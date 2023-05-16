У краї вже облаштували понад 50 тисяч квадратних метрів нового покриття, а протягом року планують капітально оновити 26 кілометрів автошляхів. Зокрема ділянки на дорогах Миргород — Велика Багачка — Поділ, Мала Рублівка — Рунівщина, Білопілля — Терни — Липова Долина — Гадяч (від межі області в напрямку Гадяча). Також хочуть полагодити п’ять мостів на автодорозі Чорнухи — Лубни. Про це повідомив перший заступник директора Агентства місцевих доріг Полтавської області Андрій Заїка.

Усього 2023 року на фінансування ремонту й утримання автомобільних доріг передбачено залучити 1,14 мільярда гривень. Це кошти Державного дорожнього фонду — майже 950 мільйонів гривень і кредитне фінансування — понад 193 мільйони гривень.

Партнери надійні

Долучаються до ремонту автошляхів і громади. За словами Андрія Заїки, вони співпрацюють на умовах співфінансування. На цей час 35 громад вже перерахували понад 122 мільйони гривень.

Ямковий ремонт доріг розпочали і в Полтаві. Про це повідомив перший заступник Полтавського міського голови Валерій Пархоменко: «Попри всі перепони та ігнорування сесій опозиційними депутатами, які тривалий час паралізували роботу міста, ми змогли розпочати ремонт на вулиці Пилипа Орлика. На дорогах нашого міста вже задіяні нові технологічні процеси. Маємо спеціальну техніку, яка видуває, прочищає, наносить емульсію та закладає суміш. Це дасть змогу в найкоротші терміни відновлювати рух на відремонтованій ділянці дороги».

Роботи за 22 мільйони гривень виконує ТОВ «Будівельна компанія Гранд-Строй», з якою управління ЖКГ Полтавського міськвиконкому підписало договір, оприлюднений у Prozorro. Згідно з ним, товариство має провести відновлювальні роботи на майже 40 вулицях та провулках обласного центру. Підрядник виконає супутні роботи, як-то ремонт тротуарів, бортових каменів, колодязів, встановлення дорожніх знаків та облаштування пандусів тощо.

Про новий повітряно-струменевий метод ремонту доріг, який застосовує «Гранд-Строй», позаторік розповідав депутат Полтавської обласної ради Олексій Матюшенко: «Завдяки спеціальній конструкції та використанню стисненого повітря бітумна суміш надходить швидше і щільно заповнює весь об’єм ямки, тріщини, просадки на дорожньому покритті. До того ж значно спрощується технологічний процес очищення вибоїн, а змішування емульсії зі щебенем відбувається в машині на місці проведення ремонту.

Не потрібні засоби для ущільнення суміші. Роботи виконують без перекриття автомобільного руху, а після ремонту транспортні засоби одразу можуть пересуватися з обмеженням швидкості до 40 км/год. Не менш важлива перевага струменевої технології — те, що немає жодних відходів під час виконання ремонтних робіт».

Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Полтавській області почала наносити розмітку пішохідних переходів на автодорозі М-03 Київ — Харків.

«Це один з видів експлуатаційного утримання, який ми проводимо на автодорогах державного значення. Працюємо в Полтавському районі», — йдеться в повідомленні Служби.

Відповідно до даних системи Prozorro, експлуатаційне утримання доріг М-03 Київ — Харків та Р-11 Полтава — Красноград здійснює турецька компанія «Онур».

Заступник начальника Полтавської обласної військової адміністрації Максим Калінін разом з начальником служби Іваном Краповницьким оглянув перебіг ремонтних робіт на дорозі державного значення Т-17-16 Хорол — Семенівка — Кременчук. Нині вони тривають у межах Кременчуцького району.

Різні громади — різні підходи

«Автомобільна дорога Т-17-16 проходить через два райони Полтавської області: Кременчуцький і Лубенський. Найбільш зруйнована ділянка — у Кременчуцькому районі. Тут тривалий час не проводили ремонтних робіт. У зв’язку із закриттям руху через міст у селі Липове дорога забезпечує рух транспорту з Кіровоградщини, Дніпропетровщини, Запоріжжя. Тож вирішили: один із пріоритетних напрямів нині — ремонт саме цієї дороги», — зауважив Максим Калінін.

Іван Краповницький зазначив, що основне завдання — забезпечити рух транспорту. У зимовий період ямковий ремонт здійснювали із застосуванням холодних асфальтобетонних сумішей, а з настанням теплої погоди перейшли на гарячі. Це дає змогу виконати більший обсяг робіт.

«Узяли саме великі ділянки, там, де найбільш зруйновано покриття. Загальна площа, на якій кладуть асфальт у межах Кременчуцького району, становить 6 тисяч квадратних метрів. Якщо погода сприятиме, закінчать ремонт наступного тижня. Загалом заплановано зробити 10 тисяч квадратних метрів на всій дорозі», — сказав Іван Краповницький.

Дорожники проводять ямковий ремонт, асфальт укладають суцільними картами. Якість робіт перевіряє спеціальна лабораторія.

«Виконуємо роботи із фрезерування, потім автогрейдером із котком ущільнюємо покриття, далі асфальтоукладачем вкладаємо шар асфальтобетону, — розповідає директор Лубенського шляхобудівельного управління №9 Володимир Тетерятников. — Дорога дуже навантажена транспортом, багато господарських перевезень, фур, і конструкція дорожнього одягу не витримує навантажень. Тому потрібно робити кілька шарів покриття. Нині для забезпечення проїзду і комфорту водіїв роблять саме такий різновид ремонту».

У старостатах Полтавської громади поки що доріг не ремонтують, тому що депутати міськради не ухвалюють перерахунок коштів на їх оновлення. Про це повідомила речниця обласного Агентства місцевих доріг Юлія Шинкар: «Кошти ще навіть не передбачено на сесії. Тобто має відбутися сесійне засідання, на якому депутати затверджують рішення, а потім іде перерахунок коштів. І коли ми їх отримаємо на умовах співфінансування, тоді й почнемо ремонтні роботи».

У цьому сезоні на співфінансування поточних ремонтів 13 автошляхів старостинських округів Полтавської громади обласне Агентство місцевих доріг планує надати понад 2,5 мільйона гривень.

На відміну від депутатів Полтавської міської ради, в сусідній Опішненській громаді навесні на селищній раді ухвалили перерахування коштів агентству для співфінансування поточних ремонтів. Голова Опішненської селищної громади Микола Різник розповів: за два останні тижні відремонтували дороги в селі Волошкове, на село Човно-Федорівку і частково — Попівка — Заїченці — Батьки. З урахуванням співфінансування 50х50 на ремонт загалом витратили 2 мільйони 600 тисяч гривень.