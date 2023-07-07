Після війни Україна відмовиться від призову в тому вигляді, в якому він існував до війни. Основою оборони країни стане професійна армія. Одночасно буде створено два компоненти резерву, й усі військовозобов’язані постійно проходитимуть обов’язкові навчання за визначеними військовими спеціальностями. Про це Прем’єрміністр Денис Шмигаль написав у телеграмі, звітуючи про проведення наради щодо одного з топ10 пріоритетів уряду — реформи безпеки та оборони «Український щит», того, якими бути новій українській армії, військовопатріотичному вихованню та системі національного опору.
«Ми будуємо нову країну, яка має бути безпечною та захищеною. Українська армія на полі бою довела, що вона одна з найсильніших у світі. Так буде і після нашої перемоги. Першочергове завдання — завершити перехід Сил безпеки та оборони країни на стандарти НАТО в усіх аспектах: від техніки та зброї до планування й аналізу.
Ще один компонент нової української армії — розвиток військовопромислового комплексу. Україна вже активно нарощує виробництво зброї й техніки. Запроваджуємо нові програми та проєкти. Приватний бізнес має стати повноцінним партнером держави у ВПК. Буде створено нову систему оборонних закупівель, яка міститиме активну взаємодію з міжнародними партнерами та довгострокове бюджетне планування», — написав очільник уряду.
Учасники наради обговорили безпекові питання, які означив Президент Володимир Зеленський, анонсуючи нову українську доктрину під час нещодавніх заходів з нагоди Дня Конституції. Він запропонував до загальнонаціонального обговорення п’ять основних орієнтирів майбутньої доктрини як спільне бачення українців того, якою бути Україні перемоги. Орієнтири такі: філософія перемоги; глобальність української безпеки; політика героїв; політика справедливості; трансформація країни в усіх сферах за десять років.
Щодо української безпеки, то під час наради Прем’єрміністр Денис Шмигаль наголосив: першочергове завдання — створити розгалужену мережу якісних укриттів.
«У домівках, публічних просторах, школах, лікарнях. Цей процес уже відбувається. Нормативні документи ухвалено. Кошти надано. Відповідальних визначено», — зазначив він.
Друге завдання — безпека публічного простору. Ідеться про додаткові заходи: сканери, відеокамери, тривожні кнопки. Учасники наради особливу увагу приділили обговоренню безпеки в закладах освіти та невід’ємному елементу нового безпекового середовища — залученню ветеранів до цієї роботи.
Денис Шмигаль підкреслив, що повноцінна безпека неможлива без проведення гуманітарного розмінування у країні. За його словами, щодня сапери обстежують тисячі гектарів землі й уже знищили десятки тисяч мін, ракет і снарядів. А уряд мобілізує ресурси, щоб цей процес не займав десятиріччя.