Новий рік наближається. Настає час не лише купувати подарунки від Миколая рідним і друзям, складати святкове меню, згадувати цьогорічні події, що відходять в минуле, а й розпочати планувати подорожі на наступний рік, розглядаючи мапу України. Адже саме мандрівки рідною країною надихають на нові відкриття, розширюють світогляд, збагачують духовно. А якщо подорож ще й збігається з яскравими подіями, повірте, на вас чекає подвійне задоволення. Ми розкажемо, куди і коли краще поїхати.

Зимова феєрія

Пам’ятаєте, як в дитинстві вам казали, що, прокинувшись уранці в день Святого Миколая, ви обов’язково знайдете у себе під подушкою подарунок від нього, якщо були слухняним, добре вчилися й не ображали старших? Але ж ви, мабуть, ніколи не бачили, який на вигляд Святий Миколай. Ще не пізно надолужити втрачене: швиденько купуйте квитки до Ужгорода, де традиційно 18 грудня проходить парад Миколайчиків, офіційних помічників Святого Миколая. Сотні помічників чудотворця пройдуться звичним для них маршрутом, щоб подарувати Ужгороду та його гостям святкову атмосферу й піднесений настрій. Саме цього дня засяє головна ялинка міста. Починається парад о 12:00 на Театральній площі й закінчується на Народній площі.

Звичайно, ви не сумнівайтеся, що на Новий рік киян і гостей міста очікує справжнє свято. До нього готуються заздалегідь, продумуючи все до дрібниць. Основні дійства відбуваються на Софійській площі, де розміщують головний символ свята — різдвяну ялинку. Тут витає неповторний аромат і здається, що ось-ось на землю спуститься Дід Мороз з особливим подарунком кожному. Цього року новорічну локацію розділять на зони-королівства: смаку, подарунків, розваг та лайків, між якими курсуватиме казковий експрес.

Ще одне місто, яке варто відвідати, — Чернівці. У Різдвяні свята в ньому відбудеться фольк­лорно-етнографічний фестиваль «Маланка-фест». У програмі фестивалю карнавальна хода, виступи на сцені аматорських фольк­лорних колективів, що презентують традиційну маланку, майстер-клас із виготовлення карнавальної маски, щедрі смаколики від кондитерів і кухарів та забави для дітей і дорослих.

Міста можуть привабити вас етнофестивалями. У Черкасах організовують фольклорно-обрядове свято «Масляна», у Немирів запрошують на Міжнародний фестиваль зимового ленд-арту «Міфогенез», а в Березані влаштовують кінофестиваль аматорських короткометражних фільмів до дня закоханих «LOVE IS...».

Не забувайте, що з 24 лютого до 1 березня 2020 року православний світ святкуватиме Масляну. В кожному місті цей період відзначають млинцями з різними начинками і приправами.

Весняна відлига

Коли на зміну холодам приходять теплі дні, хочеться відчути подих весняного вітру. Адже з ним приходить радість, відчуття чогось нового, неймовірного. Навесні на нас чекає одне з особливих свят — Великдень. До нього прийнято готуватися заздалегідь і святкувати в родинному колі. Після богослужіння за столом збирається вся родина.

Раніше на столі виставляли 48 страв — за кількістю днів посту. Тепер вважають, що їх може бути менше, головне — різноманітність. Але обов’язково поставте символи свята — паску, крашанки або писанки. Господині готують м’ясні страви. Наприклад, у Чернівецькій області запікають м’ясо по-буковинськи, а на Закарпатті готують домашні ковбаски-пікниці. На Західній Україні на великодній стіл ставлять фігурку баранчика, зліплену з тіста або вирізану з вершкового масла.

Після смачного обіду можна відвідати друзів або вирушити в невелику мандрівку. Не важливо, куди ви попрямуєте, — чи у велике місто, чи в маленьке село, — всюди буде неймовірна атмосфера цього свята. Нагадаємо, у 2020 році Великдень святкуватимемо 19 квітня.

Навесні відбудеться чимало цікавих заходів у різних куточках країни. У селі Орлівщина (Дніпропетровська область) — чемпіонат області зі спортивного пішохідного туризму, у Хмельницькому — фестиваль духових оркестрів та мажореток KhmelnytskyiMajor- Pared, у Переяславі — Всеукраїнський фестиваль з повітроплавання на теплових аеростатах «Кубок Переяслава».

Літня спека

Літо — чудова нагода взяти пледики і вирушити слухати концерти. У 2020 році уже вдесяте у Львові з 25 по 29 червня відбуватиметься міжнародний джазовий фестиваль Leopolis Jazz Fest.

Гвіздками програми Leopolis Jazz Fest стають артисти, які приїжджають в Україну вперше. Торік ними були Даяна Кролл, Кенні Баррон, Snarky Puppy і Ліза Стенсфілд. Хто приїде на ювілейний захід, організатори поки що не розголошують, але обіцяють здивувати вибагливу публіку. Тож не пропустіть можливості потрапити на наймасштабніший джазовий фестиваль у Європі.

Одне з найкращих місць для морського відпочинку — одеське узбережжя Чорного моря. Плануючи відпочинок у місті, не забувайте про Одеський міжнародний кінофестиваль, який відбудеться 10—18 липня. Саме на цьому заході матимете змогу переглянути новинки міжнародного кінематографа, побувати на майстер-класах провідних світових кіномитців.

Наймасштабніший концертний фестиваль літа, який варто відвідати, — Atlas Weekend. Він пройде у столиці України з 7 по 12 липня 2020 року. На його сцені виступлять британська інді-рок-група Аit-J, американський репер A$AP Rocky. Тут на вас чекає драйв і музична насолода. Квитки варто купувати заздалегідь.

Справжні меломани зможуть насолоджуватися музичним драйвом цілодобово в селі Підгір’я Івано-Франківської області. На початку літа розпочнеться музичний фестиваль Underhill, який триватиме в режимі нон-стоп. Він об’єднує різні течії сучасної електронної й попмузики виконавців з України та Європи.

Фестивалить улітку не тільки Одеса. Зануритись у період козаччини й ознайомитися з ковальською справою можна в Батурині на БатуринФесті «Шабля». У селі Пилипець Закарпатської області пройде Український національний чемпіонат з дисципліни DHI 2020, а в Ужгороді — традиційний парад наречених.

Різнобарвна осінь

Непомітно на зміну запальному літу приходить осінь. Це час, коли поєднання музики та індустріальних артоб’єктів створюють своєрідну магію, яку можна побачити восени у Кривому Розі на фестивалі IndustrialFest. На святі матимете змогу переглянути експонати виставок різної промислової спрямованості, взяти участь у майстер-класах і вікторинах на індустріальну тематику. Музична програма за участю популярних українських, зокрема криворізьких музикантів додасть святу ще більше яскравості й неповторності.

Якщо вам більше до вподоби екстремальний відпочинок, то слід їхати в місто Сосниця Чернігівської області, де проводять Всеукраїнські автоперегони на позашляховиках та квадроциклах «4 на 4». Бажаєте спокійнішого відпочинку, вирушайте на початку осені до Луцька на Міжнародний театральний фестиваль «Мандрівний вішак», а до Черкас на міжрегіональну виставку-ярмарок «Калейдоскоп моди».

Хоч би куди ви прямуватимете, в кожній місцевості знайдете щось особливе. Не потрібно боятися бажання дізнаватися нове. Ми тільки окреслили основні напрямки мандрівок, а в кожному місті, селищі, де побуваєте, ви знайдете багато надзвичайного, досі не баченого й цікавого. Не сидіть удома, мандруйте Україною, пізнавайте її неймовірну красу! Уже настав час планувати майбутню подорож!