Урядовій програмі «єРобота» незабаром виповниться рік. За цей час понад 4,6 тисячі підприємців отримали гранти на започаткування бізнесів на загальну суму 3 мільярди гривень.

Як зазначає заступник міністра економіки Тетяна Бережна, це дало змогу створити додатково 11 тисяч робочих місць, адже ключовий чинник отримання допомоги — створення хоч одного-двох робочих місць.

«Ми зобов’язали Держслужбу зайнятості пропонувати підприємцеві на ці робочі місця кандидатів із числа офіційно зареєстрованих безробітних. Оскільки роботу потрібно надавати передовсім тим, хто потребує її найбільше», — каже Тетяна Бережна.

«Урядовий кур’єр» сьогодні підбиває проміжні підсумки цієї важливої програми.

Як заповнити документи та отримати гроші

Оформити відповідні заявки для участі у програмі можна на загальновідомій більшості українців платформі — порталі «Дія». Ідеться про те, що учасники програми можуть отримати до 8 мільйонів гривень безповоротно для створення або розвитку власного бізнесу за програмами «Своя справа», «Своя теплиця» та інших. Такі гроші можуть отримати підприємці на відновлення або створення власної справи з нуля, для реалізації амбітних проєктів, генерування нових робочих місць тощо.

Існує й напрям для мікробізнесу. Майбутні підприємці можуть отримати мікрогранти на суму до 250 тисяч гривень. Тут напрями діяльності різноманітні: пошиття одягу, СТО, хімчистки, кав’ярні, пекарні, перукарні. Кошти можна спрямувати на придбання обладнання, закупівлю сировини, сплату оренди, послуги маркетингу та реклами, комерційної концесії, лізинг тощо. Такий майбутній бізнесмен повинен створити хоч одне робоче місце.

Який алгоритм отримання грантів?

Треба подати заявку та свій бізнес-план до «Дії». Потім слід дочекатися, доки пройде етап перевірки документів. Тоді бізнесмен чинний чи ще потенційний отримує рішення відповідних органів, і після цього можна відкрити відповідний рахунок у банку для перерахування грантових коштів.

Підприємці проходять перевірку ділової репутації, яку проводить уповноважений банк після подання заяви на отримання гранта. Він перевіряє відповідність заявника загальним критеріям учасника програми та достовірність наданих даних.

Підприємці можуть не турбуватись, адже отримати такі кошти можна досить швидко. Для програм «Своя справа» та «Своя теплиця» гроші можна отримати за десять днів із дати подання заявки. Для грантів на розроблення так званих IT-стартапів — за підсумками конкурсного добору.

Підприємців непокоїть, чи доведеться повертати кошти, якщо щось піде не так.

Згідно з роз’ясненням керівників цієї програми, гроші доведеться повертати державі, якщо бізнесмен не створив жодного робочого місця, не сплачував податків та провадив підприємницьку діяльність менше від визначеного терміну.

Існують критерії, щоб отримати грантові кошти. Треба не вести діяльності на тимчасово окупованих територіях та в рф, не перебувати під санкціями, не мати порушеної справи про банкрутство (або не бути визнаним банкрутом), бути громадянином України, для грантів на висаджування садів і облаштування теплиць потрібно мати землю у власності або право на користування нею не менш як сім років.

Від торгівлі до виробництва катерів

Які галузі економіки обирають для себе підприємці, що отримують гранти від держави?

Як зазначають у Вінницькій обласній службі зайнятості, серед напрямів діяльності переважають торгівля продовольчими та непродовольчими товарами, вирощування сільгосппродукції, пошиття одягу, відкриття кав’ярень, кафе та пекарень. Однак на Вінниччині стали популярними й інші бізнеси, які вважають малопоширеними: виробництво катерів та виготовлення настільних ігор.

Важливим чинником для отримання грантів в обласному центрі зайнятості вважають те, що підприємці мають змогу корегувати свої бізнес-плани, якщо відповідальні за надання коштів особи беруть щось під сумнів або бачать в документах певні неточності.

Із 10 квітня почали діяти грантові програми для ветеранів. Від держави можна розраховувати на такі суми: 250 тисяч, пів мільйона та мільйон гривень. Гроші можна буде витратити на власний бізнес: оренду приміщень, закупівлю обладнання та сировини, маркетинг тощо. Але є умова: у разі отримання 500 тисяч або мільйона гривень 30% цієї суми має вкласти сам ветеран.

«Уряд працює, щоб допомогти нашим захисникам і захисницям інтегруватися в мирне життя після повернення із фронту. Ветерани, які мають підприємницький хист, зможуть отримати від держави фінансову допомогу у вигляді гранта на започаткування або розширення власної справи. Розвиваючи власний бізнес, вони створять тисячі робочих місць, зокрема й для побратимів. І так долучаться до економічного відновлення країни», — зазначила із цього приводу перший віцепрем’єр-міністр — міністр економіки Юлія Свириденко.

Ще учасниками грантової програми можуть стати бійці ТРО, добровольчих формувань, піротехніки, які долучалися до розмінування деокупованих територій; правоохоронці та представники спецслужб розвідки, безпеки України, які брали участь у стримуванні та відсічі збройної агресії росії. Повний перелік наведено у статті 6 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту».

«Однозначно великий позитив цієї програми — те, що Мінекономіки почало активно і фахово займатися створенням робочих місць. Дуже добре, що гранти можуть отримувати наші героїчні ветерани. Єдине я б порадив надалі: охопити цією програмою численні волонтерські організації, щоб там люди отримували гроші хоч на рівні мінімальної заробітної плати, а то й більше. Це дало б змогу значно поліпшити умови роботи в таких організаціях та її мотивацію зробити ще більшою. Це надзвичайно важливо, оскільки економіка працює в умовах воєнного стану», — каже експерт центру «Нова Україна» Олексій Кущ.

Приклади, які шокують та надихають

Один з показових прикладів успішної роботи підприємців після отримання державного гранта — робота Ганни Ольшанської, власниці бренда одягу ANKA clothing. Підприємиця через війну втратила свій бізнес та рідний дім на Луганщині й, отримавши грант від держави, наполегливо почала працювати і відкрила знову бізнес фактично з нуля у Дніпрі.

«Я дуже вдячна, що в мене з’явилася можливість відновити виробництво у Дніпрі. Для розвитку бізнесу на кошти мікрогранта придбала все обладнання та матеріали для мініцеху. Пишаюся, що в такі тяжкі часи держава не забуває про підприємців і всіляко підтримує та заохочує працювати задля нашої перемоги, надаючи нові робочі місця і сплачуючи податки», — наголошує пані Ольшанська.

Цікавий приклад Олесі та Ярослава Духнів, які виїхали з Покровська Донецької області до Львова і скористалися можливістю отримати грантові кошти державної програми «єРобота». Вони двічі отримували відмову, але втретє відповідь щодо надання незворотних коштів була позитивною. На двох подружжя отримало 500 тисяч гривень, і цих грошей вистачило, щоб відкрити у Львові два зоологічні магазини «Лапка».

Кошти подружжя вклало в обладнання, рекламу, сировину тощо. Цікаво, що грошей саме на торгівлю, згідно із програмою, не дають, адже підприємці повинні вести й іншу діяльність. Тому молоді бізнесмени вирішили займатися фасуванням сировини. Подружжя відкрило вже п’ять магазинів і планує розширювати мережу. Зрозуміло, що в цих магазинах працюють поряд з ними наймані фахівці, яким Олеся та Ярослав надали роботу.

Отже, програма «єРобота» успішно діє, і це довів час. Сподіваємося, що завдяки турботі уряду про мікробізнес та людей, які залишилися фактично ні з чим після початку широкомасштабної війни, тих, хто став успішним та ще й надав роботу іншим, в Україні дедалі більшатиме.