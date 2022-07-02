Прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що вже можна подавати заявки на отримання грантів щодо започаткування власної справи, розширення малого й середнього бізнесу, набуття навичок для нової кар’єри

1 липня стартувала програма «єРобота». Тож уже можна подавати через «Дію» заявки на безповоротні гранти на створення власної справи, розширення малого й середнього бізнесу, отримання нових навичок для нової кар’єри. «Ідеться загалом про шість програм, які дадуть змогу створити десятки тисяч бізнесів і сотні тисяч робочих місць», — заявив під час чергового засідання уряду Прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Перша програма «єРоботи» — мікрогранти до 250 тисяч гривень на мікробізнес, як-то пошив одягу і взуття, хімчистка, сервісний чи ремонтний центр, СТО, монтажні роботи тощо. Хто не працює на інших підприємствах та не веде інший бізнес, але має бізнес-план і тверді наміри розпочати власну справу, може розраховувати на підтримку держави. Заплановано видати 20 тисяч таких грантів за рік. Річний бюджет — 5 мільярдів гривень.

Для отримання гранту треба подати заявку через портал «Дія» чи відділення Ощадбанку, додавши до заявки бізнес-план. Протягом 10 робочих днів експерти Ощадбанку та Державного центру зайнятості оцінять проєкт на відповідність критеріям програми. Грант перерахують на окремий банківський рахунок. Готівкою кошти не надаватимуть. Із рахунку можна буде купити обладнання, сировину, матеріали, інструменти, частково оплатити оренду. Банк контролюватиме відповідність платежів затвердженому бізнес-плану.

Друга програма — часткової компенсації вартості створення теплиць. Розмір гранту — 5—7 мільйонів гривень. Очікувана кількість грантів — 3 тисячі на рік. Бюджет програми — 7 мільярдів. Розрахована на приватних підприємців, аграрні компанії, фермерські господарства, які мають у власності або в оренді землю на строк не менш як 25 років. Кошти можна буде витратити на будівництво, закупівлю технічного обладнання, посівного матеріалу та добрив. Введено принцип співфінансування: для першої тисячі учасників 70% вартості проєкту фінансує держава, а 30% — підприємець. Щоб отримати грант, потрібно подати заявку через «Дію» або уповноважений банк. Ключова вимога — працевлаштування робітників та сплата податків.

Третя програма — гранти на підтримку садівництва, ягідництва та виноградарства. Ідеться про часткову компенсацію вартості садів. Держава надаватиме від 300 до 400 тисяч гривень на гектар садів. Це приблизно 70% середньої вартості висадки. Заплановано гранти для висадження 10 тисяч гектарів нових садів. Бюджет програми — 4 мільярди гривень. Отримувачі грантів повинні мати або власну землю, або землю в користуванні щонайменше на 25 років. Проєкт саду може бути від 1 до 25 гектарів. Кошти також ітимуть на банківський рахунок для прозорої закупівлі саджанців, обладнання, систем поливу, добрив тощо.

Четверта програма — безповоротні гранти на створення та розвиток переробних підприємств, зокрема у галузях деревообробки, меблевого виробництва, металообробки, агропереробки, виробництва будматеріалів. Держава надасть до 8 мільйонів гривень допомоги. Головні вимоги до отримувачів: створення не менш як 25 нових робочих місць і сплата податків.

П’ята програма пропонує від 750 тисяч до 3,5 мільйона гривень для стартапів в ІТ-секторі. Головні критерії фінансування: створення п’яти робочих місць, акцент на розробленні нових технологій та рішень.

Шоста програма «Старт в ІТ». Це стипендії до 30 тисяч гривень на навчання і здобуття навичок молодшого розробника, дата-аналітика чи графічного дизайнера. Кошти дадуть лише на оплату школи чи курсів, які визначить Міністерство цифрової трансформації. Загалом держава надасть змогу розпочати кар’єру в ІТ для 60 тисяч українців. Загальний бюджет програми — 1,8 мільярда гривень. Ця програма не для студентів і не для ІТ-фахівців. Вона для людей, які роботу втратили чи перебувають у простої та хочуть опанувати нові навички для нової кар’єри.

Глава уряду наголосив, що в Україні талановиті люди та надзвичайний бізнес, а тому держава дає громадянам змогу розкрити потенціал та амбіції: «Упевнений, що наслідком цих програм стануть нові товари та послуги, якими будуть користуватися мільйони наших громадян і якими будуть пишатися, оскільки це український бізнес та українська якість».

Відділ новин

«Урядового кур’єра»