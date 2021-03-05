Мільярдер з Японії Юсаку Маедзава 2023 року збирається облетіти Місяць на кораблі Ілона Маска. Він уже викупив усі місця на борту і тепер шукає вісьмох добровольців з усього світу, які складуть йому товариство у цій дивовижній подорожі. Рік тому 45-річний підприємець оголосив про пошук супутниці життя, яка супроводжуватиме його в польоті до Місяця, але із 30 тисяч претенденток так і не зміг обрати жодну.

Один з найбагатших людей у Японії засновник онлайн-магазину одягу, чий статок оцінюють в 1,9 мільярда доларів, Юсаку в січні 2020 року прославився на весь світ як перший космічний турист, який забронював місце на кораблі для польоту до Місяця.

На той час Маедзава саме розлучився з моделлю й актрисою Аяме Горікі і заявив, що знову шукає кохання.

«Тепер я починаю нове життя, — написав він на своєму сайті в січні 2020 року. — Зараз мені 44. У міру того як почуття самотності й порожнечі повільно огортає мене, думаю тільки про одне: як знову покохати жінку. Я шукаю супутницю життя. З моєю майбутньою партнеркою хочу прокричати про наше кохання на весь світ із космосу».

Кандидатка має бути старшою за 20 років, яскравою й позитивною особистістю і цікавитися космосом. Заявку через сайт в інтернеті подали майже 30 тисяч дівчат, але мільярдер так і не зміг зробити вибору. Замість цього він вирішив надати змогу цілій групі з 6—8 осіб з усього світу безплатно полетіти з ним у космос. Заявки приймаються онлайн до 14 березня, а попередній добір завершиться 21 березня. Цей конкурс і свою місію японець назвав «Дорогий Місяць».

Спочатку колекціонер і великий шанувальник мистецтва Маедзава хотів запросити в космос шістьох художників з усього світу, щоб ті створили твір мистецтва після повернення на Землю, надихаючи інших на польоти в космос. Але потім переглянув цю ідею і розширив пошук до представників будь-яких професій. Від потенційних туристів потрібно тільки дві якості: бути творчою особистістю і готовим допомогти іншим членам екіпажу в їхньому креативному пошуку.

Маедзава викупив усі місця для туристів на ракеті, щоб вирушити в цю космічну подорож разом з ним могли тільки найталановитіші люди Землі, яких він підбере особисто. У відеозверненні, опублікованому в Twitter, мільярдер пояснив, що відмовився від початкового плану, оскільки переконався, що «кожна людина, яка мислить творчо, може бути художником».

Усього, за його словами, на борту космічного корабля буде 10—12 осіб, серед яких астронавти. Маршрут мандрівки пролягатиме навколо Місяця без висаджування з поверненням на Землю. Політ займе шість днів: три, щоб долетіти до Місяця, і три — щоб повернутися. Маедзава і його творчі друзі стануть першими місячними мандрівниками з часів американської місії «Аполлон» 1972 року, якщо SpaceX зможе успішно здійснити цю подорож.

Про намір Юсаку Маедзави полетіти на Місяць на кораблі Ілона Маска відомо ще з 2018 року, коли він став першою у світі людиною, яка забронювала місце на борту місячного космічного корабля, що розробляє компанія SpaceX. Корабля, здатного доправити пасажирів до природного супутника, досі не сконструйовано. Минулого місяця його прототип розбився, коли намагався приземлитися вертикально після випробувального старту. Це була вже друга спроба приземлитися, перша — у грудні 2020 року — теж закінчилася невдачею.

Однак у компанії Ілона Маска сподіваються, що багаторазова 120-метрова ракетна система одного разу таки зможе доставити екіпаж і вантаж не тільки на Місяць, а й на Марс, а то й за його межі.

«Я впевнений, що до 2023 року ми не раз досягнемо орбіти за допомогою цієї ракети і вона буде безпечною для транспортування людей. На вигляд вона багатообіцяльна», — заявив Ілон Маск на відео Маедзави, опублікованому в його обліковому записі. За словами Маска, ця місія стане першим приватним космічним польотом за межі земної орбіти. Оскільки пасажири не приземлятимуться на Місяці, а тільки зроблять петлю навколо нього, в компанії очікують, що туристи потраплять туди, де ще ніколи не була жодна людина.

Терміни місії польоту навколо Місяця ще можуть змінитися залежно від обставин і ступеня готовності корабля, як і терміни добору учасників. Жодних дат наступних етапів добору, крім закінчення реєстрації, поки що не оголошено. Відомо тільки, що завершальні співбесіди і медичні огляди заплановано на кінець травня 2021 року, йдеться на сайті Маедзави.

Японський мільярдер заробив статок на онлайн-торгівлі брендовим одягом на платформі Zozo, яку він продав японській групі Softbank за 400 мільярдів єн 2019 року. Він прославився як затятий колекціонер, який витрачає великі суми на аукціонах, і засновник фонду сучасного мистецтва Contemporary Art Foundation, який він відкрив 2012-го, щоб підтримувати молодих художників. Фонд проводить виставки двічі на рік.

2016 року Маедзава привернув увагу преси тим, що купив полотно американського художника Жана-Мішеля Баскії за рекордну суму 57,3 мільйона доларів, а у травні 2017-го побив власний рекорд, витративши 110,5 мільйона доларів на полотно того самого автора. За даними аукціонного будинку Sotheby’s, ця ціна найвища серед заплачених за роботи, створені після 1980 року, або за твори американських художників. На тому самому аукціоні 2016-го Маедзава витратив 98 мільйонів доларів, придбавши полотна Олександра Колдера, Джеффа Кунса та інших художників. Меценат планує відкрити музей сучасного мистецтва в місті Тіба, в якому демонструватимуть його колекцію.

Музикант у минулому, Маедзава відомий ексцентричними витівками у Twitter. 2020-го в переддень нового року він пообіцяв роздати по мільйону єн кожному тисячному користувачеві із 7 мільйонів його підписників у межах соціального експерименту, щоб дізнатися, чи зроблять ці гроші їх щасливішими.