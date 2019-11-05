Скромний не публічний 33-річний Єгор Шишкін, який з 2011-го займається адвокатською діяльністю в Миколаєві, придбав власним коштом літак і подарував його знаменитій Сакській авіабригаді. Дивак чи багатій, якому нікуди гроші подіти? Хтось, мабуть, так і вважає. Ні перший, ні другий варіант не правильний. Це чоловік, який вболіває за країну, її безпеку, армію. Він з дитинства мріяв, що колись придбає літак. Але тоді ще не знав, що його літак мрій знадобиться країні більше, ніж йому.

Фото з сайту dumskaya.net

Супротивник ажіотажу

Благородний вчинок відразу перетворив Єгора Сергійовича на «героя нашого часу» в інтерпретації засобів масової інформації. Він усміхається, чуючи про свій новий статус, бо багато знає і пам’ятає. Почав допомагати армії, коли вперше почув про миколаївську 79-ту аеромобільну бригаду, яку направили на Чонгар. Каже, що зібрався із друзями — п’ятеро чоловіків з однаковою патріотичною позицією, емоціями, переживаннями. Вирішили щось зробити, аби підтримати хлопців.

«Коли дізналися, що бійці, які в лютий холод і негоду перебувають в окопах на межі із Кримом, не мають елементарних санітарних умов, відразу ж відреагували, — розповідає Єгор. — Закупили для них крани-рукомийники. Згодом чули про інші потреби — реагували так само адекватно. Постійно доправляли хлопцям необхідне. Не афішували цього. Я ніколи не займався волонтерством у класичному варіанті. Не збирав грошей, не організовував нікого. Просто зібралися вп’ятьох, скинулися, скупилися. Це було потребою, особистим почуттям».

Каже, що ситуацію з окупацією та війною не зміг усвідомити довго, як і жодна нормальна людина в Україні. «Якщо хтось сприйняв наступ ворога нормально, то це ненормальна людина, — каже Єгор. — У мене все гаразд. Я нормальний». Він підтверджує, що один волонтер на той час зробив дуже багато, аби встановити блокпости навколо Миколаєва. Інший також зробив чимало, щоб бійці повернулися живими. Усі діяли. А після цього бум навколо волонтерства став штучно створеним ажіотажем.

Єгору це не сподобалося. Каже, що його дратує слово «волонтер». Якщо розумієш, що слід допомагати армії, потрібно допомагати — без спеціальних формул і визначень. І він зупинився на тлі всеукраїнського волонтерського ажіотажу. Просто не бажав долучатися до моди, був сам по собі. Мав мету й мрію — літак.

Фото з сайту mil.gov.ua

Заступник командувача ВМС ЗСУ з авіації Ігор Бедзай щиро вдячний Єгору Шишкіну за такий подарунок для авіабригади

Чотири з плюсом

Він намріяв подарувати армії літак, придбаний власним коштом. У розмові питаю, — скільки ж коштує літальний апарат, хоч відносно автомобіля. «Дуже дороге авто», — каже Єгор. Тицяю в перше, яке бачимо, на миколаївських вулицях («мазда» з останніх моделей). Усміхається: «Ні. Я казав про дуже дороге авто». Не вгадала. Іще питаю, чи родина не проти, аби витрачав величезні гроші на армію. «Ні, — відповідає, — всі питання вирішуємо із дружиною. Вона підтримує».

Виявляється, Єгор не мріяв бути ні льотчиком, ні парашутистом. Він звичайний миколаївський адвокат, який має у своєму портфоліо чимало справ. Родом із Хмельницька, десять років живе в Миколаєві. Здобув знання в Миколаєві й Одесі, одружився з миколаївською красунею. Відтепер захищає тих, хто потребує захисту.

Коли вирішив передати придбаний літак, підприємець просто мав мрію. Каже: «Літак — це мета. Якщо придбаю літак, то зроблю свій перший політ, піднімуся на першу висоту. Я її опанував».

Звісно, літак став не лише доказом особистого підняття. Він передовсім допомога армії.

В Єгора було бажання передати свій Ан-2 саме 10-й морській авіаційній бригаді, що після Криму розташувалася в Миколаєві. Каже, що їздили дивитися на літак до Рівного. Військові визначили: «Літак на четвірку із плюсом». Їм такий потрібен. А бригада, яка вийшла з початком окупації із Криму, заслужила на новий літальний апарат.

«Цей Ан-2 дуже потрібен морській авіаційній бригаді. Вона єдина у Збройних силах України експлуатує літаки цього типу і забезпечує парашутно-десантну підготовку двох бригад морської піхоти, десантно-штурмової бригади, морського центру спецпризначення, академії Сухопутних військ, — сказав полковник Ігор Бедзай. — Звичайно, з потрібною швидкістю для початкових стрибків з парашутом літає і вертоліт Мі-8, але використовувати його для цього дуже дорого. Ан-2 в цьому плані набагато економічніший, та й загалом у нього більше переваг».

Тому з огляду на ту кількість парашутних стрибків, які виконують десантники й морські піхотинці, економічно доцільно використовувати саме такі літаки для профільної підготовки цих військовослужбовців.

Кажуть, це унікальний літак: він може перебувати після заправки в повітрі майже сім годин. Під час виконання навчань його використовують як ретранслятор в опрацюванні завдань вертольотами в море на максимальному тактичному радіусі.

Полковник Ігор Бедзай каже: «Подарований Ан2 1985 року випуску, його використовували для пасажирських перевезень до 2014-го. До жовтня цього року літак перебував у Рівному. До Миколаєва Ан2 доставили в розібраному вигляді, склали в морській авіаційній бригаді. І хоч літак нині в хорошому технічному стані, в небо він злетить наприкінці наступного року, після капітального ремонту на Вінницькому авіаремонтному підприємстві».

Але він напевне злетить.

ДОВІДКА «УК»

Сакська бригада морської авіації вивела свою техніку із Криму під носом у ворога. Її командири самостійно ухвалили це рішення, доки влада в Києві їм повторювала: «Тримайтеся».

Цей вихід став першою перемогою Збройних сил України у новітній історії. Бригаду морської авіації було створено 2004 року шляхом об’єднання 9-ї змішаної морської та 316-ї окремих морських авіаційних ескадрилій і 555-го морського вертолітного полку ВМС, які раніше дислокувалися в Очакові та Миколаєві.