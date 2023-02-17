Європарламент закликав західних партнерів України «серйозно розглянути можливість передачі Україні винищувачів, гелікоптерів та відповідних ракетних комплексів, а також істотно збільшити обсяги постачання боєприпасів». Про це йдеться в резолюції Європарламенту «Річниця російського вторгнення та війна проти України», яку було ухвалено під час сесійного засідання ЄП у Страсбурзі. У документі наголошено, що держави-члени ЄС повинні істотно збільшити військову допомогу Києву та пришвидшити її надання, щоб дати змогу Україні не лише захистити себе від атак російської армії, а й відновити повний контроль над її територіями, тимчасово окупованими росією.

Постачати всі види зброї без винятку

Євродепутати закликали ЄС, США, Велику Британію та Канаду «швидко виконати свою обіцянку забезпечити Україну сучасними бойовими танками» і наголосили на важливості підтримувати тісну координацію серед союзників для оперативного опрацювання запитів української влади «щодо важкого озброєння та передових систем протиповітряної оборони».

Головна мета України — перемога у війні проти росії, тобто спроможність української армії витіснити російські сили з міжнародно визнаної української території, зазначено в резолюції. «Цієї мети можна досягти лише шляхом постійного, стабільного та невпинно зростаючого постачання Україні всіх видів зброї без винятку», — переконані євродепутати.

Не меншої уваги керівним органам ЄС слід приділити санкційній політиці проти росії та білорусі, яку потрібно регулярно переглядати та підсилювати, йдеться в документі. Європарламент закликав Європейську раду ухвалити вже анонсований десятий санкційний пакет до кінця лютого й «істотно розширити сферу чинності» обмежувальних заходів, заборонивши імпорт російського викопного палива, урану й алмазів, а також ввести санкції «проти всіх осіб, пов’язаних з так званою групою вагнера та іншими фінансованими росією збройними формуваннями».

Членство в ЄС — геостратегічна інвестиція

президента росії путіна, інших російських керівників та їхніх білоруських поплічників, «які планували та віддавали відповідні накази розпочати цю агресивну війну проти України, потрібно притягнути до відповідальності за злочин агресії, який вони скоїли», — йдеться в резолюції. У цьому зв’язку Європарламент знову звернувся до Єврокомісії та держав-членів ЄС із закликом працювати спільно з Україною над створенням міжнародного спецтрибуналу для «судового переслідування злочину агресії, який скоїли проти України керівництво росії та його союзники».

Загарбницька війна, яку росія розв’язала проти України, «докорінно змінила геополітичну ситуацію в Європі», і ці нові обставини потребують «сміливих комплексних політичних, безпекових і фінансових рішень ЄС». Таким рішенням, на думку євродепутатів, може стати рішення євроінституцій розпочати переговори про вступ України в ЄС уже цього року.

«Членство України в ЄС — геостратегічна інвестиція в об’єднану та сильну Європу, воно дорівнює вияву лідерства, рішучості й далекоглядності», — наголошено в резолюції.

«Українці захищають нас і кожну демократію»

Під час дебатів, які передували голосуванню за резолюцію, представники майже всіх політичних груп і фракцій висловлювалися за повну підтримку України доти, доки вона буде необхідною.

«Рік тому із цієї трибуни я застерігала путіна і казала, що напад на Україну стане кінцем росії, яку ми знаємо», — сказала представниця зелених німецька євродепутат Віола фон Крамон-Таубадель. За її словами, росія марно намагається зруйнувати державність та ідентичність України, «бо ці сміливі люди борються не за домінування, а за виживання. Та величезна ціна, яку вони платять за свою свободу, дає змогу і нам залишатися вільними, бо українці захищають нас і кожну демократію».

На думку польської представниці від групи консерваторів Беати Шидло, Європа має ухвалювати «швидкі та важливі рішення», бо нині «немає місця для політичного розрахунку». Вона нагадала, що 2008 року, після вторгнення росії у Грузію, польські політики застерігали світ, що «завтра це буде Україна. Але висновків ніхто не зробив». Беата Шидло розкритикувала тих лідерів, які навіть після 2014 року намагалися «перезапустити відносини з росією».

Євродепутат-соціаліст Педро Маркес із Португалії заявив, що Європа підтримуватиме Україну «стільки, скільки буде треба, вона може розраховувати на нашу дипломатичну, фінансову та військову допомогу». За його словами, саме єдність західних партерів у підтримці українців виявилася «найбільшою силою проти російської агресії».

«Дякую, Україно! — звернулась із трибуни українською мовою литовська євродепутат від Європейської народної партії Раса Юкнявічене. — Якою була б Європа, якби путін захопив Україну за три дні, як планував?» За словами політика, якщо українці «не злякалися терористичної росії, то і ми не повинні боятися надати їм все, що треба: ППО, танки, літаки, далекобійні артилерійські установки». Вона закликала європейські інституції вже цього року почати переговори про вступ України в ЄС і запросити її стати членом НАТО на Вільнюському саміті, який має відбутися у липні цього року.

«Наша сміливість може врятувати життя українців і пришвидшити зміни у самій росії», — переконана Раса Юкнявічене.