«Пакунок малюка» – урядова ініціатива, впровадження якої розпочалося в Україні з 1 вересня 2018 року. Це є пілотним національним проектом з соціального захисту сімей з дітьми та підтримки розвитку відповідального батьківства. Порядок надання пакунка визначено постановою Кабінету Міністрів України від 20 червня 2018 року № 512.

Кожна жінка, яка народила малюка, безкоштовно отримує подарунок з необхідними в перший період життя дитини речами, не пізніше ніж через 30 календарних днів з дня появи на світ немовляти. Деталізований перелік дитячих товарів, що входять до пакунка, зазначено у наказі Міністерства соціальної політики України від 17 липня 2018 р. № 1025 (зі змінами).

Ця подія викликала жваве обговорення в суспільстві. Найбільш активні мами розміщували в інтернеті відео з коментарями щодо вмісту подарункової коробки. Моніторинг коментарів та відгуків у соціальних мережах свідчить, що думки переважно зводяться до двох тез: «Супер! У стилі Європи!» і «Я точно пам’ятаю, що там має бути зимовий комбінезон».

Аналогічні ініціативи з подарунковими коробками для новонароджених зараз існують у Великобританії, Канаді, США і багатьох інших країнах. Часто вміст коробки відображає місцеві реалії – в набір кладуть найнеобхідніші речі. Таким предметом для канадського «бебі-боксу» стала спеціальна брошура з догляду за новонародженими, розрахована виключно на молодих батьків. А наприклад у Фінляндії, заявка на «бебі-бокс» подається через інтернет ще до пологів, коробка для новонароджених приходить поштою. Можна отримати замість коробки і грошову компенсацію, проте вартість речей всередині боксу приблизно 500 євро, а грошова допомога замість неї – лише 140 євро. Тому більшість батьків віддають перевагу саме «бебі-боксу». Показово, що у Фінляндії – країні, де рівність прав та повага до людини є аксіомою, навіть дуже забезпечені люди обирають речі, як у них кажуть, «одного посіву», щоб кожна дитина, незалежно від статків батьків, після народження мала однакову з іншими базу.

В Урядовому контактному центрі проаналізували звернення з питань реалізації проекту «пакунок малюка», що триває майже півроку. Як повідомили «Урядовий кур’єр» в управлінні взаємодії з громадськістю Центру, протягом зазначеного періоду на урядову «гарячу лінію» надійшло майже 900 таких звернень. Більшість скарг була спричинена відсутністю у пологових будинках «пакунків малюка» під час виписки новонародженої дитини з пологового будинку. Також громадяни скаржилися, що через несвоєчасне отримання пакунка, багато з речей не знадобилися, наприклад, підгузки одноразові (2-5 кг), боді, штани-повзунки, чоловічки–розміром 56 см. Як-то кажуть, дорога ложка до обіду.

Ось кілька звернень на цю тему.

Житель м. Ірпінь Київської області звернувся на урядову «гарячу лінію» та повідомив, що його дружина 25 грудня 2018 року народила дитину в пологовому будинку м. Києва. Під час виписки 29 грудня «пакунок малюка» породілля не отримала, у зв’язку з чим написала заяву, як передбачено п.8 Порядку надання при народженні дитини одноразової натуральної допомоги «пакунок малюка». Станом на 23 січня 2019 року питання залишалося невирішеним. У Департаменті соціальної політики Київської міської держадміністрації порекомендували звернутися до місцевого структурного підрозділу з питань соціального захисту за місцем проживання. Під час зворотного зв’язку із заявником було з’ясовано, що подарункову коробку отримано у лютому 2019 року.

Подружжя львів’ян зіткнулося з аналогічною проблемою, про що у телефонному режимі фахівцю урядової «гарячої лінії» розповів заявник. 15 січня 2019 року його дружина народила двійню, через відсутність «пакунка малюка» 19 січня написала заяву до Львівського обласного клінічного перинатального центру. У Львівській міській раді повідомили, що 7 лютого 2019 року сім’я отримала пакети на двох дітей.

Заявниця з м. Дніпро просила сприяння в одержанні «пакунка малюка», який не отримала під час виписки з медичного закладу, в якому 7 січня народила дитину. У відповіді Індустріальної районної у місті Дніпрі ради зазначається, що «пакет малюка» жінці видано 5 лютого нинішнього року. Під час зворотного зв’язку факт отримання пакета підтверджено заявницею.

За період з 14 по 19 лютого 2019 року на урядовій «гарячій лінії» зареєстровано 16 495 звернень, з них телефоном –15 427, через інтернет –1068.

Отримати відповідь, роз’яснення чи довідкову інформацію можна, звернувшись на урядову «гарячу лінію» за номером телефону 1545 цілодобово та безкоштовно з мережі фіксованого зв’язку Укртелекому, телефонів мобільних операторів Київстар, Vodafone Україна, Lifecell.

Особи з порушенням слуху можуть звернутися на урядову «гарячу лінію» за допомогою Skype-зв’язку за таким іменем: Урядова гаряча лінія 1545-1, Урядова гаряча лінія 1545-2, Урядова гаряча лінія 1545-3.

Працює «гаряча лінія» для кандидатів на посади фахівців з питань реформ: (044) 284-19-64.

Для підприємців діє «гаряча лінія» за номером: 0-800-503-045.

Для громадян України, які перебувають за кордоном, номер телефону урядової «гарячої лінії»: +38(044) 284-19-15.

Оформити звернення можна також через веб-сайт Урядового контактного центру за адресою: www.ukc.gov.ua.