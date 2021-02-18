На чотири рівні епідемічної небезпеки країна ділитиметься до 30 квітня 2021 року

Поточне засідання Прем’єр-міністр Денис Шмигаль розпочав із того, що нагадав: минулого тижня українські урядовці перебували з робочою поїздкою у столиці Бельгії Брюсселі та Люксембурзі. Серед значних підсумків візиту — початок процесу подальшої лібералізації торгівлі в межах зони вільної торгівлі, що передбачено Угодою про асоціацію. Досягнуто домовленості в частині збільшення квот для української продукції, що закріпить позицію наших виробників на євроринках і дасть змогу розкрити експортний потенціал.

Промисловий безвіз і поступ до НАТО

Місія ЄС уже почала оцінку готовності України до підписання угоди про так званий промисловий безвіз, що відкриє великі можливості для нашого малого й середнього бізнесу. «Розраховуємо якнайшвидше отримати рекомендації та підписати угоду ще цього року», — наголосив Прем’єр.

Під час візиту наша делегація отримала дуже важливий сигнал, що двері НАТО для України відчинено. На зустрічах лідери ЄС і НАТО наголошували на підтримці нашої держави в боротьбі з російською агресією й на тому, що санкції проти держави-агресора буде продовжено, доки вона порушуватиме нашу територіальну цілісність.

Під час візиту не оминули і питання боротьби з пандемією. Досягнуто домовленості отримати від Польщі партію вакцин компанії AstraZeneca 1,2 мільйона доз. Україна стане учасником проєкту ЄС та ВООЗ, у межах якого буде закладено 40 мільйонів євро на підтримку ініціативи впровадження вакцинації. А під час зустрічі із президентом Європейського інвестиційного банку Вернером Хоером домовлено про надання 50 мільйонів євро на закупівлю вакцин і сучасного холодильного обладнання для мережі центрів з вакцинації. А ще угоду на 270 мільйонів євро, які спрямують на поліпшення інфраструктури аеропорту «Бориспіль».

Урядовці підтримали рішення, яким Офіс із залучення та підтримки інвестицій UkraineInvest визначено уповноваженою установою на здійснення супроводу інвестора в підготовці й реалізації проєкту зі значними інвестиціями.

«Паралельно з іншими інструментами — як концесії, успішні кейси із приватизації, індустріальні парки та інші це сприятиме відновленню інвестиційної активності в Україні», — запевнив Денис Шмигаль.

Цифровізація спрощує життя

Під час візиту отримали схвальні відгуки рівня втілення цифрових технологій. Тож було обговорено підписання угоди про взаємне визнання електронних довірчих послуг. Уряд затвердив постанову, якою зробив можливим замовлення та відновлення водійського посвідчення і страхового поліса на авто через використання мобільного додатка.

Віцепрем’єр-міністр — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров поінформував, що така необхідність може виникнути у разі зміни прізвища, втрати документа або якщо минув термін його чинності. Замовити таку послугу тепер можна буде через застосунок «Дія» або через Єдиний державний вебпортал електронних послуг. Забрати документ, звісно, потрібно буде особисто в одному із сервісних центрів МВС. Медичну довідку водій також має показати особисто. Зробити це буде можливо, забираючи вже готовий документ.

Було ухвалено постанову про запровадження реєстрації нових авто після їх купівлі в автосалонах. Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков зазначив, що відтепер, купуючи автомобіль у салоні, українець зможе одразу подати електронну заявку на його реєстрацію й на місці отримати обрані нові номерні знаки.

Інший важливий проєкт, за словами Прем’єра, стосується надання адмінпослуг через ЦНАПи. Відтепер у центри можна буде звертатися з питань пільг на оплату комунальних послуг, перерахунку пенсій, призначення державної соціальної допомоги, надання адресної допомоги для ВПО тощо.

Пандемія — що далі?

Кабінет Міністрів схвалив постанову про відновлення в Україні адаптивного карантину, який триватиме до 30 квітня 2021 року, встановивши чотири рівні епіднебезпеки й показники їх визначення.

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов зазначив, що «зелений» рівень — той показник, якого необхідно досягти, щоб розглянути питання перегляду або скасування карантинних обмежень.

Умова його досягнення — рівень захворюваності на грип та ГРВІ на території не менш як 13 регіонів не перевищуватиме 50% епідемічного порога, встановленого для відповідного регіону згідно з порядком проведення епіднагляду за ГРВІ. Другий показник — коефіцієнт виявлення інфікованих COVID-19 методом ПЛР та з визначення антигена SARS-CoV-2 — менш як 5%.

На «жовтому» рівні, встановленому базовим для всієї країни, діють обмеження, до яких ми повернулися після жорсткого карантину січня. Діятимуть кілька послаблень: дозволено проведення масових, культурних, спортивних заходів із забезпеченням для однієї особи 4 квадратних метрів площі або заповнення залів до 50%. Буде дозволено відвідування закладів освіти групами понад 20 осіб. Кафе і барам дозволять працювати до 24 години.

Перехід на «помаранчевий» рівень відбуватиметься за умови перевищення хоч одного з показників рівнів епіднебезпеки, серед яких завантаженість ліжок, забезпечених постачанням медичного кисню у закладах охорони здоров’я, що лікують пацієнтів на COVID-19, на понад 65%; кількість тестувань методом ПЛР та експрестестами на визначення антигена до COVID-19 протягом останніх семи днів на 100 тисяч населення менш як 300; кількість госпіталізацій пацієнтів з підтвердженим діагнозом або з підозрою на COVID-19 протягом останніх семи днів на 100 тисяч населення — понад 60; коефіцієнт виявлення інфікованих методом ПЛР або визначення антигена до COVID-19 перевищує 20%; зростання загальної кількості госпіталізацій протягом останніх семи днів порівняно з попереднім аналогічним періодом перевищує 50%.

На «помаранчевому» рівні місцеві органи самоврядування можуть запроваджувати додаткові обмежувальні заходи.

Перехід регіону на «червоний» рівень епіднебезпеки відбуватиметься у разі перевищення двох показників протягом трьох днів поспіль. На «червоному» рівні запроваджують жорсткі карантинні обмеження. Серед них заборона діяльності закладів громадського харчування, роботи ТРЦ й розважальних закладів, закладів освіти, крім дитячих садків і початкової школи, непродовольчих ринків, спортивних закладів. Буде дозволено роботу фінансових установ, аптек, ветеринарних установ, продовольчих магазинів.

Запроваджуватимуть «червоний» рівень рішенням Державної комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій протягом 48 годин.

Постанова набирає чинності 24 лютого 2021 року, крім абзацу 10 пунктів 2 і 4 змін, затверджених цією постановою. Ці пункти стосуються матчів командних ігрових видів спорту, професійних спортивних клубів із глядачами не більш як 50%. Цей пункт набирає чинності 18 лютого 2021 року.