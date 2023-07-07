Після війни Україна відмовиться від призову в тому вигляді, в якому він існував до війни. Основою оборони країни стане професійна армія. Одночасно буде створено два компоненти резерву, й усі військовозобов’язані постійно проходитимуть обов’язкові навчання за визначеними військовими спеціальностями. Про це Прем’єр­міністр Денис Шмигаль написав у телеграмі, звітуючи про проведення наради щодо одного з топ­10 пріоритетів уряду — реформи безпеки та оборони «Український щит», того, якими бути новій українській армії, військово­патріотичному вихованню та системі національного опору.

«Ми будуємо нову країну, яка має бути безпечною та захищеною. Українська армія на полі бою довела, що вона одна з найсильніших у світі. Так буде і після нашої перемоги. Першочергове завдання — завершити перехід Сил безпеки та оборони країни на стандарти НАТО в усіх аспектах: від техніки та зброї до планування й аналізу.

Ще один компонент нової української армії — розвиток військово­промислового комплексу. Україна вже активно нарощує виробництво зброї й техніки. Запроваджуємо нові програми та проєкти. Приватний бізнес має стати повноцінним партнером держави у ВПК. Буде створено нову систему оборонних закупівель, яка міститиме активну взаємодію з міжнародними партнерами та довгострокове бюджетне планування», — написав очільник уряду.

Учасники наради обговорили безпекові питання, які означив Президент Володимир Зеленський, анонсуючи нову українську доктрину під час нещодавніх заходів з нагоди Дня Конституції. Він запропонував до загальнонаціонального обговорення п’ять основних орієнтирів майбутньої доктрини як спільне бачення українців того, якою бути Україні перемоги. Орієнтири такі: філософія перемоги; глобальність української безпеки; політика героїв; політика справедливості; трансформація країни в усіх сферах за десять років.

Щодо української безпеки, то під час наради Прем’єр­міністр Денис Шмигаль наголосив: першочергове завдання — створити розгалужену мережу якісних укриттів.

«У домівках, публічних просторах, школах, лікарнях. Цей процес уже відбувається. Нормативні документи ухвалено. Кошти надано. Відповідальних визначено», — зазначив він.

Друге завдання — безпека публічного простору. Ідеться про додаткові заходи: сканери, відеокамери, тривожні кнопки. Учасники наради особливу увагу приділили обговоренню безпеки в закладах освіти та невід’ємному елементу нового безпекового середовища — залученню ветеранів до цієї роботи.

Денис Шмигаль підкреслив, що повноцінна безпека неможлива без проведення гуманітарного розмінування у країні. За його словами, щодня сапери обстежують тисячі гектарів землі й уже знищили десятки тисяч мін, ракет і снарядів. А уряд мобілізує ресурси, щоб цей процес не займав десятиріччя.