До кінця року в Україні відкриється офіс Японського агентства міжнародного співробітництва (JICA). Ця структура — ключовий стратегічний партнер України у впровадженні масштабних інфраструктурних проектів. Про це заявив віце-прем’єр-міністр — міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Геннадій Зубко за результатами зустрічі з президентом JICA Сінічі Кітаока та Надзвичайним і Повноважним послом Японії в Україні Сумі Шігекі.
Зустріч відбулася не у владних кабінетах, а в межах огляду підготовчих робіт з реалізації одного з наймасштабніших спільних українсько-японських проектів — реконструкції Бортницької станції аерації безпосередньо на об’єкті.
«Нам важливо залучити технології й досвід Японії, досвід стратегічного планування й проектного менеджменту у впровадженні масштабних інфраструктурних проектів в Україні. Проект з реконструкції Бортницької станції аерації, який реалізуємо спільно з JICA, для нас дуже важливий. Сьогодні ми вийшли на фінішну пряму в проектно-підготовчих роботах. Завдання — завершити їх у липні 2017-го. А вже наступного року після підготовки японськими консультантами тендерної документації буде проведено міжнародний конкурс та визначено генпідрядника. З листопада 2018-го на майданчику слід розпочати будівельні роботи. Наше завдання — дотриматися графіка і вчасно здійснити весь цикл підготовчих робіт», — окреслив Геннадій Зубко сучасний стан і перспективи проекту.
Присутній на заході президент JICA Сінічі Кітаока подякував за нагоду відвідати місце проведення майбутніх робіт з модернізації станції й повідомив, що це найбільший проект, який фінансують за кошти JICA в такому напрямі, і що він упевнений в його успішній реалізації.
Компанія JICA — урядова організація Японії. Для України важливе впровадження у співпраці з JICA проектів не лише в Києві, а й у Миколаївській області, зокрема з будівництва мостів, портової й дорожньої інфраструктури. Також є плани з поводження з побутовими відходами й будівництва сміттєспалювальних заводів, поділився планами Геннадій Зубко. «Будівництво мосту через Південний Буг і відновлення місцевої інфраструктури для нас дуже важливі. Це продовження дороги Рені — Ізмаїл — Одеса — Миколаїв — Мелітополь — Новоазовськ. Такий досвід упровадження інвестиційних проектів ми хотіли б поширити й на інші міста», — цитує слова Геннадія Зубка прес-служба віце-прем’єр-міністра.
Проект з модернізації Бортницької станції аерації надзвичайно масштабний з точки зору фінансування і становить 1,1 мільярда доларів, розповів Надзвичайний і Повноважний посол Японії в Україні Сумі Шігекі. «У Японії найкращі екологічні технології, тож хочемо допомогти Україні істотно поліпшити екологічну ситуацію. Сподіваюся, що співпраця з реконструкції Бортницької станції аерації буде успішною. А в планах — партнерство в інших галузях», — оптимістично зазначив японський дипломат.
Відділ новин «Урядового кур’єра»