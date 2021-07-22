Нову комунікаційну стратегію представили вітчизняні МЗС, Міністерство культури та інформаційної політики та Держагентство розвитку туризму.

Документ визначає формати, канали та практичні кроки для формування сталого туристичного іміджу України і системного залучення іноземних туристів за допомогою засобів комунікації й публічної дипломатії, повідомляє пресслужа МЗС. Відомства, долучені до створення стратегії, презентували міжнародну інформаційну кампанію Visit Ukraine — Summer in Ukraine. Вона має на меті популяризувати серед іноземців літній відпочинок в Україні. Кампанія складається з таких компонентів: промоційне відео, тематична сторінка Visit Ukraine на офіційному сайті UKRAINE.UA і кампанії в соціальних мережах іноземними мовами.

Обидва проєкти — приклад ефективного об’єднання зусиль державних органів і креативного сектору довкола спільної мети: формування і просування туристичного образу України за кордоном, йдеться у повідомленні.

«Дослідження свідчать, що міжнародна аудиторія хоче дізнаватися історії успіху з України. Теми туризму, популярних туристських магнітів дуже добре сприймають іноземні аудиторії», — зазначила під час представлення стратегії перша заступниця міністра закордонних справ Еміне Джапарова.

Туризм — це невикористаний потенціал для української економіки, переконаний міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко. Проте він зауважив: «До 2020 року інвестицій у розвиток галузі не здійснювали». Міністр зазначив, що місія проєкту Visit Ukraine — відкривати Україну для іноземних туристів «без стереотипів та демонструвати всі переваги подорожей нашою країною».

Голова Держагентства розвитку туризму Мар’яна Олеськів додала, що Україна має переваги, які можуть стимулювати іноземних туристів. Серед них зручне розташування нашої країни на карті світу, смачна національна кухня, різноманітність туристських напрямків.

«На сьогодні чинний безвізовий режим з багатьма країнами, що значно спрощує процедуру перетину кордону», — зазначили Мар’яна Олеськів. За її словами, для успішного просування України як туристичного бренда важливо розвіяти закордонні міфи, що Україна начебто бідна та небезпечна.

«Нам важливо показати, що турист може безпечно, комфортно й безперешкодно подорожувати територією нашої держави. У нас багата культурна і національна спадщина, яка приваблює іноземних гостей, талановиті й гостинні люди, автентичність, різноманітність природи», — сказала очільниця Держагентства розвитку туризму.

В МЗС нагадують, що 2018 року Україна отримала офіційний бренд UkraineNow, який формує образ відкритої сучасної країни, де все найцікавіше відбувається просто зараз. На початку року МЗС відкрило сайт Ukraine.ua — цифровий портал про сучасну Україну для іноземних аудиторій, розвиває офіційні сторінки у Facebook та Instagram. Створення й реалізація стратегії просування туристичного бренда України у світі дасть змогу підсилити комунікації держави на міжнародному рівні й забезпечити їхню сталість.

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