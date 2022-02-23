Одразу після нічного засідання Ради національної безпеки і оборони Президент Володимир Зеленський виступив зі зверненням до співгромадян

Політичний фарс. Дешевий і аматорськи зрежисований спектакль одного актора з нікчемною та дуже поганою грою підстаркуватої масовки. Так сприйняли українці й весь цивілізований світ постановку засідання радбезу РФ, де під диктовку кремлівського диктатора вірнопіддані йому холопи видушили із себе рішення про визнання Росією створених нею на території України квазіутворень — так званих Л/ДНР, своєрідних метастазів «рускава міра».

Реакція нашої країни не забарилася: терміново зібралася РНБО, яку в ніч на 22 лютого переведено на роботу в режимі 24/7, а зі зверненням до українського народу виступив Президент Володимир Зеленський.

Він заявив, що своїми рішеннями про визнання «незалежності» окупованих районів Донецької та Луганської областей Росія відверто порушує суверенітет і територіальну цілісність України та легалізує свої війська на Донбасі, які перебували там з 2014 року. «Україна однозначно кваліфікує останні дії Російської Федерації як порушення суверенітету й територіальної цілісності нашої держави. Уся відповідальність за наслідки у зв’язку зі згаданими рішеннями покладається на політичне керівництво Росії», — підкреслив глава держави.

Визнання «незалежності» окупованих районів Донецької та Луганської областей може, за його словами, означати односторонній вихід Росії з мінських домовленостей та ігнорування рішень у межах нормандської четвірки.

«Це підриває мирні зусилля та руйнує наявні переговорні формати. Сьогоднішнім та завтрашніми можливими рішеннями Росія легалізує свої війська, які фактично перебували в окупованих районах Донбасу з 2014 року. Країна, яка вісім років підтримує війну, не може підтримувати мир, як вона це заявляє», — зазначив Президент.

Володимир Зеленський обговорив ситуацію, що склалася, із президентом Франції Еммануелем Макроном, канцлером Німеччини Олафом Шольцом, президентом США Джозефом Байденом, прем’єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном, президентом Європейської ради Шарлем Мішелем. Попереду — телефонна розмова із президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом. І цей зв’язок підтримуватимуть постійно.

Вітчизняне МЗС направило державам-членам Ради безпеки ООН запит на основі Будапештського меморандуму з вимогою негайно провести консультації. Також ініційовано скликання засідання Ради безпеки ООН та проведення спеціального засідання ОБСЄ, повідомляє пресслужба Офісу Президента.

«Ми наполягаємо на повноцінній роботі Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ для запобігання провокаціям та подальшій ескалації», — наголосив Президент.

Крім того, ініційовано екстрене скликання саміту нормандської четвірки. «Від наших партнерів ми очікуємо чітких і дієвих кроків підтримки. Дуже важливо побачити зараз, хто наш справжній друг і партнер, а хто продовжить лякати РФ лише словами», — акцентував глава держави.

Президент запевнив, що Україна віддана політико-дипломатичному врегулюванню й не піддається на провокації. «Ми добре розрізняємо провокації та наступ військ агресора. За нами правда. І правду ми ніколи не будемо приховувати від вас. Щойно ми побачимо зміну ситуації, щойно ми побачимо зростання ризиків, ви будете про все це знати. Зараз немає жодних причин для хаотичних дій. Зробимо все, щоб так було й надалі», — сказав Володимир Зеленський.

Глава держави подякував усім громадянам України, які вкотре доводять, що українці — розумна й мудра нація і попри все зберігає холодну голову, реагує спокійно та виважено. «Ми давно й до всього готові», — запевнив Президент.

Того самого дня відповідну заяву оприлюднило вітчизняне зовнішньополітичне відомство. Україна, йдеться в ньому, засуджує рішення Російської Федерації про визнання «незалежності» створених нею квазіутворень на тимчасово окупованих територіях України.

Такими діями російська сторона грубо спаплюжила основи міжнародного права, Статут ООН, порушила суверенітет і територіальну цілісність України в межах її міжнародно визнаних кордонів. Рішення РФ про визнання так званих луганської народної республіки та донецької народної республіки, переконані в МЗС, не матиме жодних правових наслідків. Це рішення різко збільшує ескалацію ситуації та може означати одноосібний вихід Російської Федерації з мінських домовленостей.

«Українська сторона розуміє наміри Росії та її прагнення спровокувати Україну. Ми враховуємо всі ризики і не піддаємося на провокації, залишаємося відданими політико-дипломатичному врегулюванню російсько-українського збройного конфлікту», — йдеться в документі.

На доручення Президента України наша дипломатія нині застосовує весь дипломатичний арсенал для запобігання розгортанню збройного конфлікту. Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба перебуває в постійному контакті зі своїми колегами задля координації дипломатичних зусиль та вжиття заходів із проведення засідань міжнародних органів, самітів, залучення оборонної допомоги та застосування жорстких санкцій проти РФ.

«Подальші рішення та кроки РФ значною мірою залежатимуть від реакції світу на сьогоднішні події, — наголошено у заяві. — Тому ми наполягаємо на застосуванні проти Росії болючих санкцій, щоб послати однозначний сигнал про неприпустимість подальшої ескалації. Настав час діяти для припинення агресії РФ і відновлення миру і стабільності в Європі».

У зв’язку з ухваленням керівництвом Російської Федерації протиправних рішень про визнання «незалежності» створених нею квазіутворень на тимчасово окупованих територіях України вітчизняне МЗС відкликало тимчасово повіреного у справах України в Російській Федерації Василя Покотила для проведення консультацій.