Освітній хаб нового типу, організований для дітей-переселенців, уже два місяці працює в Ужгороді. Його назва Inspiration cafe у перекладі українською означає «кафе натхнення». Як тут навчають, розвивають творчі здібності дітей 6—17 років із числа переселенців, дізнавався кореспондент «Урядового кур’єра».

Слово «хаб», яке з англійської означає «простір», вдало відображає суть нового центру. Бо це територія, не обмежена самим лише навчанням, а поєднана з розвитком здібностей, удосконаленням розуму й тіла. Цьому простору віддали весь другий поверх великої будівлі на набережній Незалежності, 6.

За словами організаторів, у них є кілька завдань. І кожне варте того, щоб про нього хоч коротко розповісти. По-перше, хаб покликаний допомогти учням, які мають прогалини у знаннях через переїзд на нове місце проживання та непрості умови навчання онлайн, у засвоєнні навчальної програми.

У кожного свій учитель — електронний

У користуванні учнів є планшет, яких загалом 66. У кожному з них навчальні програми з усіх предметів. Разом з обов’язковими правилами та формулами в ці планшети закачано практичні завдання, тести для самоперевірки. Можна самостійно працювати з матеріалом, не повністю зрозумілим, або який хочеш удосконалити. Але це не означає, що кожен учень у будь-який час не може скористатися допомогою вчителя, який працює разом із ними тут, на місці.

За навчальний процес відповідає Ірина Коваленко — академічний директор. Донедавна вона була заступником директора в одній із загальноосвітніх шкіл міста Бахмута на Донеччині, тож і очолила цей напрям у новоствореному центрі в Ужгороді.

«Я раніше була педагогом у звичайних школах, — розповідала пані Ірина. — Порівнюючи, скажу, що тут із дітьми набагато цікавіше працювати. Вони поводяться по-іншому, більш розкуті. Кожен через планшет заходить у свій особистий кабінет і обирає урок, який розпочався. Може завантажити собі той рівень складності, який відповідає його знанням. Тут і практичні завдання, і тестові. Планшет-учитель містить відео й аудіо, друковані тексти».

Учні не заважають одне одному і працюють у тому темпі, який їм найкраще підходить. Цього, за словами Ірини Коваленко, у звичайних школах немає. «У класі сидить 35 дітей, і траєкторію спілкування з тими, які мають різний рівень підготовки, педагогові іноді вибудувати складно. У нас, по-перше, маленькі групи, а по-друге, у кожного учня є особистий учитель — електронний планшет. Учні навчаються у власному темпі та отримують очні консультації від присутніх педагогів. Заняття в таких умовах дає величезне задоволення. Свою дитину я теж приводжу сюди».

Спортивний день і… соціальний

Якщо понеділок, середа і п’ятниця — заняття у класах, то вівторок — спортивний день, а четвер цілком присвячений учнівським проєктам. Ідейний натхненник хабу Микола Гошовський запрошує для зустрічей із дітьми відомих особистостей, які розповідають про себе, зацікавлюють тією чи іншою сферою діяльності. Це люди з бізнесу, волонтерства, культури і мистецтва, науки тощо. Підсумком таких зустрічей стають мініпроєкти учнів, які вони пишуть і обговорюють у своєму колі. Вони ж рекламують свої проєкти на власних сторінках у соціальних мережах.

Вівторок — загальний спортивний день у хабі. Він проходить на стадіоні Ужгородського національного університету «Буревісник» і починається зі спільної зарядки. А вже після неї — масові спортивні ігри. Вони не лише пов’язані з фізичними навантаженнями, а й спрямовані на розвиток стратегічного мислення дітей. Ці ігри проводить Микола Гошовський, у якого є міжнародний досвід у їхньому влаштуванні.

Ще один із важливих напрямів діяльності — психологічна підтримка. На заняттях навчають бути стійкими до стресів, як і долати ті страхи, що їх залишила у свідомості війна. Юнь навчається здобувати нових друзів і жити в умовах сьогодення. Такі уроки відбуваються в усіх класах — від першого до випускного.

Обмежень немає, треба тільки зареєструватися

«Після того як ми прийняли 80 дітей, почали працювати у дві зміни, — розповідає адміністраторка хабу Валерія Парно. — У першу займаються старші класи, а також перший, у другу — всі інші. Щодня в кожному з класів по чотири уроки. Навчальна програма відповідає вимогам Міністерства освіти і науки України».

В обов’язки адміністраторки разом з упорядкуванням розкладу занять входить організація харчування. У цьому сприяє ресторан «Дельфін», який привозить бутерброди, печиво, солодощі, яблука. Усе це для учнів хабу, як і інші послуги, без оплати.

«Нині в хабі викладають десятеро педагогів, а навчаються 90 дітей-переселенців. Щоб відвідувати його й іншим та отримувати всі послуги, достатньо зареєструватися за посиланням, яке можна знайти в соціальних мережах, — додає Валерія Парно. — Хаб працюватиме у звичному режимі протягом усього червня, а із липня навчання припиниться, але будуть інші складові діяльності: спортивна, соціальна та психологічна. Важливо зазначити, що жодних обмежень щодо приймання заявок не існує».

Генеральний спонсор освітнього хабу в Ужгороді — благодійний фонд «Єнамін». Партнери — Агенція розвитку міста Ужгород та платформа дистанційного навчання Liko Education Online.