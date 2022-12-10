кремль зобов’язаний заплатити за руйнування та збитки, завдані війною. Західні експерти впевнені: правове рішення для вилучення російських активів буде знайдено

Покарати вище російське керівництво за скоєння злочину агресії та змусити рф виплатити репарацію Україні — дві з умов для завершення жорстокої війни, яку розпочав путінський режим дев’ять місяців тому. Країни G7 та ЄС обговорюють правові механізми створення спецтрибуналу, який мав би мандат на судове переслідування путіна і Ко, а також можливості конфіскації російських активів, заарештованих на Заході в межах санкцій. Саме цьому аспекту було присвячено круглий стіл із промовистою назвою «Змусити росію заплатити», який пройшов у Європарламенті з ініціативи литовського євродепутата Андрюса Кубілюса за участі членів ЄП та провідних міжнародних експертів.

Гроші олігархів конфіскувати легше

За словами Представника України при ЄС Всеволода Ченцова, який узяв участь у дискусії, Єврокомісія і Європейська рада сконцентрували увагу на пошуках шляхів конфіскації майна російських олігархів, тоді коли головна проблема стосується заарештованих активів російського центробанку. Зробити це заважає суверенний імунітет, який мають капітали іноземних держав за кордоном.

«Тому це питання треба вирішувати з огляду на те, що росія порушила всі можливі норми міжнародного й гуманітарного права, що російська армія чинить терор проти українського мирного населення, зумисне цілячи в цивільну інфраструктуру», — сказав дипломат. На його думку, Україна та її партнери зібрали достатньо доказів, щоб довести: росія — країна-агресор, яка застосовує терористичні методи, тому не має права на жодні імунітети.

У межах антиросійських санкцій в ЄС було заморожено 19 мільярдів євро активів російських олігархів, а також активи російського центрального банку, повідомив заступник керівника генерального директорату Єврокомісії з питань права та споживачів Нільс Берндт. Сам факт арешту активів — вже важливий крок, бо гарантує, що ці гроші не буде використано на війну в Україні. Проте санкційний режим тимчасовий за природою і не дає змоги проводити конфіскацію. То як же зробити, щоб росія заплатила за відбудову України?

Єврокомісія підготувала аналітичну записку, в якій запропонувала кілька пропозицій щодо конфіскації приватних і державних активів.

«Ми вже сьогодні можемо конфіскувати гроші олігархів, якщо буде доведено, що вони пов’язані із криміналом. Ми звернулися із проханням до Європолу, щоб він провів розслідування щодо наявності кримінального походження цих грошей», — розповів Нільс Берндт.

Щодо інших можливостей конфіскації Єврокомісія запропонувала такі опції: вилучення активів, які мають незрозуміле походження, і конфіскація коштів, які «переміщуються попри те, що на них накладено санкції».

Чиновник Єврокомісії визнав, що ЄС не зміг конфіскувати жодного євро заморожених російських коштів, але активно готує для цього законодавчу основу. Він визнає, що питання активів російського центрального банку складне.

«Ми не знаємо, скільки точно із цих грошей на території ЄС, проте загалом у країнах «Групи семи» — понад 300 мільярдів доларів, з них істотна частина — в Європі. Тому, звичайно, розглядаємо це питання, але все впирається в імунітет, гарантований міжнародним звичаєвим правом», — сказав Нільс Берндт.

Тим часом у Єврокомісії пропонують, доки тривають юридичні дискусії, застосувати активний менеджмент й інвестувати заарештовані російські державні активи, а прибуток використати на відбудову України.

Суверенний імунітет не може стати щитом для злочинців

«Згідно з міжнародним правом, росія зобов’язана здійснити компенсаційні виплати Україні. На це не потрібна згода росії. Вона повинна платити», — наголосив радник ОПУ Маркіян Ключковський. Він пояснив, що українська сторона пропонує три пункти, на яких мають базуватися повоєнні виплати. Це передусім створення реєстру для фіксації руйнувань та збитків, заподіяних росією, до якого могли подати свої запити підприємства, компанії та звичайні громадяни. Друге — створення спеціальної комісії з відшкодувань, яка визначатиме обсяги виплат за запитами. «Третій момент — як нам зробити, щоб росія заплатила оскільки вона відмовляється це робити», — сказав юрист.

За його словами, суверенний імунітет не може стати щитом, за яким сховається держава, котра скоїла злочин агресії.

«У міжнародному звичаєвому праві концепція імунітету — не абсолют, і тому вона має багато винятків», — зауважив Маркіян Ключковський.

Із цією позицією згоден і американський фінансист та інвестор, очільник компанії з пошуку та покарання вбивць російського юриста Сергія Магнітського Білл Браудер. За його словами, закони мають бути адаптованими до реальності.

«Багато авторитетних юристів говорили, що суверенний імунітет має захищати від конфіскації активів. Проте якщо держава вчиняє акт агресії, то, може, тоді вона втрачає цей імунітет?» — сказав Білл Браудер. За його словами, можна почути, що деякі західні політики скаржаться на те, що міжнародні партнери «втомилися витрачати гроші на Україну».

«Звичайно, ліпше, щоб платила росія, а не європейці. Адже це росія скоїла злочин агресії, і це легко довести в суді. Вартість відбудови України може сягнути величезної суми, тому буде логічно конфіскувати ці 350 мільярдів доларів російських активів. Вірю, що це рано чи пізно станеться», — сказав Білл Браудер.