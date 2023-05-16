«Важливі візити для перемоги України. Із кожним візитом оборонні й наступальні можливості країни збільшуються, що дає змогу протистояти російській агресії. Зв’язок з Європою міцнішає, а тиск на росію зростає. Наші союзники на боці правди в цій війні. Щодня разом наближаємо мир для всіх українців та європейців. Україна стає міцнішою: зброя, ППО, правильні і вчасні сигнали щодо НАТО. Досягнуто домовленостей про потужні оборонні пакети», — такими словами Президент Володимир Зеленський в телеграмі описав підсумки своїх останніх візитів до країн-союзників, зокрема Італії, Німеччини, Франції та Великої Британії.

Італія допомагатиме стільки, скільки потрібно

Італія підтримує Україну комплексно, готова долучитися до реалізації української формули миру та міжнародних зусиль щодо притягнення росії до відповідальності за злочини в Україні.

На зустрічі з Прем’єр-міністром Італії Джорджею Мелоні йшлося про безпекову та військову співпрацю.

«Є дуже важливе рішення щодо захисту нашого неба. Усе, що ми разом робимо заради безпеки, — це те, що захищає українських цивільних і військових», — цитує слова Президента його Офіс.

У контексті реалізації формули миру, покликаної припинити російську агресію та запобігти її повторенню в майбутньому, Володимир Зеленський зупинився на одному з пунктів формули — повернення додому всіх українців, які перебувають у полоні в рф, а також усіх дітей і дорослих, депортованих на територію рф.

«Достеменно відомо про 19 393 дитини, яких вкрала росія. Але реальна кількість може бути значно більшою — мінімум 200 тисяч дітей перебували на територіях, які окупувала рф. Необхідно діяти максимально швидко, щоб повернути викрадених росією маленьких українців», — наголосив він.

Щодо євроінтеграції Президент зауважив: «Наша держава попри війну обов’язково реалізує рекомендації Єврокомісії, які отримала торік. Для нас це велика мотивація — бути серед рівних, стати членом Євросоюзу. Буде правильно, коли вже цього року Єврорада схвалить рішення про початок переговорів про вступ України до ЄС».

Щодо взаємодії з НАТО він наголосив на важливості узгодити політичні рішення з реальною співпрацею, адже Україна вже захищає спільну свободу так, як це робив би будь-який член Альянсу. Володимир Зеленський очікує від Саміту НАТО у Вільнюсі визначення алгоритму приєднання України до Альянсу, а також чіткого розуміння гарантій безпеки для нашої держави на період до вступу в НАТО.

Очільниця уряду Італії наголосила, що її країна підтримуватиме Україну стільки, скільки буде потрібно. Джорджа Мелоні зазначила, що Італія цілковито підтримує всі санкції проти росії задля досягнення справедливого миру, а також працюватиме разом з партнерами для надання допомоги Україні озброєнням.

«Жодного несправедливого миру не можна нав’язувати Україні, і будь-яку мирну угоду має підтримувати український народ», — зазначила вона.

За словами Прем’єра, Італія й надалі сприятиме поступовій інтеграції України до ЄС. Вона переконана, що потрібно посилити співпрацю України з НАТО, про що йтиметься на липневому саміті Альянсу у Вільнюсі.

У Ватикані Володимир Зеленський зустрівся з Папою Римським Франциском. Він попросив Святішого Отця всебічно сприяти реалізації формули миру, зокрема в питаннях продбезпеки, звільнення полонених і депортованих осіб, відновлення справедливості. Президент сказав, що оскільки війна триває на території України, то мирний план може бути тільки українським. А закликав Його Святість засудити воєнну агресію росії проти України, наголосивши, що не може бути рівності між жертвою та агресором.

У Німеччині нагородили Україну

Всебічно підтримує Україну й Німеччина. Цінний її вагомий внесок у зміцнення міжнародної коаліції на захист України (Німеччина зокрема надає найсучасніші засоби ППО, артилерію, БМП, бойові танки), прихисток українців, фінансову підтримку.

На зустрічі з Канцлером ФРН Олафом Шольцом Володимир Зеленський заявив: «За обсягом допомоги Німеччина — на другому місці після США. Це дуже потужно».

Олаф Шольц запевнив у подальшій всебічній підтримці українського народу.

«Ця солідарність триває, вона стійка», — констатував він, наголосивши, що Німеччина — серед країн, які підтримують притягнення росії до відповідальності за воєнні злочини, скоєні в Україні.

Спілкуючись із журналістами, Володимир Зеленський говорив, що його закордонні візити присвячені створенню коаліції країн-партнерів, у межах якої, вважає Президент, нашій державі буде надано винищувачі західного зразка. Нині ж в українському небі — на жаль, перевага росії.

У німецькому місті Аахен в ратуші відбулося вручення Міжнародної премії імені Карла Великого, присудженої українському народові за внесок у зміцнення європейської єдності, захист свободи на європейському континенті. Уперше премію отримав Президент і весь народ.

Отримуючи премію від імені українців, Володимир Зеленський заявив: «У цих стінах українська мова ніколи не звучала з вуст нагородженого. Відтепер, коли Україна повертається до рідного європейського дому, вірю, що українська мова звучатиме тут неодноразово на знак визнання особливого внеску в європейську єдність. Українці борються проти російського агресора й наближають спільну перемогу над тим, хто дістав старе зло зі сторінок минулого, щоб знищити майбутнє, про яке мріє вся Європа».

Українці борються за свободу й мир і буквально своєю кров’ю та життям забезпечують майбутнє своїх дітей та дітей інших народів Європи.

Президент акцентував, що європейська єдність стає суперсилою, тож настав час зафіксувати таку силу єдності рішенням про вступ України до ЄС та відповіддю на заявку України на членство в НАТО.

Франція та Велика Британія: співпраця триватиме

У Франції Володимир Зеленський поспілкувався із Президентом Еммануелем Макроном. Ішлося про першочергові потреби України для зміцнення обороноздатності, захисту українського неба, посилення потенціалу, необхідного для ефективного контрнаступу й визволення окупованих територій, ЄС та НАТО.

Володимир Зеленський висловив сподівання, що Франція підтримає принципове спільне рішення союзників про формування коаліції винищувачів, на яке вже тривалий час очікує Україна.

Він подякував Еммануелю Макрону за його дипломатичні зусилля, спрямовані на припинення росією війни проти України та досягнення справедливого миру на основі української формули миру. Подякував французькому лідерові за послідовну підтримку України на шляху до членства в ЄС і висловив сподівання на ухвалення рішення про початок у 2023 році переговорів про вступ України до ЄС та конкретних рішень щодо НАТО.

Україна та Франція разом налаштовані боротися за притягнення до відповідальності осіб, винних у воєнних злочинах, погоджуються з необхідністю посилення санкцій проти рф.

Про візит до Великої Британії Володимир Зеленський у телеграмі написав так: «Лондон — лідер, коли йдеться про розширення наших спроможностей на землі та в небі. Співпраця заради перемоги України триватиме».

Під час зустрічі із Прем’єр-міністром Великої Британії Ріші Сунаком Президент подякував союзній державі за те, що вона поряд у вирішальний момент для українських воїнів, коли триває підготовка до контрнаступальних кроків.

У контексті надання Україні винищувачів Володимир Зеленський заявив: «Це дуже важлива тема для нас, тому що ми не можемо контролювати небо. Я надзвичайно позитивно налаштований: думаю, найближчим часом ви почуєте про важливі рішення. Але спершу маємо трохи попрацювати», — зазначив він.

Ріші Сунак зауважив, що його країна й далі надаватиме українському народові підтримку, необхідну для захисту від агресії.

«Велика Британія першою передала Україні зброю великої дальності. Посилюватимемо протиповітряну оборону, надаватимемо далекобійні ударні дрони. кремль має знати, що ми робитимемо це й надалі. Залишаємося непохитними в тому, щоб допомогти Україні захиститися», — підкреслив він.