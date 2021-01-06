Якщо на заході країни традиції святкування Різдва Христового віками передають з покоління в покоління, південні та східні області за тривалий час совєтізації частково втратили українські звичаї. Для багатьох людей старшого покоління відзначення Нового року важливіше, ніж Різдво. Та ситуація змінюється останніми роками. Завдяки небайдужим людям, які цінують народні обряди, відновлюють їх і навчають дітей та молодь.

«Ой, радуйся, земле…»

На Закарпатті, Волині, Прикарпатті, в центральній частині країни дедалі більше облаштовують вертепних композицій. Їх можна побачити в костелах, на площах та у великих магазинах, розігрують сценки на дитячих святах у садках та школах. Сценарії вертепу записували, запам’ятовували і передавали з покоління в покоління. Для півдня та сходу вертепні дійства — поки що новинка, диво, хоча є чимало ентузіастів, які популяризують цю традицію. У миколаївському мікрорайоні Тернівка вперше встановили такий вертеп, який створили активні молоді небайдужі креативні мешканці. Відтепер він окраса майбутнього місцевого парку поряд зі стадіоном, скейтпарком та зеленою зоною.

Автори та втілювачі святкового задуму — родина Наталії та Сергія Мизів, Олена Малинчик, сім’ї Серебрічів та Кікісів, керівниця господарства «Золотий колос» Надія Іванова. Допомагали дорослим діти, а матеріали для нового артоб’єкта надавали звичайні жителі Тернівки. Наталія Мизь, авторка композиції та художніх виробів до неї, людина творча й небайдужа, переїхала з родиною в Тернівку п’ять років тому. Каже, що тут живуть радісні, гарні, чуйні люди, тому й бере активну участь в житті тернівців. Вважає, що гарні думки збігаються вище, в небесах. Так вийшло із вертепом.

«Люблю створювати цікаві об’єкти і про вертеп замислювалася, — розповідає Наталія. — Якось зателефонувала Олена Малинчик, запропонувала створити вертеп у нашому майбутньому парку. Звернулися до кумів, до родичів, знайомих по допомогу, приєдналася моя родина. Місяць без сну, але ми це зробили».

Наталія не вважає, що об’єкт — щось надзвичайне. Його створено від душі для краси і добра, щоб усі щиро пораділи народженню Ісуса Христа. В основі композиції — картонні коробки з-під печива та цукерок, лак, клей, фарби. Усі художні елементи зробила сама Наталія, технічну роботу виконали її чоловік і діти.

Автори вертепу турбувалися, щоб ніхто не зруйнував цю композицію. Усі сподіваються, що до Водохреща вертеп потішить око миколаївців, які захочуть тут сфотографуватися.

«Нині багато сірості в житті, — вважає Наталія Мизь. — Хочеться додати барв, доброти, краси. Гадаю, наші люди вже перестануть руйнувати, а створюватимуть і цінуватимуть чужу працю. Люди через карантинні обмеження трохи агресивні. Але коли ми встановили цей вертеп, почули слова вдячності та щирості від містян».

А планів багато

Відкриття вертепу супроводжувалося виступом місцевого дитячого театрального колективу «Дивограй». Хлопці й дівчата охоче зображали Василя та Маланку, водили Козу, щедрували й колядували, співали різдвяних пісень. Театральний колектив «Дивограй» працює при Тернівському будинку культури, тут діти опановують акторську майстерність, сценічну мову і пластику. Готують вистави, сценки, обрядові дійства. На старий Новий рік та після Різдва водитимуть Козу, вітатимуть місцевих жителів колядками та щедрівками.

Як розповіла керівниця колективу «Дивограй» та ініціаторка встановлення вертепу Олена Малинчик, цього року зніматимуть відео й поширюватимуть його в соціальних мережах.

«Дуже хочеться, щоб люди бачили: можна створювати красу самотужки, зберігати та примножувати наші традиції».

Колектив висловив бажання взяти участь у щорічному 24-му Миколаївському обласному огляді різдвяних вертепів, колядок та щедрівок. Цей конкурс, який має на меті відроджувати на Миколаївщині звичаї та різдвяно-новорічні традиції українського народу, відбувається з ініціативи та підтримки Миколаївського фонду «Дітям України», обласної організації Народного Руху України, департаменту освіти і науки облдержадміністрації, міського управління освіти. До участі в ньому запрошують колективи шкіл, училищ та позашкільних закладів, вишів, будинків творчості і просто небайдужу й талановиту молодь. Він уже розпочався і триватиме до 20 січня. Враховуючи карантинні обмеження, цього року виступи розміщуватимуть на ютуб-сторінці, а за кількістю переглядів та вподобань журі визначить переможців.

А ще Олена Малинчик розповіла про одну місцеву ініціативу, яку поступово втілюють у життя.

«Мрію створити в Тернівці парк відпочинку для всіх — від маленької дитини до людей середнього й поважного віку, — зазначає Олена. — Щоб кожен зміг знайти для себе місце для душі, спорту та відпочинку, щоб тут збиралися місцеві жителі, спілкувалися, могли себе реалізувати. Переконана, в нас усе вийде, як вийшло з вертепом. Хочемо, щоб цей вертеп став затишним місцем у нашому парку і ніс добро та світлі почуття, віру».

Ініціатори оголосили конкурс, на якому запропонували дітям до 18 січня записати відео різдвяного або новорічного привітання, заспівати колядку або щедрівку біля вертепу на Тернівці. Завантажити на Facebook з хештегом #паркТернівкиВЕРТЕП. Звернулися організатори і до депутатів, меценатів, підприємців із проханням допомогти зі смаколиками та подарунками для всіх учасників, яких нагородять після Водохреща.

Та й самі активісти Тернівки продовжують суспільно важливу роботу, кінцева мета якої — парк відпочинку. Перші кроки вже зроблено. Місцева школа вже два роки поспіль виграє зі своїми проєктами в міській програмі «Громадський бюджет». Згодом свої бюджети виграли і авторка Олена Малинчик із групою підтримки. Коштом громадського бюджету вдалося збудувати в парку скейтмайданчик та спортивний майданчик «Енергія». На наступний рік вони подали ще два проєкти і знову виграли. Це будівництво канатного мініпарку для дітей і облаштування тротуарних доріжок у парку. А ще тернівці отримали обласну субвенцію на будівництво футбольного поля, яке збудовано 2020 року. Вони посадили саджанці дерев і кущів, щоб парк радував око зеленню. Планують оновити дитячий майданчик, створити альтанки та зони відпочинку для літніх людей, збудувати глядацький майданчик для проведення масових заходів та майданчик-лабіринт для малечі.

Гарні ініціативи потребують поширення, а ентузіасти — підтримки. Віриться, що в тернівців все задумане здійсниться.