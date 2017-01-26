«Мені довелося стати переселенцем — я переїхав на Дніпропетровщину з Донецька. Щоб забезпечити себе роботою, вирішив стати фізичною особою — підприємцем. Але справи не пішли так, як хотілося. Тож довелося стати найманим працівником і залишити підприємництво. Однак за документами я досі фізична особа — підприємець. І якщо раніше це не заважало, то нині бачу, що ФОП треба закрити, бо доведеться щомісяця платити внески за те, що мені ніякого доходу не приносить і не годує. Можливо, юристи підкажуть, як це зробити?»

Артур БАЛАГУРА, Дніпропетровська область

Консультує юрист

Всеукраїнського благодійного фонду «Горєніє»

Артем ФОМЕНКО

— Справді, останні законодавчі новини змусили фізичних осіб — підприємців припиняти свою діяльність, бо відтепер вони зобов’язані платити єдиний соціальний внесок щомісяця, незалежно від того, працюють чи ні. Щоб припинити підприємницьку діяльність, потрібно здійснити такі кроки.

Які документи потрібно

1. Заява державному реєстратору.

Підприємець має подати державному реєстратору заяву про державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності ФОП. Заяву складають за формою 12, що затверджена Наказом Міністерства юстиції України від 18.11.2016 № 3268/5. Також підприємець пред’являє документ, який посвідчує особу.

Якщо документи подає уповноважена особа, до них треба додати нотаріально засвідчену копію документа, що підтверджує його повноваження.

Протягом 24 годин після надходження документів, державний реєстратор зобов’язаний внести відомості в Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань та направити цю інформацію до податкової служби, органів статистики, Пенсійного фонду.

2. Заява про зняття з обліку.

А саме — заява про відмову від спрощеної системи оподаткування за порядком, що затвердив Мінфін. Подають її до Державної фіскальної служби, щоб анулювати статус платника єдиного податку. У заяві треба зазначити дату припинення господарської діяльності. Причому період, у якому подано заяву про відмову від спрощеної системи оподаткування, є останнім податковим періодом. Тому єдиний податок доведеться сплатити за весь календарний місяць, навіть якщо реєстрацію анульовано в перших числах.

Але зверніть увагу: підприємця не знімуть з обліку, якщо є податкова заборгованість.

Особливості припинення підприємницької діяльності для переселенців

1. ВПО, які зареєстрували ФОП після переміщення.

Право на реєстрацію ФОП за фактичним місцем проживання передбачено ст. 4 Закону України від 02 вересня 2014 року № 1669 «Про тимчасові заходи на період проведення антитерористичної операції». Цим законом визначено, що для зареєстрованих ВПО реєстрацію ФОП здійснюють державні реєстратори за тимчасовою адресою. Так, вони стають на облік у районній державній податковій інспекції за місцем фактичного проживання. Тож процедура припинення підприємницької діяльності відбуватиметься за адресою тимчасового проживання, зареєстрованого в довідці ВПО.

2. Переселенці, які зареєстрували ФОП до початку АТО на території, де нині проводять антитерористичну операцію, мають звернутися:

♦ до державного реєстратора за місцем фактичного проживання, вказаним в довідці ВПО;

♦ до районної державної податкової інспекції, яка реєструвала ФОП. Перелік та адреси переміщених державних податкових інспекцій із зони АТО — у наказі ДФС України від 07.11.2014 № 256.

Якщо є податкова заборгованість у ФОП-переселенців.

Податковим законодавством України передбачено списання безнадійного боргу, що виник у зв’язку з початком проведення АТО на сході України. Для цього потрібно:

♦ звернутись до районної державної фіскальної служби з вимогою списати заборгованість зі сплати ЄСВ та штрафні санкції;

♦у разі відмови ДФС — звернутись до суду (судова практика показує позитивну динаміку списання заборгованості зі сплати ЄСВ).

І, насамкінець, кілька корисних посилань для тих, хто хоче припинити підприємницьку діяльність. Сподіваємося, вони стануть вам у пригоді:

♦Наказ «Про врегулювання відносин, пов’язаних із державною реєстрацією юридичних осіб, ФОП та громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи, в межах кількох адміністративно-територіальних одиниць» ;

♦ ЗУ «Про державну реєстрацію юридичних осіб, ФОП та громадських формувань»;

♦ ЗУ «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб»;

♦ Наказ «Про затвердження Порядку формування та зберігання реєстраційних справ»;

♦ Порядок обліку платників податків і зборів;

♦ ЗУ «Про тимчасові заходи на період проведення антитерористичної операції».

Хто оплачуватиме медогляди?

«Державний навчальний заклад «Новояворівське вище професійне училище просить розтлумачити п.2 абзац 2 «Порядку проведення обов’язкових профілактичних оглядів та видачі особистих медичних книжок», затверджених постановою Кабінету Міністрів №559 від 23.05.2001 р. На місцях є різне тлумачення змісту цієї постанови. Установи охорони здоров’я стверджують, що оплата медогляду повинна відбуватись за кошти бюджетної установи, та не ставлять допуску до роботи працівникам училища. Навчальний заклад є бюджетною установою, яку фінансують з обласного бюджету, і є неприбутковою організацією. В кошторисних призначеннях кошти на ці витрати не передбачено. Просимо допомогти у вирішенні ситуації».

Р.А. ПАХОЛОК, директор училища

— Для працівників-бюджетників проходження обов’язкових медичних оглядів безкоштовне. Витрати на проведення таких оглядів передбачаються в кошторисах лікувально-профілактичних закладів, які фактично проводять медичні огляди. Працівник у такому випадку має сплатити лише вартість бланка особистої медичної книжки. Це обумовлено п. 2 Порядку проведення обов’язкових профілактичних медичних оглядів та видачі особистих медичних книжок, затвердженого постановою КМУ від 23.05.2001 р. № 559.

У цьому пункті визначено наступне — витрати закладів та установ охорони здоров’я, пов’язані з проведенням обов’язкових медичних оглядів працівників бюджетних установ та організацій, покриваються за рахунок коштів, передбачених кошторисом на утримання відповідного закладу та установи охорони здоров’я.

Працівники підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності відшкодовують вартість бланка особистої медичної книжки закладам та установам охорони здоров’я, які проводитимуть обов’язкові медичні огляди під час проходження попереднього профілактичного медичного огляду до прийняття на роботу, та у разі необхідності отримання нового бланка цієї книжки у зв’язку з його втратою, зіпсуттям або неможливістю подальшого використання, чи придбавають зазначений бланк за власні кошти.

Тобто видатки бюджетів на проведення обов’язкових профілактичних медичних оглядів працівників бюджетних установ та організацій повинні передбачатися в кошторисі лікувально-профілактичного закладу охорони здоров’я, який буде проводити ці огляди.

За детальнішою інформацією щодо видатків бюджету на проведення оглядів радимо звертатися до Міністерства охорони здоров’я.

Матеріал підготувала Інна КОСЯНЧУК,

«Урядовий кур’єр»