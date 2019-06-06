Уряд робитиме все, від нього залежне, щоб ціна для населення залишалася фіксованою

Прем’єр-міністр Володимир Гройсман вимагає найсуворішого покарання осіб, винних у вбивстві п’ятирічного жителя Київської області Кирила Тлявова. Про це глава уряду сказав, відкриваючи засідання Кабінету Міністрів. За його словами, життя дитини не вернеш, але ця трагедія має сколихнути серця всіх українців.

«Справа честі, щоб ті, хто скоїв убивство, отримали найвищий ступінь міри покарання, яку передбачено сьогодні українськими законами. Я висловлюю щирі співчуття його родині і всім українцям», — сказав Володимир Гройсман.

Він заявив, що продовжує працювати на своїй посаді з повним складом уряду, адже Верховна Рада не задовольнила його прохання про відставку. І додав, що готовий до подальшої відповідальності за стан справ у межах своїх повноважень та компетенції. А головна мета — підтримання стабільності в державі та подальший її розвиток.

Україна має виконувати взяті на себе зобов’язання, тобто запроваджувати ринкові механізми. Та деякі монополісти чомусь вважають, що можуть на власний розсуд встановлювати ціни, вищі за ринкові, і змушувати українців за ними платити.

На увазі він мав НАК «Нафтогаз України», яку назвав «ненаситним монополістом».

«Нафтогаз затвердив ціни, вищі за ринкові на червень. Це саме планують зробити і на липень. Це неприпустимо, я наголошую. Тому ми розробили ще один нормативний документ, який унеможливить зловживання Нафтогазом своїм монопольним становищем», — сказав прем’єр.

«Ми ухвалюємо рішення, яке керівництво НАК «Нафтогаз України» поверне на землю. Вони накрутили ціни до 8,8 тисячі гривень за тисячу кубометрів газу в деяких регіонах. Знову будуть тикати пальцями, що це уряд зробив чи хтось ще? Ні, це зробив Нафтогаз! І я наголошую, що ніхто цього терпіти не буде. Ми говорили неодноразово, — сказав Володимир Гройсман. — Що передбачає сьогодні ринкова ціна? Газ має коштувати в червні близько восьми тисяч гривень за тисячу кубометрів, в липні — 7,7 тисячі гривень, а не майже 9 тисяч. Оце той коридор, який повністю відповідає ринковій ціні.

І друге рішення — звернутися до Рахункової палати, АМКУ, ДФС, Аудиторської служби створити спільну групу з перевірки формування ціни палива всередині Нафтогазу. Якщо НАК не відкриє документів, по чім вона купує газ, як транспортує, калькулює і продає, вважатиму, що вона приховує маніпуляції і фальсифікації формування ціни. Я наголошую на цьому! Має все бути відкрито, роз’яснено. Кожен конт-ракт — відритий і зрозумілою мовою», — додав він. А також поставив вимогу керівництву компанії найближчим часом представити прогноз подальшого зниження ціни на газ — відповідно до світових ринкових тенденцій.

Ціну обіцяють утримати

Далі в порядку денному розглянуто два важливі питання. Перше з них — запровадження з 1 липня ринку електричної енергії. Уряд розглянув і затвердив цей пункт.

Міністр енергетики та вугільної промисловості Ігор Насалик зазначив, що ухвалення закону про спеціальні зобов’язання має гарантувати непідвищення цін для населення в ринкових умовах. Вони залишаються в тих межах, які були до запровадження ринку, і ціна буде незмінною до 31 грудня 2020 року. Ціна на електричну енергію для промисловості після відкриття нового ринку електроенергії може зрости на 5—6%.

Ігор Насалик зазначив, що із квітня в Україні працюють тестові платформи з торгів електроенергією, які дають змогу прогнозувати зміну цін після відкриття ринку.

Прем’єр-міністр повідомив, що уряд звернеться до Національної комісії, що здійснює регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг, аби не допустити зростання цін на електроенергію для населення і промисловості після запуску ринку електроенергії.

Кабінет Міністрів поклав спеціальні зобов’язання з постачання електроенергії для потреб населення з 1 липня 2019 року по 31 грудня 2020-го на державні енергогенеруючі компанії «Енергоатом», «Укргідроенерго» та «Укренерго» і операторів систем розподілу. Продаж електричної енергії в новому ринку на аукціонах за двосторонніми договорами здійснюватимуть тимчасово на Українській енергетичній біржі протягом трьох місяців. Таке рішення уряд ухвалив з одноденним терміном доопрацювання.

«Ми впроваджуємо обмежені аукціони, де обмежуємо ціну Енергоатому в межах його сьогоднішньої ціни. Але в цих аукціонах можуть взяти участь лише постачальники універсальних послуг, тобто ті, які постачають електроенергію населенню. Тому впровадження електронних аукціонів дає змогу гарантувати, що для населення ціна не зросте», — зазначив із цього приводу Ігор Насалик.

Знизимо борги й поліпшимо кредитний рейтинг

Далі уряд затвердив Середньострокову стратегію управління державним боргом на 2019—2022 роки, яка передбачає зниження граничного обсягу держборгу до валового внутрішнього продукту до 43% з 52%.

Як зазначила міністр фінансів Оксана Маркарова, стратегія містить чіткий план роботи, який дасть змогу досягти поставленої мети. Уряд планує збільшити частку боргу в національній валюті, зробити виплати з його обслуговування рівномірнішими, залучати пільгове фінансування. Після реалізації стратегії Україна не лише знизить в абсолютних цифрах борги, а й значно поліпшить кредитний рейтинг, тому зможе залучати кредити на прийнятніших умовах і на довший термін.

Прем’єр-міністр повідомив, що уряд внесе президентові Володимиру Зеленському подання щодо звільнення деяких голів обласних державних адміністрацій. Він додав, що очікує на злагоджене з Адміністрацією президента опрацювання механізму добору нових претендентів на ці посади. «Очікуємо, що Адміністрація президента спільно із секретаріатом Кабінету Міністрів, урядом опрацює механізми добору нових претендентів на посади голів облдержадміністрацій, щоб ми працювали оперативно», — зазначив глава уряду.

Урядовці схвалили рішення про план організації виконання указу президента «Про дострокове припинення повноважень Верховної Ради України та призначення позачергових виборів», план організації підготовки проєктів актів, необхідних для забезпечення реалізації Закону «Про забезпечення функціонування української мови як державної» та затвердили угоду про співробітництво у галузі культури та мистецтва з урядом Держави Кувейт.