Сумський державний педагогічний університет імені А. Макаренка справедливо вважають одним із провідних педагогічних вишів у регіоні та Україні. За майже вікову історію він справив помітний вплив на формування історії, інфраструктури обласного центру, давши місту над Пслом, Україні кілька десятків тисяч висококваліфікованих фахівців освітянської справи.

Сіючи розумне, добре і вічне, вихованці сповна професійно виконують свій педагогічний і громадянський обов’язок. Серед них і Герой України полковник, Почесний громадянин міста Суми Олександр Аніщенко, інші випускники і студенти, які віддали життя за незалежність і суверенітет України в наші часи.

Нині виш продовжує освітній літопис. Про те, чим і як живе заклад, читачам «Урядового кур’єра» розповідає ректор університету доктор педагогічних наук професор Юрій ЛЯННОЙ.

— Юрію Олеговичу, свого часу ви закінчували цей заклад. Чи думали тоді, на початку 1990-х, що через понад два десятиріччя станете його ректором?

— Тоді більше думав про навчання, тренування, заліки, екзамени. Але сталося так, як сталося. І я горджуся, що для мене університет — подвійна альма-матер.

— Охарактеризуйте нинішній університет як його ректор.

— Якщо контурно, то це великий освітній, науково-дослідний, міжнародний спортивний, культурно-мистецький, соціально-гуманітарний центр, де навчаються близько 5 тисяч студентів за 42 бакалаврськими і 36 магістерськими програмами. Кожен напрям надзвичайно розмаїтий і багатовекторний.

Фахівців готуємо в семи навчальних підрозділах — навчально-наукових інститутах: педагогіки і психології, фізичної культури, історії та філософії, культури і мистецтв та факультетах: фізико-математичному, природничо-географічному, іноземної та слов’янської філології. Ця робота ґрунтується на галузевих знаннях: середня, дошкільна, початкова, спеціальна освіта, гуманітарні науки, біологія і природничі науки, інформаційні технології, охорона здоров’я, сфера обслуговування, право, соціальні та поведінкові науки, публічне управління та адміністрування, міжнародні відносини, фізична культура і спорт, культура і мистецтво тощо.

На 33 кафедрах та в інших структурних підрозділах працюють майже 800 викладачів і співробітників. 400 науково-педагогічних працівників, з яких понад 50 — доктори наук, професори, 230 кандидатів наук, доцентів, понад 30 викладачів удостоєні почесного звання заслужених. І ця статистика постійно поліпшується.

Навчаються понад 100 аспірантів, діють три спеціалізовані вчені ради із захисту кандидатських і докторських дисертацій із шести спеціальностей. Щорічно відбуваються близько 50 міжнародних і всеукраїнських наукових конференцій з питань Нової української школи, психології, історії та краєзнавства, біології й природничих наук, економіки, права, менеджменту, фізичної культури і спорту, мистецтвознавства тощо. Наш університет визначено базовим для проведення всеукраїнських олімпіад і конкурсів студентських наукових робіт з деяких спеціальностей. Щороку більш як 30 студентів стають переможцями і призерами міжнародних та всеукраїнських конкурсів студентських наукових робіт і олімпіад. За цим показником ми серед 50 кращих університетів України.

На базі університету традиційно відбуваються іспити із ЗНО, фізико-математичні фестивалі, всеукраїнські чемпіонати зі СПА-масажу, шкільні олімпіади, переможці й призери яких згодом стають нашими студентами.

Нині у нас 25 наукових шкіл, 20 ресурсних центрів і науково-дослідних лабораторій, діяльність яких збагачує не лише українську, а й світову науку.

— Якщо йдеться про міжнародні масштаби, то, наскільки відомо, виш підтримує тісні зв’язки з колегами багатьох країн.

— Уклали двосторонні угоди з 40 навчальними закладами європейських, азіатських країн і США та на навчання більш як 400 іноземних студентів з 12 країн, які високо оцінюють здобуті в нас знання. Готуємо фахівців за програмами академічної мобільності і подвійний диплом з колегами з Китаю, Польщі та Болгарії.

Нашим вихованцям надаємо всі можливості для вивчення англійської, німецької, французької, іспанської, китайської, польської мов. Співпрацюємо з Корпусом миру — англійську викладає волонтер Лоренс Кан. Реалізуємо програму «Спеціаліст з викладання англійської мови», що діє за підтримки Посольства США — тут допомагає стипендіат Державного департаменту США Венді Фінлейсон. Постійні гості — аташе з питань викладання англійської мови Посольства США в Україні Джон Сільвер, аташе з питань співпраці в галузі французької мови Посольства Франції в Україні Фабріс Пето, представники Німецької служби академічних обмінів.

— Торік відбувся перший набір на нову для регіону спеціальність «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії».

— Наш заклад став третім педагогічним університетом України, де готують професійних дипломатів. До речі, один з викладачів нової спеціальності — авторитетний дипломат доктор історичних наук, професор, завідувач відділу США і Канади МЗС України, радник І класу Посольства України в Сполучених Штатах з політичних питань Олександр Потєхін.

— Ви і за освітою, і за покликанням причетні до спорту. Чи відчувається це у вашій роботі ректора?

— Не мені судити, але про спорт дбаємо так, як і належить. Зайве вдаватися у якісь переліки чи аргументи — ліпше назву прізвища наших вихованців, які здобули Сумам і університету світову спортивну славу, зокрема олімпійську: біатлоністи Валентина і Вікторія Семеренко, Олександр Біланенко, Юлія Журавок; футболісти Олег Гусєв («Динамо», Київ) і Олександр Зінченко («Манчестер Сіті», Англія); легкоатлети Тетяна Головченко, Інна Кашина; пляжні волейболісти Валерій Самодай і Анна Затилкіна; борці й борчині вільного стилю Катерина Бурмістрова, Світлана Саєнко, Юрій і Михайло Голуби; кілька поколінь хокеїсток, які в різні роки грали за «Буревісник», «Демпург», «Сумчанку», та їхній тренер заслужений працівник фізичної культури Світлана Макаєва; лучники Анастасія Павлова і Лідія Січеникова; кікбоксери Ігор Шевель і В’ячеслав Тимофєєв; панкратіоністи Сергій Гузєв і Кирило Горобець. І це далеко не повний перелік атлетів світового класу, яким путівку у великий спорт дав університет.

— Ваш заклад інколи називають вишем, у якому ніколи не закінчуються ремонти.

— Справді, адже це головна ознака того, що життя не просто триває, а стає більш якісним. Останніми роками капітально відремонтували і ввели в дію перший і другий поверхи їдальні, капітально полагодили два поверхи студентського гуртожитку №3 — а це 200 місць, спортивну залу центрального та спеціалізовану гімнастичну навчально-спортивного комплексу для студентів навчально-наукового інституту фізичної культури, запрацювала сучасна хімічна лабораторія, незабаром відкриваємо біологічну й фізичну. У вересні урочисто переріжемо стрічку в капітально відремонтованій актовій залі.

— Якими ще цікавинками багатий виш?

— Та хіба всі перелічиш? Прагнемо вибудовувати роботу так, щоб рутині ніколи і ніде не було місця.

Наприклад, центром різноманітних досліджень став біологічний стаціонар «Вакалівщина», а своєрідною перлиною — навчально-науковий центр «Ботанічний сад» площею 5 гектарів. Це пам’ятка садово-паркового мистецтва, має статус державного заказника, у якому більш як 1000 видів рослин. Щороку там проводимо мистецьку благодійну акцію з романтичною назвою «Бузковий блюз».

Якщо вже заговорили про романтику, то як не згадати красунь-студенток, які на оглядах і конкурсах серед перших. Мають здобутки КВН-івці — вони активні учасники Ліги-95, лауреати міських і обласних конкурсів студентських команд.

Проте спільний знаменник колективних успіхів у таких словах: наших випускників завжди високо цінують на ринку освітніх послуг. І це додає не тільки гордості, а й сил для подальшої роботи.

Олександр ВЕРТІЛЬ,

«Урядовий кур’єр»

ДОСЬЄ «УК»

Юрій ЛЯННОЙ. Народився 1971 р. в м. Глухові Сумської області. У 1992-му закінчив Сумський державний педагогічний інститут імені А.С. Макаренка за спеціальністю «фізичне виховання». Тоді й розпочав тут трудову діяльність лаборантом кафедри біологічних основ фізичної культури. Пізніше працював на різних посадах, навчався в аспірантурі, завідував кафедрою фізичної реабілітації. 1 вересня 2006-го очолив навчально-науковий інститут фізичної культури, а 17 листопада 2015-го — університет.

Доктор педагогічних наук, професор. Заслужений професор університету. Відзначений галузевими нагородами МОН України знаками «Відмінник освіти України» та «За наукові та освітні досягнення», нагрудним знаком НАПН України «Ушинський К.Д.», Почесними відзнаками Сумської міської ради «За заслуги перед містом ІІІ ступеня» та «За майстерність», Подякою Національного олімпійського комітету України.

Президент Сумської обласної федерації гімнастики.