Європейське агентство з питань медицини ось-ось має оголосити про затвердження вакцини фармацевтичного американського гіганта Pfizer. Після цього Європейська комісія має офіційно увімкнути зелене світло на вакцинацію. Очільниця ЄК Урсула фон дер Ляєн уже заявила, що вакцинаційна кампанія розпочнеться у ЄС 27, 28 і 29 грудня, і висловила сподівання, що всі країни-члени ЄС пристануть на неї синхронно.

І хоч перші обсяги доз вакцини виробництва Pfizer, які мають пропорційно розподілити між 27 країнами, будуть радше символічними, у Брюсселі вважають, що це стане символом надії на подолання пандемії у новому 2021 році. Та неофіційно багато хто з єврочиновників, причетних до питань вакцинаційної кампанії, доволі скептично ставляться до перспективи того, що всі країни одночасно розпочнуть вакцинування. Бо на практиці чимало залежить від готовності національних урядів країн-членів ЄС до того, що стосується логістики. Адже, наприклад, специфіка вакцини Pfizer полягає в тому, що її слід транспортувати й зберігати в умовах низьких температур.

Як повідомили у Єврокомісії, країни-члени змушені будуть укласти індивідуальні угоди з фармацевтичними компаніями про транспортування вакцин, але самі нестимуть відповідальність за їх зберігання. ЄС хоче уникнути конкуренції між своїми країнами-членами, яка вже і так виникла після того, як Велика Британія першою у світі схвалила використання вакцини Pfizer.

Час «Ч»

Тим часом національні уряди країн ЄС, прагнучи заспокоїти своїх громадян, виснажених і розчарованих тривалими жорсткими карантинними заходами, вже почали оголошувати про дату початку вакцинування. Минулого тижня офіційний Берлін заявив, що 27 грудня у країні робитимуть перші щеплення літнім людям, які мешкають у будинках з догляду. Прем’єр-міністр Франції Жан Кастекс оголосив, що перші щеплення від коронавірусу буде проведено останнього тижня грудня. До пріоритетної групи увійдуть медичні працівники й літні люди. Глава французького уряду заявив, що жодна вакцинація не має відбутися без офіційної згоди кожного.

«Людям обов’язково надаватимуть медичну консультацію до того, як зробити щеплення», — пообіцяв Жан Кастекс.

У міністерстві охорони здоров’я Австрії оголосили, що наприкінці року в країні буде зроблено 10 тисяч вакцинацій проти COVID-19. Однак ті, хто не потрапляє у групи високого ризику, зможуть вакцинуватися у другому кварталі нового року.

В Італії уряд і представники регіональних влад узгодили план масової вакцинації, яку планують розпочати в січні. Перші 1,8 мільйона доз від Pfizer і BioNTech буде розподілено між регіонами країни. Згідно з урядовим планом, першими, хто зможе вакцинуватися в січні, стануть працівники галузі медицини й ті, хто перебуває у будинках з догляду за літніми людьми.

Під час другого етапу, який має розпочатися навесні, дійде черга до людей, які за станом здоров’я перебувають у групі ризику. Потім почнуть вакцинацію військових і освітян. Згідно із планом Італії, у час пікової фази вакцинації у країні має бути відкрито 1500 пунктів, де працюватимуть близько 20 тисяч лікарів і медсестер. Уряд планує підписати контракти з 16 тисячами вже до лютого. В Італії буде розроблено додаток для смартфонів, який дасть кожному змогу забронювати час і місце для проведення щеплення, а після цього відстежуватиме ймовірні побічні реакції, повідомляє видання Euractive.

«Made in Europe»

Міністр охорони здоров’я Бельгії Франк Ванденбруке оголосив, що уряд готовий провести перші щеплення наприкінці грудня. За його словами, перша поставка антикоронавірусної вакцини становитиме 10 тисяч доз, чого вистачить для вакцинування п’яти тисяч людей. Масову вакцинацію в Бельгії розраховують розпочати 5 січня з літніх людей та персоналу центрів із догляду.

Хоч перша партія вакцини, яку отримає Бельгія, за кількістю символічна, саме Бельгія, точніше, невеличке фламандське містечко Пуурс опинилося у центрі світової боротьби з пандемією. Адже тут розташовано завод Pfizer, на якому планують виготовити більшість із 1,3 мільярда доз вакцин, яку компанія пообіцяла виробити у 2021 році.

Саме звідси у Велику Британію у спеціальних траках було доставлено 800 тисяч доз вакцини, щойно британський уряд схвалив її до використання. Після того як британський прем’єр Борис Джонсон у твітері подякував британській системі охорони здоров’я, науковцям і волонтерам, причетним до розроблення і виготовлення вакцини, очільник бельгійського уряду Александер де Кру відповів словами: «Made in Europe» («Зроблено в Європі»). Так він натякнув британському політикові, який завершив процес виходу своєї країни з ЄС, що порятунок від смертельної пандемії прийшов до Великої Британії завдяки спільним зусиллям багатьох країн.

Специфічний вантаж

Для зберігання і транспортування вакцини Pfizer необхідні не стандартні рефрижератори, а спеціальні контейнери, де слід підтримувати екстремально низьку температуру до мінус 70 градусів за Цельсієм. Завод Pfizer у Пуурсі став ідеальним центром для виробництва вакцини ще й тому, що неподалік нього міститься брюссельський аеропорт, спроможний виконати роль дистрибуційного хаба для постачання вакцини. Оскільки Бельгія — одна із провідних країн ЄС у галузі фармакологічної промисловості, то брюссельський аеропорт вже має солідну репутацію надійного логістичного центру для транспортування медичних товарів і ліків. Його оснащено мобільними кулерами, високотехнологічними контейнерами, і він має у розпорядженні 30 тисяч квадратних метрів складських приміщень, обладнаних системами охолодження.

До безпрецедентної логістичної операції буде залучено і аеропорт Франкфурта-на-Майні, який посідає перше місце в Європі за обсягами вантажоперевезень і також має великі можливості для транспортування такого специфічного вантажу, як вакцина. Вантажний термінал аеропорту Франкфурта працює цілодобово від початку пандемії, доправляючи ліки, хірургічні халати й маски по всьому світу. Він також має велику площу складських приміщень із регульованою температурою, потужні морозильні камери, спеціальні машини для перевезення вакцин з холодильних камер до літаків.

Отже, наприкінці року Європа підійшла до останнього етапу готовності до масової вакцинації й готова кинути виклик пандемії. Про можливі побічні реакції на щеплення, про те, як довго триває імунітет після вакцинації і як швидко вдасться створити колективний імунітет у населення, у ЄС згадують поки що доволі обережно. Оскільки ефективнішої альтернативи, ніж щеплення, у боротьбі проти COVID-19 не існує.