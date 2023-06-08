Президент України Володимир Зеленський наголошує, що за екоцид, який був спровокований підривом конструкцій Каховської ГЕС, росія має понести кримінальну відповідальність. Про це глава держави заявив, спілкуючись із представниками ЗМІ з нагоди Дня журналіста.

Він зазначив, що українська розвідка торік доповідала про мінування російськими окупантами дамби Каховської ГЕС і про ризики, пов’язані з цим. «Дуже важливо, що ми заздалегідь розуміли такі ризики. Дуже важливо, що команди на базі ДСНС і місцеві команди були підготовлені. Міністерство внутрішніх справ готувалося до відповідних речей», — цитує слова Володимира Зеленського Офіс Президента.

За словами глави держави, наслідки трагедії будуть зрозумілі через тиждень. Коли піде вода, буде видно, що там залишилося і що буде далі.

Володимир Зеленський також розповів про кроки, які здійснює Україна на міжнародній арені, зокрема для притягнення до відповідальності винних в екоциді на українській території.

«На наш погляд, це злочин. Офіс Генерального прокурора вже зареєстрував це. Він буде з доказами. Є сучасна класифікація — екоцид. Ми працюватимемо в цьому напрямі. Це дуже важливий момент, на який я хотів би, щоб міжнародна спільнота звернула увагу», — сказав Володимир Зеленський і додав, що тут має бути передусім кримінальна відповідальність. Повинні реагувати міжнародні інституції, зокрема Міжнародний кримінальний суд.

Не за рахунок наших інтересів

Те, що світові лідери обговорюють майбутнє російської федерації, — позитивний сигнал, але будь-який сценарій не можна реалізувати за рахунок України. «Це важливий тренд, що лідери почали говорити про майбутнє росії. Якщо говорять про майбутнє росії, значить, не росія говорить про наше майбутнє. У цій війні завдяки українському народу більша частина світу зробила вибір», — наголосив він.

Зробивши цей вибір, за словами Президента, світ почав думати, як далі будувати відносини: «Як вони будуть жити з іншою росією, з іншим форматом керівництва росії, з іншими умовами».

Володимир Зеленський бачить ризик у тому, що певні кола міжнародних партнерів шукатимуть рішення, як росії вийти із цієї війни, без урахування інтересів України: «Я роблю все, щоб не давати цьому шанс. У таких розмовах ми беремо участь, такі теми порушують. Але ми достатньо категоричні в цьому: не за рахунок України!»

Цивільних з полону повертати важче

Після досягнення остаточних домовленостей країн-партнерів про передачу Україні бойових літаків F-16 наша держава розпочне підготовку відповідної інфраструктури для них, і цей процес потребуватиме певного часу. Як зазначив глава держави, під час його нещодавнього візиту в Молдову для участі в саміті Європейської політичної спільноти відбулася дуже важлива зустріч з лідерами країн, які підтвердили готовність надати Україні літаки F-16. Нині ще потрібне спільне погодження зі Сполученими Штатами Америки.

Президент виступає за те, щоб коаліцію винищувачів було зафіксовано окремою домовленістю. Це може відбутися на черговому засіданні групи з питань оборони України у форматі «Рамштайн» або на іншій платформі.

Відповідаючи на запитання про значення тривалої оборони міста Бахмута на Донеччині, Володимир Зеленський зазначив, що на цій ділянці фронту було знищено майже 20 тисяч «вагнерівців», ще приблизно 60 тисяч зазнали поранень.

А щодо майбутнього тих українських захисників, які внаслідок поранень більше не можуть перебувати на фронті, він зазначив, що для таких військових необхідно знаходити роботу в тилу, у штабах тощо й давати змогу продовжувати службу.

Глава держави зауважив, що вже обговорював з військовим командуванням питання захисників, які проходять тривале лікування після поранень, виводяться за штат і отримують невисоку платню.

«У командирів є вакансії, є вакансії в армії. Треба повертати цих людей, знаходити їм місце, ту чи іншу роботу. Авжеж, людина, наш герой, який не має кінцівки, втратив її заради держави… Держава повинна дати йому відповідну роботу, яку він може виконувати. Ця людина зароблятиме відповідні гроші. Мені здається, що це важливо», — підсумував Володимир Зеленський.

Питання звільнення з російського полону цивільних громадян України складніше, ніж обміни військовополоненими. Тож у цьому процесі наша держава розраховує на допомогу міжнародної спільноти, яка може змусити росію відпустити українських бранців, розповів Президент. Складність повернення з полону цивільних полягає в тому, що Україна не має такої кількості російських цивільних, яких можна обміняти на українських громадян, як це відбувається у ситуації з обмінами військовополоненими. Він наголосив, що робота в напрямі звільнення цивільних українців з російського полону триває. Це окремий трек у межах Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими.

За словами Президента, міжнародні партнери України теж долучені до процесу звільнення українських полонених. «Сьогодні був представник Ватикану від Папи, я його просив, щоб він займався саме дітьми, допомагав у поверненні наших дітей. Цю тематику я також проговорював із Китаєм. Якщо в них є якісь окремі потужні економічні відносини з рф, або релігійні, або політичні — такі люди можуть впливати на повернення дітей і цивільних», — сказав Президент.

Глава держави наголосив, що всі гуманітарні питання можна буде розв’язати, коли росія стане слабшою. «А вона стає слабшою щодня, і ми це бачимо. Вони вже не спроможні нас окупувати — ми говоримо сьогодні про деокупацію наших територій. З кожним днем це матиме вплив на міцність путіна і його оточення, на міцність усередині держави. Усе це матиме великий вплив», — резюмував Володимир Зеленський.

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