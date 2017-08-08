Президент Петро Порошенко дістався до військового аеродрому в селі Гавришівка на бойовому винищувачі МіГ-29 40-ї бригади тактичної авіації. Верховний Головнокомандувач ЗСУ вилетів туди у ролі другого пілота з аеродрому бригади у Василькові. Уже на місці призначення в межах цієї робочої поїздки до Вінниччини він привітав особовий склад з Днем Повітряних сил Збройних сил України, вручив високі державні нагороди і передав бойовий прапор Командування Повітряних сил ЗСУ та чотири бойові прапори регіональних повітряних командувань органам військового управління Військово-повітряних сил.
Найбільше Петро Порошенко бажав військовим льотчикам мирного неба. Він наголосив, що професіоналізм українських авіаторів відзначають на міжнародному рівні. Наприклад, минулого місяця військові льотчики 831-ї бригади тактичної авіації стали переможцями в номінації «Кращий пілотаж серед країн-партнерів НАТО» на міжнародному авіаційному показі «The Royal International Air Tattoo» у Великій Британії. Успішною була й співпраця зенітних ракетних військ Повітряних сил із підрозділами протиповітряної оборони держав-членів НАТО у Болгарії (йдеться про бойові стрільби зенітного ракетного підрозділу С-300 у міжнародних тактичних навчаннях з бойовою стрільбою «Шабла — 2017»).
Життя в бойових умовах
За словами Президента, цього року на відновлення боєздатності, утримання, експлуатацію та ремонт озброєння і військової техніки Повітряним силам спрямовано з держбюджету понад мільярд гривень. Цих коштів має вистачити на постачання до військових частин понад 40 основних зразків озброєння і техніки. За перше півріччя до бойових військових частин вдалося передати модернізовані літаки Су-24М, Су-25М1, Су-27УБМ1, МіГ-29, Ан-26 та Л-39, радіолокаційні комплекси «Малахіт», «Пелікан».
Петро Порошенко також зазначив, що війна внесла корективи до програм підготовки льотного складу: на 50 годин збільшено наліт на кожного курсанта, зросли вимоги до підготовки пілотів в умовах, наближених до бойових. Зокрема торішні випускники Харківського національного університету Повітряних сил першими в історії вишу не лише опанували техніку пілотування бойовими літаками МіГ-29 та Су-25, а й здійснили вильоти на бойові завдання.
Говорив глава держави і про збільшення грошового утримання льотчикам, десантникам, спецназівцям, танкістам, механікам-водіям. Окрім цього, зі змінами до Держбюджету-2017 з’явилася можливість підвищити рівень грошового утримання, доплати військовослужбовцям, які виконують обов’язки в зоні АТО. На першій лінії — до 10 тисяч гривень на місяць, на другій — до 4,5 тисячі гривень.
Високі державні нагороди вручали бойовим льотчикам під час урочистої церемонії. Орденом Данила Галицького нагороджено заступника начальника управління бойової підготовки Командування Повітряних сил Збройних сил України полковника Сергія Боціяна. У період з 19 грудня 2014-го по 5 березня 2015 року він виконував завдання в зоні АТО у Краматорську на посаді офіцера з авіації відділу Повітряних сил штабу АТО.
Медаль «За військову службу Україні» отримав начальник штурманської служби — головний штурман повітряного командування «Центр» Повітряних сил ЗСУ полковник Ігор Климчук. Військовий льотчик І класу організував забезпечення постійної бойової роботи придатних сил та засобів винищувальної авіації з оперативного аеродрому Дніпропетровська та додатково розгорнутих пунктів управління. Він безпосередньо управляв черговими силами та діями авіації.
Медаль «За військову службу Україні» заслужив командир окремої радіолокаційної роти майор Роман Кость. Із 7 листопада 2015-го по 16 лютого 2016-го в зоні проведення АТО він виявив понад 127 безпілотних літальних апаратів російсько-терористичних військ.
Вінниця відновлює проспект Комарова
Перед тим як дати старт урочистим заходам з нагоди Дня Повітряних сил ЗСУ, глава держави вшанував пам’ять та поклав квіти до обеліска Героєві України Дмитру Майбороді і кавалеру ордена Богдана Хмельницького ІІІ ступеня Дмитрові Шкарбуну. Пілоти Військово-повітряних сил героїчно загинули 14 липня 2014-го. Військово-транспортний літак Ан-26 (борт №19) виконував бойове завдання з перевезення вантажів та десантування парашутним способом матеріально-технічних засобів в районі міста Краснодон Луганської області. На висоті 6500 метрів його підбила керована ракета класу «повітря-повітря» з території РФ. Як повідомляє департамент прес-служби АП, командир екіпажу Дмитро Майборода з помічником Дмитром Шкарбуном намагалися вирівняти траєкторію польоту і надати можливість команді безпечно покинути борт. Літак впав поблизу села Давидо-Микільське Краснодонського району.
А ще глава держави ознайомився з ходом реконструкції проспекту Космонавтів. Вартість проекту становить близько 100 мільйонів гривень. Половина цієї суми — кошти місцевого бюджету, решта — гроші Державного фонду регіонального розвитку.
Уже в комунальному закладі «Міський центр соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями «Гармонія» Петро Порошенко вручив сертифікат на дизельний генератор директорові центру, уповноваженому уряду з питань прав людей з інвалідністю Раїсі Панасюк. Такий пристрій допоможе людям на візках частіше перебувати на природі. Центр повноцінно функціонує з березня 2016-го. З початку 2017 року він надає послуги 86 особам з інвалідністю. З них 30 — діти.
Військовослужбовців і цивільний персонал Повітряних сил ЗСУ привітав і Прем’єр-міністр Володимир Гройсман. Як повідомив департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату КМУ, глава уряду зазначив: «Підвищення бойового потенціалу та військово-технічного рівня військової авіації і протиповітряної оборони — ключова вимога для зміцнення обороноздатності країни». Він переконаний, що інвестиції та участь у міжнародних кооперативних програмах з військових розробок здатні посилити наш військово-технічний і військовий потенціал.