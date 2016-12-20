Пенсійне забезпечення є важливою складовою соціальної політики будь-якої країни. Для більшості українців ця соціальна виплата часто стає єдиним джерелом доходу після виходу на пенсію.

З першого січня 2017 року Уряд ініціює підвищення мінімальної заробітної плати до 3200 грн. Відтак українських пенсіонерів теж очікують зміни. Держава обіцяє не лише проіндексувати пенсії на 10%, а й перерахувати деякі виплати. Раніше середня зарплата по країні, яка враховувалася при нарахуванні пенсії, бралася за три роки до моменту виходу на пенсію. При цьому її показник затверджував Пенсійний фонд України. Тепер середню зарплату визначатимуть по-новому, відповідно до Закону України №5130 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України» від 6 грудня 2016 року. Це дасть можливість осучаснити (перерахувати) пенсії залежно від стажу роботи і отримуваної зарплати. Зміна показника середньої заробітної плати – і є механізмом цього осучаснення.

Розроблена Урядом реформа здійснюватиметься поетапно, по західному зразку пенсійного забезпечення. Передбачається, що замість одного джерела, пенсії будуть виплачуватися тепер із трьох – солідарної (діє нині), накопичувальної системи та фондів недержавного пенсійного страхування.

Запровадження накопичувальної системи заплановано на січень 2017 року. Проте необхідною умовою її функціонування є відновлення економічного зростання і, зокрема, детінізація економіки.

Завершальним етапом пенсійної реформи стане недержавне пенсійне страхування – суто добровільна справа, що вимагає, зокрема, великої довіри до ощадних інститутів (у тому числі банків). Тут держава має виступати надійним гарантом збереження накопичень українців.

В очікуванні заявленого підвищення соціальних стандартів, громадян продовжують турбувати нагальні питання пенсійного забезпечення передусім: пов’язані з нарахуванням та проведенням перерахунку пенсій; несвоєчасної її виплати; призначенням пенсії громадянам, що мають достатній трудовий стаж, але не досягли встановленого законодавством пенсійного віку; реалізацією права дострокового виходу на пенсію за віком на пільгових умовах; оформленням та видачі пенсійних посвідчень тощо.

Як повідомили «Урядовому кур’єру» в управлінні взаємодії з громадськістю Урядового контактного центру, від початку року на урядову «гарячу лінію» надійшло понад 32 тисячі подібних звернень.

Так, заявник із Херсонської області звернувся на урядову «гарячу лінію» з проханням посприяти у призначенні пенсії за віком на пільгових умовах. Чоловік упродовж року з цим питанням звертався до Чаплинського відділу обслуговування громадян Скадовського об'єднаного управління Пенсійного фонду України, проте бажаної відповіді не отримав. Невдовзі Головним управлінням Пенсійного фонду України в Херсонській області громадянина повідомили про призначення йому пенсії з урахуванням пільгового стажу роботи.

Пенсіонерка з Луганської області поскаржилася на урядову «гарячу лінію» щодо тривалої невиплати їй пенсії, яку нараховує управління Пенсійного фонду України в Білокуракинському районі Луганської області. Після дзвінка на урядову «гарячу лінію» Головним управлінням Пенсійного фонду України в Луганській області жінку повідомили про нарахування їй пенсії за фактичним місцем проживання, яку вона й отримала через філію АТ «Ощадбанк».

Житель із м. Донецьк, який наразі проживає в м. Тернопіль, повідомив урядову «гарячу лінію» щодо неможливості отримати нову банківську платіжну картку, яка одночасно є пенсійним посвідченням через мережу установ АТ «Ощадбанк». Пенсіонер прохав посприяти у виготовленні документа і допомогти його отримати якнайшвидше. Керівництвом філії Тернопільського обласного управління АТ «Ощадбанк» громадянина повідомили про виготовлення персонального електронного пенсійного посвідчення.

За період із 12 по 18 грудня 2016 року на урядову «гарячу лінію» надійшло 389 876 дзвінків, а також 1411 звернення зареєстровано через Інтернет.

Отримати довідкову інформацію, оперативне роз’яснення на звернення, що належать до компетенції органів виконавчої влади, громадяни можуть, звернувшись на урядову «гарячу лінію» за номером телефону 1545 у цілодобовому режимі та безкоштовно як зі стаціонарних, так і телефонів мобільних операторів (Київстар, Vodafone Україна, Lifecell).

Для підприємців «гаряча лінія» діє за номером: 0-800-503-045.

Для громадян України, які перебувають за кордоном, номер телефону урядової «гарячої лінії»: +38 (044) 284-19-15.

Киянам надається прямий міський телефон урядової «гарячої лінії» за номером: 284-19-15.

Оформити звернення можна також через веб-сайт Урядового контактного центру за адресою: www.ukc.gov.ua