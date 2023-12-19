За участю керівництва держави у Львові відбулося засідання Конгресу місцевих та регіональних влад при Президентові України

Відкриваючи засідання, Президент зазначив, що Україна має рішення про початок переговорів щодо вступу до Євросоюзу, і це інституційний доказ, що наша держава буде членом ЄС.

«Наступного року маємо опрацювати разом з Євросоюзом предметні деталі, рамки для переговорів і почати процес повної інтеграції державних інституцій, правових норм і реалій життя зі стандартами Євросоюзу. Це не лише законодавча робота щодо законів і правил, а й робота щодо реалій нашого життя, які мають бути такими, щоб справді відчувалося, що Україна готова до вступу. Це спільне завдання всіх в Україні, хто працює в системі державної влади та місцевого самоврядування», — наголосив Володимир Зеленський.

Президент акцентував, що головне завдання зараз — оборона України. Тож на місцевому рівні також має бути зроблено все заради перемоги — від підходу до спрямування коштів до інших важливих для суспільства питань.

«Хочу зараз звернути увагу кожного й кожної, що життя держави, життя будь-якої громади, життя кожної людини є тим самим життям України. Життям, яке ми маємо захистити від агресії росії», — додав він.

Глава держави наголосив, що захист України — обов’язок кожної й кожного, зокрема тих, хто зараз не перебуває на фронті.

Люди — найдорожчий ресурс

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак акцентував, що Україна підійшла до чергового визначального моменту війни: або українське суспільство піддасться втомі, або й надалі боротиметься, переможе агресора й відбудує країну.

«Але це можливо лише за двох умов. Перша — єдність. Здатність забути чвари й переступити через власні амбіції заради спільної справи. Друга — праця. Повна віддача. На межі, а то й за межею можливого. Єдина країна, єдина мета, спільні зусилля — це і є наша формула успіху», — наголосив він.

Андрій Єрмак поінформував членів конгресу про підсумки нещодавніх візитів глави держави та міжнародних переговорів на найвищому рівні.

«Міжнародна підтримка триває й триватиме до перемоги. З різних країн до нас надходять дедалі нові пакети оборонної та фінансової допомоги. Крок за кроком посилюються санкції. Учора було ухвалено вже 12-й пакет санкцій ЄС. І вчора ми подолали ще один бар’єр до членства в Євросоюзі. Рішення про початок переговорів щодо вступу України ухвалено», — повідомив він.

Також, за словами керівника Офісу глави держави, відбувається перезапуск відносин України з державами Глобального Півдня та їх залучення до реалізації формули миру Президента Володимира Зеленського. Триває активна робота з партнерами щодо спільного оборонного виробництва, яка вже дає результати.

Щодо ситуації всередині України, то, як зазначив Андрій Єрмак, в кожного регіону має бути своя карта розвитку, розуміння галузей, які слід стимулювати, і реальні проєкти.

«І знову наголошу: люди — понад усе. Це найдорожчий ресурс країни. Ми всі отримали чітке завдання від Президента. Влада — і центральна, і місцева — має говорити з людьми. Ми маємо знати їхні прагнення, їхні потреби, маємо розуміти їхній біль. Знати, що з усім цим робити. І робити», — акцентував очільник Офісу глави держави.

Андрій Єрмак зауважив, що учасникам підсумкового цього року засідання Конгресу місцевих та регіональних влад необхідно зосередитися на питаннях безпеки громад у зоні бойових дій та на деокупованих територіях, захисті енергетичного сектору і критичної інфраструктури. Також серед пріоритетів — відбудова, затвердження місцевих бюджетів, освіта й охорона здоров’я, ветеранська політика.

Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук наголосив на важливості єдності для перемоги над ворогом.

«Ми не повинні ділити громади. Ми не повинні у громадах вести дискусії, що в державі повинен бути бюджет війни, а в нас — бюджет процвітання. Ми єдині, тому сильні, ми сильні та правдиві, тому переможемо», — наголосив він.

На шляху до ЄС — велика робота

Україна вже працює над завданнями, необхідними для членства в ЄС, зокрема над гармонізацією законодавства нашої країни з європейським. Про це повідомив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль, виступаючи на засіданні Конгресу місцевих і регіональних влад.

«Учора лідери країн-членів Європейського Союзу ухвалили справді історичне рішення. Ми починаємо офіційні переговори про вступ України в ЄС. Дякую Президентові України Володимирові Зеленському, без лідерства якого ми б не мали такої потужної проукраїнської коаліції», — сказав глава уряду.

Він наголосив, що шлях до членства в ЄС потребуватиме дуже великої роботи, яку наша держава вже почала виконувати. За словами Дениса Шмигаля, проаналізовано майже 28 тисяч актів права ЄС на відповідність законодавству. Понад 23 тисячі, за попередньою оцінкою, не потребують імплементації під час переговорного процесу, 1625 актів уже повністю імплементовано в українське законодавство.

«2739 актів підлягають подальшій імплементації. Це наш обсяг роботи на наступні роки, який маємо зробити. Ми розуміємо, як це робити й коли це зробимо. Експертиза, команди, ресурси — все це у нас є. А головне — є воля всієї України. Усіх разом — від парламентарів та урядовців до наших громад, суспільства», — підкреслив Прем’єр-міністр.

Денис Шмигаль також наголосив, що разом з роботою над нормативно-правовими актами Україна продовжує інтегруватися в єдиний європейський ринок. Зокрема, українська енергомережа повністю об’єдналася з європейською. Серед завдань на 2024 рік — продовження транспортного та економічного безвізів, а також якнайшвидше отримання промислового, що полегшить доступ українських виробників на європейські ринки. Крім того, заплановано впроваджувати акти ЄС щодо роумінгу для отримання роумінгового безвізу.

«Будемо інтегруватися в усі сектори вже зараз, не чекаючи й не відкладаючи. Будемо робити це швидко», — підкреслив Денис Шмигаль і додав, що Україна як символ стійкості та перетворення буде сильним повноправним членом Європейського Союзу.

Актуальні питання місцевої влади

Учасники засідання заслухали доповідь віцепрем’єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольги Стефанішиної про програми прикордонного співробітництва Interreg Next на період 2021—2027 років, можливості для регіонів, посилення регіонального розвитку та прикордонної співпраці в контексті інтеграції в ЄС.

Міністр оборони України Рустем Умєров, міністр внутрішніх справ Ігор Клименко та голова Служби безпеки Василь Малюк доповіли про гарантування безпеки в територіальних громадах країни в умовах воєнного стану.

У межах нового формату засідання Конгресу місцевих та регіональних влад відбулось інтерактивне спілкування із представниками місцевої влади. Раніше на сайті конгресу було розміщено перелік питань, які порушували на попередніх засіданнях конгресу та його президії. Понад 900 голів громад шляхом голосування визначили найважливіші й найактуальніші питання. На засіданні конгресу голови громад особисто означили перед профільними міністрами ті питання, які набрали найбільшу кількість голосів. Зокрема, було розглянуто питання щодо процедури призову військовослужбовців з допомогою місцевого самоврядування, реабілітації військових, забезпечення українського теле-, радіо-, мобільного сигналу та інтернету.

Також питання стосувалися затвердження на законодавчому рівні умов щодо придбання та передачі ЗСУ необхідного обладнання на місцевому рівні, надання фінансової підтримки місцевим бюджетам з державної скарбниці для забезпечення безкоштовного харчування дітей війни. Обговорювали також доступ органів місцевого самоврядування до кадастрової карти, забезпечення ліками жителів віддалених населених пунктів тощо.

До учасників засідання конгресу у відеоформаті звернулися Президент Литви Гітанас Науседа, спеціальний представник США з відновлення економіки України Пенні Пріцкер, директор Генерального директорату Європейської комісії з питань регіональної політики (DG Regio) Славомір Токарський, міністр оборони Естонської Республіки Ханно Певкур, президент Комітету регіонів Європейського Союзу Васко Алвес Кордейру та директор Регіонального бюро Програми розвитку Організації Об’єднаних Націй (ПРООН) з питань Європи та СНД Івана Живкович.

Джерела: Офіс Президента

Департамент комунікацій Секретаріату КМУ