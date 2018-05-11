Спливає час, коли корупціонери у власних інтересах використовували державні підприємства, приховуючи їх від приватизації та кладучи потім до своїх кишень сотні мільйонів гривень. Про це вчора на засіданні уряду заявив його очільник Володимир Гройсман. І підкреслив, що Кабміну не по дорозі з такими, тому напрацьовано рішення, які дадуть змогу залучати інвесторів в українську економіку, модернізувати підприємства, створювати на них робочі місця.

«Українське законодавство одне з найкращих у Європі. У ньому є норми, як в англійському праві, а це додаткові гарантії для інвестора, що добре. Але Україна також має остаточно сформувати антикорупційну інфраструктуру, щоб карати тих, кому байдуже до законів. Залишилося останнє — створити антикорупційний суд. Сподіваюся, депутати зроблять це найближчими наступними пленарними тижнями, тобто до 1 червня», — зазначив Прем’єр.

Володимир Гройсман наголосив, що стратегічні для держави підприємства приватизації не підлягатимуть. Решту відкрито конкурентно продадуть, щоб на них прийшли ефективні приватні власники й більше не було годівничок для корупціонерів. Нарешті буде покінчено з тіньовою приватизацією.

Кишеня одна — державна

«Ви маєте два варіанти: увійти в історію як керівник Фонду держмайна, що забезпечив прозорість і ефективність у діяльності структури, яка раніше сприяла корупції в управлінні державними компаніями, або вляпатися в історію як черговий корупціонер, який очолив фонд на певний проміжок часу», — саме такий вибір дав Прем’єр в.о. керівника ФДМУ Віталієві Трубарову, відповідь якого була очевидною. Володимир Гройсман попросив Віталія Трубарова повідомляти, якщо на нього здійснюватимуть внутрішній чи зовнішній тиск, пообіцяв надавати допомогу й захист, а також висунув вимогу чітко виконувати терміни приватизації.

Як уточнив Віталій Трубаров, уже напрацьовано документи на виконання Закону «Про приватизацію державного та комунального майна».

«Продаж об’єктів малої та великої приватизації відбуватиметься на електронних торгах. У разі великої приватизації залучатимуться висококваліфіковані радники, які допоможуть підготувати об’єкт до приватизації, зокрема правильно підготують інформацію для всіх зацікавлених сторін. Радниками та покупцями не можуть бути особи, пов’язані з країною-агресором», — каже він.

Віталій Трубаров повідомив, що ФДМУ за півроку виконає річний план надходжень від оренди державного майна. Ідеться про мільярд гривень. Це гроші, що раніше стікалися до кишень спритників, які спочатку самі за безцінь його орендували, а потім надавали іншим — звичайно ж, набагато дорожче.

Як ліквідувати корупцію в обленерго

А ще уряд ухвалив план заходів щодо реалізації розробленої Мінекономрозвитку Стратегії розвитку малого і середнього підприємництва в Україні на період до 2020 року.

«Уряд та Мінекономрозвитку розуміють важливість підтримки та сприяння розвитку цього сектору економіки. План передбачає створення порталу МСП на базі офіційного сайту Мінекономрозвитку, створення офісу розвитку МСП при Мінекономрозвитку, реалізацію пілотного проекту з часткового гарантування кредитів для МСП, реалізацію пілотного проекту створення регіональної мережі центрів підтримки підприємництва, запровадження програм розвитку МСП відповідно до пріоритетів інших стратегічних і програмних документів, удосконалення регуляторних процедур, які регулюють діяльність МСП», — повідомив під час презентації документа перший віце-прем’єр-міністр — міністр економічного розвитку і торгівлі Степан Кубів.

Він підкреслив, що є пакет рішень, які спростять життя бізнесу. Оскільки в 99% перевірок фіксують різні порушення з боку контролюючих органів і перевірки переважно мають конкретну мету — накладення різних штрафних санкцій, то запроваджується ризикорієнтований підхід. Тобто контролери навідуватимуться на більш ризикові об’єкти.

«Як відомо, було скасовано печатки. Але ця вимога залишилася в деяких документах, що стосуються торгівлі зокрема алкоголем, пальним. Ми це також скасовуємо, щоб не додавати клопоту підприємцям», — зазначив урядовець. Він анонсував, що на наступне засідання уряду буде винесено нову редакцію Правил підключення підприємств до мереж обленерго.

А Володимир Гройсман констатував, що питання підключення дуже докучає підприємцям. «Вимагають хабарі за таку послугу. Компаніям малюють величезні незрозумілі суми за підключення, а потім за лівими схемами підключають і отримують відкати по 40—50% вартості. Ще є інше питання: заборгованість із зарплат у п’яти державних обленерго. Чи це не диверсія? Чи це не осередки корупції? Чому приватні компанії, що працюють в однакових умовах, не мають таких проблем. Фонд держмайна має ліквідувати корупцію в державних обленерго. Змінюйте де треба керівників і наводьте лад. Налагоджуйте співпрацю з бізнесом», — закликав очільника ФДМУ Прем’єр.

Володимир Гройсман пообіцяв створити найближчим часом наглядові ради в держкомпаніях «Укрзалізниця», «Укренерго» і «Укрпошта». «Великі компанії матимуть незалежні наглядові ради. Коли таких немає, то ніхто не наглядає за менеджментом компанії, який час від часу може робити все що заманеться. З наглядовими радами ефективність роботи одразу зросте», — переконаний він.

А ще Прем’єр доручив Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, перевірити якість надання мобільними операторами доступу до інтернету. «Так побігли за 4G, що втратили 3G. Треба провести заміри. Адже гроші оператори беруть справно, а якість зв’язку значно знизилась. Якщо йдеться про тестовий період, то цю послугу слід зробити безкоштовною, а не розв’язувати свої проблеми за рахунок користувачів», — сказав очільник уряду.

Нарешті із власним брендом

За 27 років незалежності Україна нарешті отримала власний бренд Ukraine NOW UA («Україна ЗАРАЗ»). Цьому передував майже рік роботи уряду з іноземними партнерами, зокрема урядом Великої Британії, фахівцями з брендингу тощо. Британський уряд провів дослідження, як асоціюється Україна у світі. Отримали таке: революція, корупція, війна. Українців мають за закритих, нетолерантних і агресивних людей. Справді важкувато залучати інвесторів і туристів. Примітно, що іноземці, які особисто відвідували нашу країну, характеризували нас із протилежного боку.

Ухвалення бренда забезпечить єдиний стиль презентації держави у світі, в інформаційних продуктах. Це допоможе, щоб Україну асоціювали з гостинною державою, яка має здобутки в ІТ-галузі, агросекторі, багаті заповідники тощо. Ми постанемо перед світом абсолютно іншими.