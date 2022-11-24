У Європарламенті оголосили про ініціативу, яка дасть змогу адміністраціям європейських міст направити в України кілька сотень електрогенераторів різних типів

Європейська мережа міст Eurocities та Європарламент дали старт кампанії «Генератори надії», яка має на меті підтримати роботу української критичної інфраструктури, котра серйозно постраждала внаслідок російських ракетних обстрілів. Про це на пресконференції оголосили президент Європарламенту Роберта Мецола та президент Eurocities, мер міста Флоренція Даріо Нарделла.

«Ми готові розпочати цю кампанію і протягом кількох днів передати значну кількість електричних генераторів Україні, щоб вона могла забезпечувати безперебійне енергопостачання», — сказав Даріо Нарделла. За його словами, йдеться про «кілька сотень генераторів промислових розмірів». Даріо Нарделла повідомив, що наступного тижня у Відні відбудеться зустріч мерів міст, котрі входять у мережу Eurocities, на якій обговорюватимуть конкретніші деталі ініціативи «Генератори надії».

Високовольтні трансформатори, реле, акумулятори

На сьогодні росія випустила по Україні понад 4 тисячі різних типів ракет, половину інфраструктури країни пошкоджено, а швидкість руйнувань перевищує швидкість ремонтних робіт, повідомив керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак, який взяв участь у пресконференції через відеозв’язок.

За його словами, кампанія «Генератори надії» допоможе пройти найскладнішу зиму в нашій історії й консолідує зусилля, щоб повернути електрику, воду й тепло в домівки мільйонів українців, а також лікарні та школи. Керівник ОПУ наголосив, що головний пріоритет для української влади — відновлення роботи енергетичної мережі.

«Нам потрібні високовольтні трансформатори, реле, акумулятори, нам необхідно забезпечити як генерацію, так і розповсюдження електроенергії», — розповів Андрій Єрмак.

Генератори є і чекають доставки в Україну

Щоб забезпечити швидку доставку генераторів в Україну в межах кампанії «Генератори надії», буде задіяно механізм цивільного захисту ЄС, розповіла Роберта Мецола. За її словами, в межах цього механізму Україні «вже було надано 500 генераторів, але вона потребує тисяч». Очільниця Європарламенту зазначила, що кампанія «Генератори надії» дає змогу активізувати новий вимір допомоги Україні, до якої буде залучено місцеву владу. І саме така форма допомоги може бути ефективною за умови, коли «спостерігається дефіцит генераторів на ринку, проте вони наявні» на балансі міст.

Європейська сторона вже отримала від України список генераторів, необхідних для забезпечення функціонування різних типів будівель, зазначила президент Європарламенту. І мери багатьох європейський міст повідомили про готовність передати потрібні Україні генератори, але попросили про допомогу в їх доставці до місця призначення. Роберта Мецола ще раз наголосила, що генератори є, вони готові до використання, їх «можуть відправити доволі швидко завдяки механізму цивільного захисту ЄС, який уже діє».