За національною програмою «Велике будівництво» на Рівненщині зводять з нуля або ж капітально реконструюють п’ять шкіл, п’ять дитсадків, п’ять спортивних споруд, модернізують сім приймальних відділень у лікарнях, 73 кілометри місцевих та майже 97 — державних доріг. Попри пандемію коронавірусної хвороби обласна рада вчасно надала кошти на співфінансування об’єктів програми. Адже Рівненщина — область, де відсоток падіння бюджетних надходжень найменший, хоч захворюваність одна з найвищих.
Незабаром перші об’єкти програми готують до відкриття. Скажімо, в місті Сарни це багатофункціональний спорткомплекс на 760 місць. Споруду звели з нуля, тут уже виконано опоряджувальні роботи, завершують упорядкування території. Готовність об’єкта — 95%, тож будівельники запевняють: на серпень можна планувати відкриття.
«Невдовзі тут лунатимуть вигуки вболівальників. Національні федерації з різних видів спорту вже звертаються із проханням провести у новозбудованому спорткомплексі змагання всеукраїнського рівня з мініфутболу, волейболу, баскетболу, єдиноборств. Гадаю, тут підготуємо не одного майбутнього чемпіона, який прославить Рівненщину та Україну», — каже голова Рівненської ОДА Віталій Коваль, який щодня відвідує об’єкти «Великого будівництва».
У Дубровиці він побував на капітальній реконструкції ліцею, в якому навчається 600 учнів із Дубровицького та сусіднього Зарічненського районів. Триповерхова будівля з енергоощадними вікнами, нова покрівля з модернізованою системою опалення — все це дасть змогу ліцеєві мати енергетичну незалежність. Тож він стане центром культурного розвитку: понад тисячолітня Дубровиця плекає традиції виготовлення серпанку, ткацтва, розвиває інші унікальні промисли.
«Ліцей входить до двадцятки найкращих шкіл області за успішністю учнів. Лише цьогоріч на його рахунку — 130 перемог у змаганнях, олімпіадах, турнірах. Переконаний, їх буде ще більше. Адже заклад перетворюється на сучасний інтелектуальний простір для обдарованих дітей Полісся. Тут вони навчатимуться в сучасних комфортних умовах», — коментує Віталій Коваль.
Нині ліцей готовий на 85%, тож 1 вересня у школярів буде новосілля.
До президентської програми увійшла дорога до одного із семи чудес Рівненщини — геологічної пам’ятки місцевого значення «Базальтові стовпи» в Костопільському районі.
«Вона також веде до опорної школи, сільських амбулаторій Головинської та Деражненської ОТГ, тому цих 7 кілометрів — артерія для майбутнього розвитку громад, — каже голова Костопільської райдержадміністрації Олександр Коваль. — Тому ми передбачили співфінансування і з районного бюджету, і з бюджетів громад».
У Березному завершують будівництво дитсадка на 150 місць. Міський голова Руслан Пилипчук задоволений: «Тут працює 40 місцевих жителів, які отримують білу зарплату, залишають у своїй роботі частинку власних сердець, адже роблять це для сусідів та знайомих. А бюджет міста — податки. До того ж, наші дитсадки переповнені на 200%, тому на відкриття з нетерпінням чекаємо всім містом».
А в Рокитнівському районі триває ремонт дороги обласного значення Рокитне — Дерть завдовжки три кілометри. Ось-ось стара вкрита суцільними вибоїнами бруківка перетвориться на гладеньке асфальтне полотно, яке значно розширить її. Це зробить принципово іншим доступ до сіл і екстреним службам, і шкільному автобусу, й усім, хто захоче завітати на гостинне Рівненське Полісся.
Експерти кажуть: ці та інші інфраструктурні об’єкти неабияк посилять конкурентоспроможність краю, зокрема інвестиційну, і значно вирівняють можливості його жителів. Пріоритет для виконавчої влади такий: Рівненщина має стати регіоном рівних можливостей для всіх та кожного.