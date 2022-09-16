У Києві очільницю Єврокомісії нагородили орденом Князя Ярослава Мудрого за підтримку України і частували кавунами з деокупованих сіл на Херсонщині

Президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн утретє від початку російського вторгнення відвідала Україну. «Стільки всього змінилося. Україна тепер кандидат на вступ до ЄС. Я обговорю з Володимиром Зеленським та Денисом Шмигалем, як продовжувати зближувати наші економіки та людей, доки Україна рухається до вступу», — написала Урсула фон дер Ляєн у твіттері одразу після прибуття до Києва.

Енергетичну кризу долатимемо разом

Під час спілкування Урсули фон дер Ляєн з українським керівництвом у Києві в центрі уваги була фінансова та енергетична підтримка нашої держави.

«Ми бачимо, як російський ворог завдає ударів по наших ТЕЦ, іншій енергетичній інфраструктурі. Цієї зими викликів буде багато, і тут потрібно працювати нам усім об’єднано. Бо ми розуміємо, що всі маємо одне одному допомагати», — сказав Президент Володимир Зеленський під час спільної з Урсулою фон дер Ляєн пресконференції. Глава держави зазначив, що завдяки приєднанню України до спільної енергосистеми ЄС країни Європи зможуть отримати дешеву українську електроенергію, а наша держава — надходження до бюджету, які допоможуть виконати зобов’язання з виплати заробітних плат і пенсій.

За словами Президента, на зустрічі обговорювали питання приєднання України до внутрішнього ринку Євросоюзу ще до набуття повноправного членства в ЄС, повідомляє пресслужба ОПУ.

«Упевнений, це буде однією з наших найважливіших перемог. Ми на це заслуговуємо, і тому доки ми ще на шляху до членства, хотіли б приєднатися до внутрішнього ринку ЄС», — наголосив глава держави.

Президент Єврокомісії привітала Україну та ЗСУ з успіхами на фронті й висловила захоплення мужністю українських військових. Вона зазначила, що наша країна рухається до набуття членства в ЄС. «Відзначаю величезний прогрес на цьому шляху. Ми підтримуватимемо вас усіма своїми можливостями», — пообіцяла вона. Урсула фон дер Ляєн повідомила журналістів, що 5 мільярдів євро макрофінансової допомоги ЄС надійдуть в Україну в середині жовтня.

ППО — пріоритет для безпеки держави

Спілкуючись із журналістами, Володимир Зеленський заявив, що для України є пріоритетом отримання систем протиповітряної та протиракетної оборони, які убезпечать громадян та цивільну інфраструктуру від постійних атак з росії. Президент зазначив, що наявність сучасних систем ППО сприятиме поверненню українців додому з-за кордону.

«Питання — гарантувати їм безпеку. Це складне питання. Безпека — це протиповітряна оборона. Не знаю, як це вирішити дуже швидко, але ППО і ПРО — це для нас сьогодні пріоритет», — наголосив він. За словами глави держави, є певні позитивні рішення щодо постачання Україні зенітних ракетних комплексів NASAMS та IRIS-T. За словами глави держави, Україна налаштована активно працювати щодо питання надання ППО з такими країнами, як Франція, Італія, Німеччина.

«Не отримав поки що позитивної реакції від Ізраїлю. Держав, які спроможні гарантувати нам з вами закриття неба, принаймні з погляду ППО, не так багато», — пояснив він, зауваживши, що це питання треба вирішувати.

Президент наголосив, що нещодавні успіхи на фронті, насамперед на Харківщині, стали можливими завдяки ЗСУ і тому, що Україна отримала допомогу, яку просила.

«Ще не всю, але отримали. Дуже важливо, щоб партнери підтримували нас тим, що нам потрібно. Усі дії на полі бою — це конкретні операції, які мають бути підкріплені конкретною зброєю. Тоді буде конкретний результат. А про сміливість і розум наших Збройних сил не треба навіть говорити, все видно за результатами», — наголосив Володимир Зеленський.

Президент Європейської комісії закликала всі країни-члени ЄС надавати Україні військову техніку. «Ми всі поділяємо однаковий підхід: життєво необхідна підтримка України військовою технікою, щоб українці могли захищатися. Вони довели, що здатні це робити, якщо добре екіпіровані. Тож це загальна рекомендація всім країнам-членам», — сказала Урсула фон дер Ляєн. Вона зауважила, що ЄС, який не має власної армії й військової техніки, координує процес надання військової допомоги Києву в межах фінансування Європейського механізму з підтримки миру.

Санкційний тиск на росію треба посилити

Урсула фон дер Ляєн зустрілася в Києві із Прем’єр-міністром Денисом Шмигалем і обговорила з ним інтеграцію України у внутрішній ринок ЄС, експорт української електроенергії та відновлення нашої держави. Глава уряду й очільниця Єврокомісії обговорили майбутню двосторонню співпрацю, посилення санкційного тиску на росію та процес відновлення України, повідомляє департамент комунікацій Секретаріату КМУ. За словами Прем’єр-міністра, у жовтні на конференції в Німеччині буде представлено спільне бачення платформи та відбудови нашої країни.

Денис Шмигаль та Урсула фон дер Ляєн обговорили ситуацію на Запорізькій атомній електростанції. «Маємо знайти рішення, як демілітаризувати станцію та території навколо», — наголосив Прем’єр.

Співрозмовники обговорили інтеграцію нашої держави у внутрішній ринок ЄС, зокрема європейську зону безкоштовного роумінгу, а також співпрацю на митниці.

Орден за особисті заслуги перед Україною

Візит очільниці Єврокомісії до Києва не обійшовся без зворушливих моментів. Президент Володимир Зеленський вручив Урсулі фон дер Ляєн орден Князя Ярослава Мудрого І ступеня за значні особисті заслуги у зміцненні міждержавної співпраці, підтримку державного суверенітету й територіальної цілісності України.

«Це велика честь. Я приймаю його від імені всіх громадян Євросоюзу як символ нашого міцного зв’язку», — написала із цього приводу очільниця Єврокомісії у твіттері.

А голова Представництва Євросоюзу в Україні Матті Маасікас у твіттері розповів, що під час обіду на честь президента Єврокомісії не обійшлося без красномовних символів. На десерт Урсулу фон дер Ляєн частували динями та кавунами зі звільнених населених пунктів Херсонщини. Посол ЄС зазначив, що такий десерт викликав і апетит, і сльози зворушення. Він опублікував фото листівки, яка була біля тарілок із фруктами. У ній ішлося про мужність українських воїнів та ретельно спланований контрнаступ ЗСУ.

«Херсонські кавуни відомі якістю далеко за межами області — вони певною мірою основний продукт краю. Сьогодні хочемо пригостити вас кавунами й динями, вирощеними в нещодавно деокупованих селах», — було написано листівці.