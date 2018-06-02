У багатьох країнах світу широка доступність авіатранспорту забезпечується здебільшого завдяки лоукостерам. Це — авіакомпанії, що обслуговують найпопулярніші ділові й туристичні маршрути, пропонуючи пасажирам порівняно недорогі квитки і якісні послуги. Ще донедавна на українському ринку міжнародних авіаперевезень цей сегмент представляли винятково зарубіжні компанії – угорська «WizzAir», італійська «Meridiana», близькосхідна «Air Arabia» та низка інших. Втім, у грудні минулого року і «на нашу вулицю прийшло свято». Міністр інфраструктури України Володимир Омелян анонсував створення першого українського лоукостера зі 100-відсотковим національним капіталом – компанії «SkyUp Airlines».

Відтоді минуло п’ять місяців. Природно, що багатьох українців цікавить, коли вітчизняний авіа-«піонер» запрацює на повну потужність. Водночас, нещодавно «SkyUp Airlines» оприлюднила принаймні дві оптимістичні новини.

По-перше, компанія підписала прямий контракт на суму 624 мільйони доларів із всесвітньовідомою американською корпорацією «Boeing» – на виробництво п'яти високотехнологічних літаків серії «Boeing 737 MAX». Поставка суден безпосередньо з заводу в Сіетлі очікується 2023 року. В українській авіації угод такого масштабу не було протягом останніх 10 років.

По-друге, «SkyUp» оголосила, що базовим для неї стане міжнародний аеропорт «Київ» імені Ігоря Сікорського. Ця новина, вочевидь, є особливо втішною для мешканців столиці. Адже летовище розташоване на території Києва і туди зручно дістатися багатьма видами транспорту, в тому числі й комунальним.

Нині флот компанії «SkyUp Airlines» складають три літаки «Boeing 737 Next Generation», всі вони знаходяться в «сухому» лізингу. Два повітряних судна «Boeing 737-800NG» 2013 року випуску є найбільш «молодими» серед українських авіакомпаній, які здійснюють чартерні перевезення.

«Ці літаки зможуть належним чином оцінити навіть дуже вибагливі пасажири, – розповідає генеральний директор авіакомпанії «SkyUp Airlines» Євген Хайнацький. – Найкомфортніший з усієї лінійки «Boeing 737 Next Generation» – при ємності 149 місць – має великий «крок» крісел і дозволяє ефективно використовувати його на регулярних рейсах і за тривалих перельотів. Дальність цього повітряного судна перевищує майже на 1000 км усі існуючі в Україні середньо-магістральні судна. Літаки обладнані останніми технічними розробками корпорації «The Boeing Company», мають покращений дизайн інтер'єру «Boeing Sky Interior», який буде адаптований під фірмовий стиль «SkyUp Airlines».

Було цікаво дізнатися, на які саме сегменти споживачів компанія орієнтуватиметься і завдяки чому їх приваблюватиме.

– Ми входимо в сферу лоукост-перевезень, – відповідає Євген Хайнацький. – Цей вид діяльності дозволяє орієнтуватись на всі сегменти споживачів – від малозабезпеченого пасажира до бізнес-клієнта. Наша мета – зробити авіаційний транспорт доступним, аби люди не лише мріяли подорожувати літаком, а це стало реальністю. «SkyUp Airlines» позиціонується як комбінований авіаперевізник чартерних та лоукост операцій. Для створення міцного фундаменту починаємо з чартерних рейсів. У цьому році їх частка складатиме близько 80% від загальної кількості польотів. Далі, з кожним роком поповнюватимемо парк літаків, поступово збільшуючи частку регулярних рейсів. Думаю, через 3-4 роки ми зможемо досягнути показника 50% на 50%.

Генеральний директор зазначає, що більшість польотів «SkyUp» припадатиме на міжнародні маршрути. Водночас, уже на 2018 рік заплановано два внутрішні українські рейси – «Київ – Одеса» і «Харків – Одеса». А протягом найближчого періоду авіаперевізник здійснюватиме з Києва чартерні перельоти до Іспанії (Аліканте, Барселона, Пальма-де-Майорка, Тенеріфе), Туреччини (Анталія, Бодрум, Даламан), Болгарії (Бургас, Варна), Чорногорії (Тіват), Кіпру (Ларнака), Італії (Ріміні), Албанії (Тірана), Єгипту (Шарм-ель-Шейх, Хургада) і Грузії (Батумі). Окрім того, планується низка рейсів за найбільш запитуваними міжнародними напрямками з аеропортів Запоріжжя, Львова, Одеси й Харкова.

Щодо недавнього вибору «SkyUp Airlines» аеропорту «Київ» імені Ігоря Сікорського як базового, пан Хайнацький наголосив: «Останніми роками цей аеропорт користується гарним попитом з боку пасажирів. До нього легко добиратися та паркувати там авто. Цей авіавузол готовий обслуговувати літаки «Boeing 737-800». Також, по нашій географії польотів за цим типом повітряних суден там майже немає обмежень. Тому, нам дуже подобається цей домашній, сімейний аеропорт. Водночас, маємо на меті охопити всі обласні центри України, вможлививши для громадян подорожувати з власного міста, а іноземцям – відвідати не лише Київ, а й усі куточки нашої країни. Відтак, ми не робимо хаб в одному місці, концентруючись на ширших завданнях».

Отже, цілком логічним виглядає підписання українським лоукостером масштабного контракту з відомою американською корпорацією на виготовлення й доставку надсучасних моделей «Boeing». «Літаки в Україні використовуються, на жаль, вже раніше експлуатовані (як виняток – авіакомпанія «МАУ», що так само придбала декілька нових літаків). Наша угода з одним із світових лідерів авіабудування обумовлена як капіталовкладеннями в авіаційний бізнес, так і вірою в те, що авіація в Україні може й буде розвиватись. Ми розробили бізнес-план розвитку на декілька років, розуміючи, який інвестиційний пакет треба мати. Адже за умов жорсткої конкуренції треба діяти швидко, приймати іноді нестандартні рішення, бути гнучким в вартості квитків та наданих послуг. Назагал, «SkyUp Airlines» готова до боротьби за нашу частку на ринку авіаперевезень», – резюмує генеральний директор.

А ТИМ ЧАСОМ

P. S. Нещодавно компанія «SkyUp Airlines» отримала сертифікат експлуатанта, що дає право на виконання рейсів. На першому етапі лоукостер виконуватиме чартерні міжнародні рейси для туроператора «Join UP!», власники якого значаться кінцевими бенефіціарами нового авіаперевізника. Пізніше компанія приступить до виконання внутрішніх польотів за маршрутами «Київ-Одеса» і «Харків–Одеса», які здійснюватимуться за лоукост-концепцією.

ДО ТЕМИ

Через п’ять років в Україні з’явиться до 10 надсучасних літаків

Володимир ОМЕЛЯН,

міністр інфраструктури України:

– Протягом двох років авіаційна галузь України демонструє стрімке зростання – понад 30% щороку. Хорошу динаміку демонструють не тільки центральні, а й низка регіональних аеропортів. Люди хочуть літати – дешево, зручно, безпечно. Я особисто відстоюю розширення ринку бюджетних перевезень, прихід до України світових перевізників, а також підтримую розвиток українських авіакомпаній. Хочу привітати національного авіаперевізника «SkyUp Airlines» з підписанням безпрецедентного контракту з корпорацією «Boeing». Таким чином, у 2023 – 2024 роках в Україні з’явиться до 10 надсучасних літаків, які використовуватимуться українською авіакомпанією. Нарешті ми йдемо в ногу з прогресивним світом, а не наздоганяємо його. Ми обіцяли створення українського перевізника – його створено. Ми обіцяли збільшення конкуренції, підвищення якості послуг з їх одночасним здешевленням – ми заклали для цього всі передумови. Українська залізниця має контракт з «General Electric», українська авіакомпанія – з «Boeing», вірю і в подальшу успішну співпрацю зі світовими гігантами.

Андрій КОВАЛЕНКО,

для «Урядового кур’єра»