матеріали та роботи збільшилися ще в липні на 20%, у серпні, за моїми спостереженнями, — ще на 10%. Зрозуміло, що така лихоманка, наче хвилі під час землетрусу, які доходять з епіцентру до всіх усюд, проте меншої сили, поширилася і на первинний ринок житла.

Тож зростають ціни на нові помешкання. Керівники деяких девелоперів і компаній-забудовників кажуть, що ціни останнім часом підвищуються на 2—7% за квартал. Тобто арифметика має бути дуже простою: майже 14% за півріччя. На папері це справді так, згідно з пропозиціями на продаж первинного житла від наших компаній-забудовників. А насправді більше. Звісно, житло преміум-класу завжди було і буде дорогим, та й купують його багаті люди, в яких є гроші на 10—12 квартир і сім будинків водночас. Адже для них різниця в ціні 3—4 мільйони гривень неістотна.

Керівники будівельних компаній кажуть так: «Для тенденції зростання обсягів зведення житла у багатоповерхових помешканнях чимало аргументів. Крім зростання цін на будматеріали та роботи наприклад у Києві спостерігається високий попит на житлову нерухомість. Економіка другий рік поспіль демонструє ознаки зростання». І додають цілком слушно, з чим цілком погоджуюся: дефіцит житлової нерухомості у столиці величезний, і протягом найближчих кількох років темпи будівництва тільки зростатимуть.

Чимало киян стоять у чергах на житло, дуже багато з них потребують збільшення житлової площі. Але більшість не має коштів, щоб зробити хоч перший внесок у будівництво.

Забудовники також рапортують (щоправда, великі компанії, які мають гарну репутацію, — далеко не з когорти «еліта-центрів» різного ґатунку), що на відміну від попередніх трьох-чотирьох років, коли підвищений попит мав економ-сегмент, зростання цін можна спостерігати у бізнес- і преміум-сегментах. Можливо, це й правда. Але дуже багаті люди є в будь-якій країні, проте їхній відсоток у загальних цифрах купівлі нових помешкань незначний.

Один з дуже відомих аналітиків будівельного ринку пояснив: коли приходиш в офіс компанії-забудовника і кажеш, що в тебе є певна початкова сума, то зраділі менеджери поставляться до тебе як до найбажанішого гостя. Крім чаю з кавою і тістечок, почнуть вести розмови про те, що можуть надати знижку на квадратний метр. Вона може бути не меншою за 20%! Тобто реальна ціна може знизитися на одну п’яту.

А якщо приведеш із собою друга або навіть кількох друзів, які теж дуже загорілися бажанням купити собі житло, то можуть надати знижку й на всі 40%. Імовірно, це розписано надто світлими фарбами і названі цифри трохи завищені, але правди ніде діти: на практиці так і відбувається.

Мій знайомий вихвалявся, що купив на первинному ринку щойно здане в експлуатацію житло та ще з ремонтом, і йому зробили знижку 10%. У нього були живі гроші для повної оплати. Менеджери будівельної компанії, аби він не роздумав придбати квартиру і не накивав п’ятами, зловили момент, відчувши, що клієнт став довго думати і в чомусь сумніватися. Тож запропонували знижку.

Один з керівників компаній-забудовників вважає: якщо реформа з децентралізації, яка розпочалася кілька років тому, не запрацює на повну силу, то найближчими роками Київ та інші міста-мільйонники можуть за кількістю жителів збільшитися на третину. Це спровокує ще одну хвилю попиту на житлову нерухомість у великих містах і насамперед у столиці.

Україна вже кілька років переживає масову міграцію із сіл, невеликих містечок і навіть невеликих обласних центрів до більших міст, зокрема й до Києва. Зрозуміло, що більшість із них захочуть кинути якір в обраних містах і зроблять усе, щоб купити бодай невелике житло. Можливо, навіть смарт-квартиру невеликою загальною площею, інколи лише 15—25 квадратних метрів.

Нині компанії-забудовники, щоб не відпустити клієнтів без покупки, пропонують придбання житла на виплат і начебто без відсотків. Але людей досить скромних статків, які не зможуть сплачувати на виплат навіть за смарт-житло, думаю, в Україні 80% або навіть більше.

Здається, нині компанії-забудовники втілюють у життя рекламний проект на кшталт «Квартири розкуповують, як гарячі пиріжки. Поспішайте придбавати саме зараз, можливо, ціни до нового року зростуть, адже гривня знецінюється».

Чесні експерти ринку кажуть, що надалі збільшувати ціни на нове житло немудро — тоді більшість людей навіть не мріятимуть про придбання власного помешкання. І хоч рентабельність зведення багатьох будинків та квартир у компаній за чотири останні роки впала в рази, вони все одно мають і надалі матимуть вигоду від своєї діяльності. Тож для них за умови, що люди не мають великих коштів на придбання житла, стане правилом невелика рентабельність, але цілком нормальна ціна квадратного метра. Це європейський підхід до справи. На щастя, наша країна в цьому стає дедалі цивілізованішою.