Санкції проти Росії як країни-агресора має бути збережено до повного відновлення суверенітету й територіальної цілісності України включно з поверненням Криму. Разом із цим переконанням іноземні посли, акредитовані в Україні, почули від Президента Петра Порошенка під час щорічної зустрічі подяку країнам-партнерам за лідерство як у межах нормандського формату, так і в Європейському Союзі.

Слова вдячності прозвучали й на адресу партнерів нашої країни в Генасамблеї ООН, які торік висловили чітку позицію щодо Автономної Республіки Крим і міста Севастополя, закріпивши за Росією статус окупаційної влади та агресора. Президент зазначив, що її груднева резолюція — дороговказ у справі деокупації півострова та забезпечення прав людини в Криму.

2016-й Президент назвав роком високої динаміки українсько-американських контактів і співпраці на засадах сталої двопартійної підтримки України й висловив сподівання щодо дотримання США взятих зобов’язань.

Те саме стосується й міжнародних фінансових організацій, зокрема МВФ, Світового банку та ЄБРР за потужного лідерства США. Ця підтримка залишатиметься важливим елементом для забезпечення сталості та ефективності процесу реформ в Україні. «Вона дала змогу стабілізувати макроекономічну ситуацію в країні у 2016 році й посилила впевненість потенційних інвесторів для започаткування власних проектів в Україні, можливо, вже у 2017 році», — цитує слова Петра Порошенка департамент прес-служби АП.

Не забув глава держави й про участь «Великої сімки», зокрема Японії, в незмінній і твердій підтримці суверенітету й територіальної цілісності України. Великі сподівання на продовження цієї політики він покладає на італійське головування в цьому об’єднанні протягом цього року.

Так само спільним зусиллям торік вдалося знайти формулу для розблокування ратифікації Угоди про асоціацію з ЄС. І Петро Порошенко небезпідставно сподівається на позитивне вирішення цього питання в 2017 році.

Окремо Президент подякував урядам Литви та Польщі як країнам-членам ЄС за підтримку нашої держави. Він також висловив сподівання, що цей рік «стане врожайним» у співпраці з Ізраїлем, зрілість партнерства з яким доведено під час спільного вшанування 75-ї річниці трагедії Бабиного Яру.

Ішлося й про стратегічне партнерство між Україною, Туреччиною та Азербайджаном. Надзвичайно важливі перспектива зони вільної торгівлі з Канадою та українське прагнення й надалі розвивати стратегічне партнерство з Китаєм, розвивати потенціал співпраці з країнами Близького Сходу й Латинської Америки, розширювати відносини з країнами африканського континенту, зокрема Єгиптом, Нігерією та Марокко. Петро Порошенко не обійшов увагою жодну країну, з якою в нас встановлено дипломатичні відносини.

«Категорично не згоден із песимістичними, а подекуди й панічними настроями щодо майбутнього Європейського Союзу, які підказують європейцям російські пропагандисти. Європейський проект має набагато більший запас міцності, ніж це уявляють в Кремлі», — заявив Петро Порошенко. Адже цінності Євросоюзу та його інституційні спроможності набагато переважають фобії, якими дехто намагається залякати європейців.

У нашій країні європейські проекти і цінності викликають подеколи більше довіри, ніж у самій об’єднаній Європі, переконаний Президент. І Україна за жодних умов не відмовиться від євроінтеграційного курсу.

Нині як ніколи світ постав перед величезним ризиком перекреслити всі здобутки післявоєнної співпраці та відкотитися на цілі десятиріччя в минуле. Так стається завжди, коли втрачається повага до своїх принципів, цінностей та міжнародного права. Тож актуальності набуває здатність усвідомлювати й захищати їх. «Тепер, як ніколи раніше, важливо пам’ятати, що саме повага до міжнародного права стала рушієм демократичної модернізації, економічного процвітання та запорукою миру в Європі й світі», — переконаний Петро Порошенко.

Президент особливо наголосив на тому, що доки хоч метр нашої території під російською окупацією, всі наші здобутки будуть під загрозою. І не лише в Україні.