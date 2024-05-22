«Електронні комунікації — один з головних пріоритетів Мінцифри. Це надважливо для комфортного життя людей, функціонування цифрової держави та ведення війни, що безпосередньо впливає на нашу перевагу над ворогом. Саме тому ми маємо зробити все можливе, щоб забезпечити зв’язком кожного українця та сприяти відновленню інфраструктури електронних комунікацій. Разом з партнерами сформували стратегію для ефективного розвитку галузі до 2030 року, що врахує виклики війни, які стоять перед сферою електронних комунікацій, і технологічні тренди. Важливо, що це не лише наше бачення, а й чіткий план дій для її реалізації», — сказав віцепрем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Стратегія зосереджена на двох основних напрямах: доступності стабільного зв’язку та розвитку електронних комунікацій як фундаменту економіки. Вона також визначає заходи, потрібні для відновлення та розвитку галузі у воєнний і післявоєнний час. Зокрема, поліпшення послуг споживачам, удосконалення державної політики, створення умов для забезпечення або поліпшення послуг мобільного зв’язку й фіксованого та мобільного інтернету, інтеграція України до єдиної роумінгової зони з ЄС тощо.

«Попередні оцінки доводять, що оператори готові інвестувати 6 мільярдів доларів протягом наступних семи років. Це свідчення впевненості та непохитної підтримки сектору й цифрового майбутнього України. Ці інвестиції — не лише фінансові внески, це ще й упевненість у потенціалі України, її стійкості та баченні світлого майбутнього. USAID з гордістю підтримує цю стратегію не лише як документ, а і як зобов’язання перед кожним українцем, що його голос буде почуто, потреби — задоволено і майбутнє буде світлішим завдяки трансформаційній силі електронних комунікацій», — зазначив Джефрі Лерер, заступник директора Місії USAID в Україні.

Один із пріоритетних напрямів стратегії — сприяння стійкості мережі (Internet Resilience) та технологічній нейтральності. Стійкість мережі стає надважливою в умовах постійних обстрілів інфраструктури, коли збої можуть призвести до значних економічних та соціальних втрат. Тому розроблення механізмів, які забезпечують стабільність і надійність мережевої інфраструктури, — критична потреба.

«Ми захоплюємося народом України, який швидко адаптувався до нових умов безперервних атак і руйнування інфраструктури та завдяки своїй винахідливості знайшов короткострокові рішення, що забезпечують безперебійний зв’язок, мобільні та інтернет-послуги. Однак також потрібні довгострокові рішення. Ця стратегія визначає, як уряд мобілізує вкрай необхідні інвестиції, щоб допомогти відновити інфраструктуру та стимулювати інновації. Це відновить мережі зв’язку в постраждалих від війни регіонах, забезпечить високошвидкісний доступ до інтернету, розширить покриття мобільного зв’язку та підвищить конкурентоспроможність українських компаній на європейському цифровому ринку», — сказав Стефан Коссофф, директор з розвитку Посольства Великої Британії.

Реалізація стратегії розвитку електронних комунікацій передбачатиме три етапи та зосередиться на двох основних напрямах: доступності інтернету та розвитку галузі електронних комунікацій як фундаменту економіки.

Мінцифри офіційно оголосило про початок громадського обговорення стратегії, яке триватиме два тижні. Після їх завершення стратегію має затвердити Кабінет Міністрів.

Стратегію розвитку електронних комунікацій створено з ініціативи Міністерства цифрової трансформації за підтримки USAID/UK aid проєкту «Прозорість та підзвітність у державному управлінні та послугах / TAPAS» у співпраці з Офісом ефективного регулювання.

Джерело: Міністерство цифрової трансформації