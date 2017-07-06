Науково-технічний прогрес завдяки фундаментальним науковим відкриттям докорінно змінив картину світу. Але час не стоїть на місці. Те, що років десять тому здавалося нам неможливим, сьогодні ми сприймаємо, як належне, і навіть не задумуємося про те, що колись могло бути інакше. Чи могли б собі подумати наші батьки про те, що заплатити за комунальні послуги можна буде без жахливих черг, а просто не виходячи з дому? Чи могли вони собі уявити, що в магазин не потрібно брати купу грошей, а варто лише покласти до сумки маленьку пластикову картку? Чи можна було думати про те, що гроші можна пересилати в інший регіон чи країну без маси паперової тяганини та ризику їх втрати? Система банківських відносин та розрахунків крокує в ногу із сучасними комп’ютерними технологіями і з кожним днем має все перспективніші можливості.

Забезпечити якомога надійніші умови для зберігання коштів наших громадян, зручний та швидкий банківський сервіс та знищити шахрайство в державних банківських установах – актуальні питання сьогодення.

Як повідомили Урядовому кур’єру в управлінні взаємодії з громадськістю Урядового контактного центру, з початку 2017 року на урядовій «гарячій лінії» зареєстровано близько 9 000 звернень з питань фінансової політики. У близько 4 200 випадках фахівцями Центру було проінформовано і надано заявникам роз’яснення законодавства з порушених питань, а також довідкову інформацію, які їх задовольнили. До органів виконавчої влади надіслано близько 4 700 звернень для розгляду по суті та вирішення порушених у них питань, які здебільшого зареєстровані від громадян м. Києва, Дніпропетровської та Донецької областей.

Аналіз звернень показав, що з питань фінансової політики найчастіше на урядову «гарячу лінію» надходять звернення, що стосуються якості роботи фінансових установ, зокрема ПАТ «Державний ощадний банк України». Заявники обурені тим, що під час оплати житлово-комунальних платежів банк додатково вимагає сплачувати за послуги банку.

Наприклад, громадянин з м.Славута (Хмельницька область) повідомив на «урядову «гарячу лінію» про те, що під час оплати комунальних послуг ПАТ «Державний ощадний банк України» вимагає сплачувати комісію. У відповіді керівництво банку надало заявнику пояснення щодо знімання комісії та нагадало, що комунальні платежі можна оплатити через каси та термінали Ощадбанку без комісії власникам пенсійних карток, які можна оформити безкоштовно у будь-якому відділенні Ощадбанку. Крім того, Ощадбанк пропонує найнижчий на ринку тариф на сплату комунальних платежів у касі – 3 грн.

Заявниця із Могилів-Подільського району (Вінницька область) звернулася з інформацією про високу комісію, яка стягується ПАТ «Державний ощадний банк України» за надання банком послуг з приймання платежів від населення за газ. В свою чергу Ощадбанк надав заявниці усі необхідні пояснення з приводу цього питання. Керуючись ст.47 Закону України «Про банки і банківську діяльність», Ощадбанк був змушений ввести тариф за прийом платежів за спожитий природній газ на користь газопостачальних підприємств та їх структурних підрозділів. Також у відповіді зазначається, що комісію встановлено суто для покритті витрат банку на приймання, обробку та перерахування платежів.

За період з 26 червня 2017 року по 3 липня 2017 року на урядову «гарячу лінію» надійшло 63 762 дзвінка, а також 779 звернень зареєстровано через інтернет.

Отримати відповідь, роз’яснення чи довідкову інформацію можна, звернувшись на урядову «гарячу лінію» за номером телефону 1545 у цілодобовому режимі та безкоштовно з мережі фіксованого зв’язку Укртелекому, телефонів мобільних операторів Київстар, Vodafone Україна, Лайфселл.

Для підприємців діє «гаряча лінія» за номером: 0-800-503-045.

Для громадян України, які перебувають за кордоном, номер телефону урядової «гарячої лінії»: +38(044)284-19-15.

Оформити звернення можна також через веб-сайт Урядового контактного центру за адресою: www.ukc.gov.ua