«Європарламент рішуче засуджує воєнні злочини й акти тероризму, скоєні проти цивільного населення російською федерацією та її ставлениками, котрі мають деструктивні політичні цілі в Україні та на території інших країн, і визнає росію державою-спонсором тероризму і державою, що використовує засоби тероризму», — йдеться в резолюції, яку Європарламент ухвалив у Страсбурзі на пленарному засіданні. Документ підтримали 494 європарламентарі, 58 були проти, 44 утрималися.

ЄС має розробити законодавчу базу

Оскільки Євросоюз не має єдиного визначення «держава-спонсор тероризму» і юридичних інструментів, які давали б змогу вводити відповідні санкції щодо таких країн, євродепутати закликали ЄС та національні уряди розробити законодавчу базу ЄС для визнання держав спонсорами тероризму, що матиме наслідком значні обмежувальні заходи проти цих країн і відносин ЄС із ними.

Євродепутати закликали Європейську раду внести ПВК «група вагнера», а також інші фінансовані росією збройні групи до списку ЄС осіб, груп та організацій, причетних до терористичних актів.

Європарламентарі закликали ЄС та його держави-члени вжити заходів для ініціювання всеосяжної міжнародної ізоляції російської федерації, зокрема щодо її членства в міжнародних організаціях та органах, таких, як Рада Безпеки ООН, і утриматися від проведення будь-яких офіційних заходів на території рф.

«Європарламент закликає до подальшого скорочення дипломатичних відносин з росією та зведення контактів з її офіційними представниками на всіх рівнях до абсолютного необхідного мінімуму; закликає держави-члени ЄС закрити та заборонити російські державні установи, такі, як центри науки та культури, а також організації й асоціації російської діаспори, які діють під егідою та керівництвом російських дипломатичних представництв та просувають російську державну пропаганду у всьому світі», — йдеться в резолюції.

З огляду на ескалацію російських ударів по цивільній інфраструктурі України Європарламент закликав ЄС прискорити роботу над дев’ятим пакетом санкцій проти рф.

Євродепутати дійшли висновку, що використання та демонстрація символів, які пропагують російські воєнну агресію та воєнні злочини, — пряма підтримка війни, яку веде кремль проти України. Тому в резолюції міститься заклик до керівних органів ЄС та держав-членів заборонити публічне використання таких символів.

Окремий пункт резолюції присвячено діяльності українських та міжнародних журналістів, «які розповідають світові правду про війну в Україні, часто ризикуючи власним життям». Європарламент закликав до розслідування злочинів, які скоїли росіяни проти журналістів в Україні, та «діяльності осіб, причетних до злочинних кампаній з дезінформації, котра є невід’ємною частиною повномасштабної війни проти України».

Держава, яка діє як терорист

У вступній частині резолюції перелічено всі дії російської федерації, які дали підстави Європарламенту дійти висновку, що росія, під диктаторським режимом володимира путіна, розпочавши неспровоковану та невиправдану агресивну війну проти України, перетворилася на державу-спонсора тероризму. У документі наголошено, що російські сили та воєнізовані формування постійно обстрілюють цивільних осіб в Україні, скоїли «масові вбивства мирних жителів у таких містах, як Буча та Ірпінь, зумисний ракетний удар по театру в Маріуполі, внаслідок якого загинули сотні людей, напад на залізничний вокзал Краматорська, який забрав життя 60 мирних жителів, атаку на торговельний центр у Кременчуці, внаслідок якого загинули 19 мирних жителів, і напад на колону цивільних автомобілів у Запорізькій області, внаслідок якого загинуло щонайменше 30 осіб».

Ракетні та артилерійські удари росії пошкодили або повністю знищили майже 70 тисяч об’єктів цивільної інфраструктури у всій Україні, серед яких житлові будинки, школи, лікарні, заклади культури, йдеться у резолюції. російські війська «й надалі зумисне цілять у критично важливу інфраструктуру України, щоб тероризувати населення та позбавити людей доступу до газу, електроенергії, води, інтернету та інших основних товарів і послуг, що є особливо руйнівним у зимовий час».

Захоплення росією ЗАЕС та ведення вогню в безпосередній близькості до цього ядерного об’єкта, а також численні погрози представників російської влади застосувати ядерну зброю у війні проти України євродепутати також вважають ознакою терористичної діяльності путінського режиму.

Президент Володимир Зеленський підтримав ухвалення Європарламентом резолюції про визнання росії державою-спонсором тероризму і закликав ізолювати рф на всіх рівнях.

«Підтримую рішення Європарламенту про визнання росії державою-спонсором тероризму та державою, яка використовує засоби тероризму. росію необхідно ізолювати на всіх рівнях і притягнути до відповідальності, щоб покласти край її багаторічній політиці тероризму в Україні та світі», — написав Володимир Зеленський у Twitter.