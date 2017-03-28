Те, що в автомобілістів і дорожників часто різняться погляди на одне й те саме, скажімо, стан траси чи якість її ремонту, — річ цілком закономірна. Це все одно, що порівнювати точки зору щодо якості води начальника занедбаних очисних споруд хімзаводу, який скидає у водоймище промислові відходи, і риби чи рака, що намагаються вижити в тій воді. А кому вже з них йняти більше віри — справа більше суспільна, ніж індивідуальна. Адже це ми з вами — численне співтовариство водіїв, долаючи ями та вибоїни на трасах, розбиваємо ходові частини автомобілів і навіть наражаємося на небезпеку для життя.

Немає слів, лише благий мат

Як розповів мій товариш, який за службовим обов’язком об’їздив майже всі дороги області, вирушаючи в будь-який бік від Харкова, особливо темної пори доби, не слід обманюватися рівною та гладенькою ділянкою траси. Бо через п’ять-десять кілометрів тебе підстереже або ж великокаліберна пральна дошка, або ж рясно всіяна глибоченькими ямами «галявина», яку ні об’їхати, ні перескочити.

«Недавно їхав трасою до Дніпра. Відсотків 30—40 бетонки розбито в мотлох, хоч трапляються й пристойні відтинки дороги. За Красноградом, ближче до повороту на Сахновщину, пригальмував, знаючи, що попереду очікують сюрпризи. Тут мене обігнав, до речі, на допустимій швидкості, п’ятий БМВ. Ненадовго. Буквально за хвилину побачив перехнябленого джипа посеред траси з розколотим лівим переднім твердосплавним диском. Як кажуть, і БМВ був крутий, і водій теж, напевне, та гострі зазубрини ями в бетонці виявилися крутішими. У відповідь на запитання, чи потрібна допомога й чому водій не зреагував на мій сигнал світлом фар, почув лише, як над дорогою, вимощеною не рівненькими плитами, а благими намірами дорожників, довго не змовкав благий мат», — повідав одну з пригод товариш.

А ще розповів, що подібна картина з дорожнім покриттям і на Київській, і на Сумській трасі та й інших. А ось дорога Київ — Харків — Довжанський змушує водія, особливо не знайомого з її особливостями, добре понервуватися. Адже ділянки траси, відремонтовані торік, приваблюють добротністю і якістю, проте коли вони обриваються, обривається і серце в автомобіліста, що завчасно не скинув швидкості, й машина вистрибує на таке бездоріжжя, з яким навіть танкодром не позмагається.

Однак об’єктивності заради слід зазначити, що Служба автомобільних доріг у Харківській області не відмахується від нарікань автомобілістів, а судячи з планів і комплексу робіт, що тривають, навіть дослухається до їхньої думки. Тут кажуть, що ситуація була б набагато гіршою, якби ДП «Харківоблавтодор» не почав ремонтні роботи ще взимку, використовуючи кожну погожу днину.

На початок третього тижня січня було ліквідовано 299 квадратних метрів ямковості, а всього з середини грудня минулого року — 3158 квадратних метрів ямковості на автомобільних дорогах міжнародного та регіонального значення.

Пріоритет затребуваним

За словами першого заступника начальника Служби автомобільних доріг у Харківській області Сергія Пляки, покриття на дорогах серйозно пошкоджено через перепади температур, рясні опади й активне використання піщано-сольових сумішей. «Зазвичай на початок березня залишається 30% заготовлених піску й солі. Цього року — трохи більш ніж 10%, а сіль згубно впливає на дорожнє покриття. За нашими підрахунками, у новому сезоні доведеться ліквідувати до 500 тисяч квадратних метрів ямковості порівняно з 330 тисячами квадратних метрів торік», — пояснив Сергій Пляка.

Ще взимку в області складено графіки роботи бригад на всіх напрямках. Першими, як повідомив тоді заступник голови Харківської облдержадміністрації Євгеній Шахненко, почнуть ремонтувати київську та сумську траси, окружну. Перед областю, за його словами, постає завдання забезпечити проїзд на найбільш затребуваних дорогах. Це дорога до Лозової, від Чугуєва до Ізюма, траси в бік Охтирки і Куп’янська. Серед пріоритетів дорожників Сергій Пляка назвав також ремонт ділянки київської траси від Харкова до селища Чутове та відрізків окружної. Як бачимо, тут запити автомобілістів майже повністю збігаються з намірами влади та дорожніх служб.

Озвучуючи заплановані обсяги ремонтних робіт на нинішню весну — початок літа, чиновник Служби автодоріг зазначив, що на даний момент для Харківщини на капітальний і поточний ремонти доріг із держбюджету передбачено 122,7 мільйона гривень. Також, за його словами, на проекти для робіт, запланованих на майбутні періоди, передбачено 4,5 мільйона. Ці кошти спрямовують на виготовлення документації за кількома проектами: реконструкції автодороги Київ — Харків — Довжанський у межах області за рахунок грошей міжнародних установ; завершення проектних робіт переїзду на в’їзді в Дергачі. Також заплановано співфінансування робіт з обласного та місцевих бюджетів. Воно особливо важливе, адже попри те, що Харківщина має найбільшу мережу доріг в Україні, регіон, на жаль, не потрапив у ТОП-5 областей за фінансуванням доріг у 2017 році. Однак тут сподіваються на активну співпрацю з місцевими громадами, ефективність якої дала добрі результати торік.

З настанням погожих днів відновлювальні та ремонтні роботи на дорогах області значно активізувалися. Лише за тиждень станом на 22 березня підрядне підприємство ДП «Харківський облавтодор» ліквідувало 6108 квадратних метрів ямковості на автомобільних дорогах загального користування. Усього з початку року гарячим литим та холодним асфальтобетоном, методом просочення та чорним щебенем, іншими сумішами, за допомогою ремонтерів виконано 37 309 квадратних метрів аварійного ямкового ремонту.

Щодня працюють майже 45 бригад філій ДП «Харківський облавтодор», яких гарячою асфальтобетонною сумішшю забезпечують 5 асфальтобетонних заводів.

«Що стосується капітальних робіт, то цього року розраховуємо провести відновлення шляхопроводу поблизу села Губарівка Богодухівського району, що на дорозі Харків — Охтирка, закінчити ремонт ділянки біля села Бистре в Харківському районі. Ремонту підлягає й так звана Пісочинська розв’язка», — уточнив Сергій Пляка.

Також, за його словами, у планах нинішнього сезону — продовжити ремонт траси Чугуїв — Мілове та забезпечити комфортний проїзд від Куп’янська до кордону з Луганською областю.