Сторони обговорили невідкладну фінансову допомогу нашій державі до кінця нинішнього року та узгодили плани на наступний

Україна вдячна Європейській комісії за важливі кроки щодо фінансової підтримки з боку Євросоюзу протягом тривалого періоду і особливо під час повномасштабного вторгнення росії з 24 лютого цього року. На цьому Президент України Володимир Зеленський наголосив, спілкуючись із виконавчим віцепрезидентом Єврокомісії Валдісом Домбровскісом, який відвідав Київ.

«Надзвичайно важливою є спроможність України й надалі витримувати агресію росії, спроможність нашого бюджету витримати фінансові виклики, енергетичну кризу, що спричинена війною», — цитує слова Президента його Офіс.

Співрозмовники зосередилися на питаннях невідкладної фінансової підтримки України до кінця поточного року та узгодженні планів на 2023 рік. Особливу увагу приділили макрофінансовій допомозі ЄС, додатковим інструментам для залучення ресурсів та координаційній ролі Брюсселя у фінансовій підтримці України, зокрема з боку Міжнародного валютного фонду.

Володимир Зеленський подякував за представлення Єврокомісією нової масштабної програми фінансової допомоги на 2023 рік обсягом 18 мільярдів євро і висловив очікування, що перший транш Україна зможе отримати вже в січні.

Валдіс Домбровскіс зазначив, що ЄС продовжить надавати підтримку Україні, тиснути на агресора — російську федерацію й робити все, щоб перемогла Україна.

Зупинити й покарати агресора

Володимир Зеленський поінформував представника Єврокомісії про наслідки ракетних ударів рф по українській енергетичній інфраструктурі та цивільних об’єктах, а також про заходи, яких вживає наша держава для швидкого відновлення всіх систем життєзабезпечення громадян.

Сторони обговорили План швидкого відновлення (Fast Recovery Plan) житла та об’єктів соціальної інфраструктури України і залучення Єврокомісії до запуску Фонду відбудови нашої держави, зокрема шляхом напрацювання механізму використання російських активів, заморожених на території ЄС.

Окрему увагу співрозмовники приділили ефективності санкційної політики ЄС щодо рф, зокрема в енергетичній, видобувній та банківській галузях, а також блокуванні російських пропагандистських ЗМІ.

Президент наголосив на важливості визнання Євросоюзом росії державою-терористом.

Із Валдісом Домбровскісом зустрівся і Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль. Він наголосив, що візити справжніх друзів нашої країни у надскладні часи є надзвичайно важливими проявами підтримки і солідарності.

Очільник українського уряду говорив про те, що Україна продовжує планомірно звільняти свої території, останнім свідченням чого є звільнення Херсона та великої частини Херсонської області.

«Програші на полі бою росія намагається компенсувати ракетними ударами по цивільній критичній інфраструктурі. Тому надзвичайно важливим для нас є оперативне постачання необхідного енергетичного обладнання, а також засобів ППО і ПРО», — цитує слова Дениса Шмигаля департамент комунікацій Секретаріату Кабміну.

Прем’єр-міністр подякував за рішення держав-членів ЄС виділити вже п’ятий пакет фінансової допомоги обсягом 500 мільйонів євро на підтримку постачання зброї та військового обладнання для Збройних сил України в межах Європейського фонду миру.

«Від початку повномасштабної війни ЄС надав 3,1 мільярда євро в межах фонду. Розраховуємо на подальшу підтримку й допомогу. Це надзвичайно ефективний і важливий для нас інструмент», — підкреслив очільник уряду.

Співрозмовники обговорили тему конфіскації заморожених російських активів. Денис Шмигаль високо оцінив готовність Єврокомісії налагодити співпрацю між Українською робочою групою з пошуку, арешту й конфіскації активів рф та Оперативною групою ЄС із заморожування та вилучення активів.

«Важливим кроком для посилення тиску на росію стала пропозиція Єврокомісії розширити список злочинів, скоєння яких дає законні підстави для конфіскації активів, їх продаж та використання цих коштів для відновлення України й української інфраструктури. Розраховуємо на якнайшвидше налагодження державами-членами на національному рівні правового механізму конфіскації активів рф та російських олігархів», — наголосив Прем’єр-міністр.

Валдіс Домбровскіс зазначив, що ситуація в Україні є одним із головних пріоритетів для ЄС. І підкреслив, що Євросоюз продовжить надавати підтримку, щоб Україна перемогла у війні якнайшвидше.

До слова, за даними Укрінформу, ЄС заморозив російських активів на суму 68 мільярдів євро. Найбільша кількість заморожених активів перебуває в Бельгії — майже 50 мільярдів євро. Друге місце посідає Люксембург — 5,5 мільярда євро. Разом з Італією, Німеччиною, Ірландією, Австрією та Францією на їхню частку припадає понад 90% заморожених активів.

Критично необхідне фінансування

Україна очікує вже наступного тижня отримати 2,5 мільярда євро чергового траншу макрофінансової допомоги від ЄС. Про це Денис Шмигаль повідомив під час пресконференції за підсумками зустрічі з Валдісом Домбровскісом.

Прем’єр-міністр подякував Єврокомісії за започаткування нового інструменту макрофінансової допомоги ЄС для України у 2023 році на суму 18 мільярдів євро. За його словами, в умовах війни така підтримка є для нашої держави критично необхідною. І надання цих ресурсів дасть змогу уряду фінансувати видатки, зокрема, на гуманітарну та соціальну сфери.

Денис Шмигаль повідомив, що обговорив із Валдісом Домбровскісом питання наступних кроків на шляху набуття Україною членства в ЄС.

«Нинішні наші плідні перемовини стали свідченням стратегічної взаємодії України та ЄС, а також впевненого курсу нашої держави на шляху до членства в Євросоюзі. Обговорили розвиток торговельних відносин, зокрема в контексті поглиблення інтеграції України до єдиного ринку ЄС. Було досягнуто домовленості про перегляд Плану пріоритетних дій щодо впровадження Угоди про поглиблену та всеосяжну зону вільної торгівлі між Україною та ЄС», — зазначив Прем’єр-міністр.

До слова, представники української влади наголошують на важливості рішення про лібералізацію торгівлі між Україною та ЄС до червня 2023 року й сподіваються на перетворення тимчасової лібералізації торгівлі на повну й постійну. Відзначається й важливість продовження лібералізації автотранспортних перевезень, реалізації пілотного проєкту з інтеграції до внутрішнього ринку ЄС у сфері роумінгу та укладення угоди щодо промислового безвізу.

На думку Валдіса Домбровскіса, для України як країни-кандидата на членство в ЄС процес відбудови має стати ще однією можливістю продовжувати наближення до законів, правил і стандартів ЄС.