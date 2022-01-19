Навіть шалений вітер, що бушував з вечора 14 січня над Харковом, раптово присмирів, натрапивши на юрмище яскраво та незвично вбраних людей, які зібралися на майдані Конституції міста. Кого тут тільки не було: ангели, царі, іроди, пастушки, смерті, цигани, чортики. А ще січові стрільці, українки й українці, запорожці, ворожки, тещі. Це одягнені в костюми героїв учасники щорічного Всеукраїнського фестивалю вертепів і колядок «Вертеп-фест», який започаткував благодійний фонд «Харків з тобою», готувалися до традиційної ходи центром міста.

Тут і ангел з чортом не можуть сваритися

На всьому майдані лунають колядки та українські пісні, грають музики, чутно вітання, жарти і сміх. Усе, як під час театральної репетиції, тільки сценою тут послугувала одна із центральних площ Харкова.

На фестиваль приїхали колективи з Богодухівської, Лозівської, Близнюківської, Зачепилівської та інших громад області та десятки колективів з обласного центру. За словами засновниці благодійного фонду Олени Рофе-Бектової, цього року на тлі подій біля кордону з Росією було особливо важливо проведення фестивалю, який засвідчив, що українські традиції живі й житимуть.

«Є українські традиції колядування, і цей фестиваль вже став традицією. Цього року до вертеп-фесту вперше долучилися харківські колективи і колективи з області: Змієва, Лозової, Богодухова, Люботина. У Харків на святковий захід приїхали учасники схожих дійств із Дніпропетровської та Сумської областей», — розповідає пані Олена. Вона додає, що фестиваль відбувається вже вшосте, але нинішній через пандемію коронавірусу проходить у змішаному форматі: наживо й онлайн. Усі учасники надали організаторам сертифікати про вакцинацію від коронавірусу або негативні результати ПЛР-тесту.

Хоч для участі у вертеп-фесті попередньо зареєструвалися 29 колективів, їх прибуло значно більше.

«Наша громада вперше бере участь у вертеп-фесті. Звісно, до цього ми дуже ретельно готувалися, щоб узяти участь у ході й виступити на головній сцені і на різних локаціях», — розповідає начальник відділу культурно-дозвіллєвої роботи управління культури Лозівської міської ради Олександр Шапко, який у гурті земляків розспівувався на сходинках майдану Конституції, роблячи світлини на згадку.

А ось педагогічний колектив Барвінківського ліцею №1 — майже старожил фестивалю. «Це вже четвертий вертеп-фест, у якому ми беремо участь. А в своєму місті ми стали засновниками місцевого вертепу. У нашій школі є два вертепних колективи — молодший, в якому задіяні учні, і старший — із числа учителів. Колядуємо дуже багато років. У нас бережуть традиції та звичаї. Як бачите, в нашому гурті й ангели, і чорт, і козаки», — захоплено розповідає заступниця директора з виховної роботи ліцею Олена Черна. А вчитель історії ліцею Юрій Троян, вбраний у козацькі шати та з люлькою в руках, долучившись до розмови, зазначає, що кращого і колоритнішого свята, ніж цей вертеп-фест, він не бачив.

Вертепує все місто

Наталія Буйнова, провідний методист обласного організаційно-методичного центру культури і мистецтва, на цьому фестивалі керує роботою волонтерів, які допомагають організовувати ходу від майдану Конституції до Харківського національного академічного театру опери та балету ім. М. Лисенка. І хоч вона заклопотана, пересилюючи веселий гамір на майдані, куди прибувають учасники заходу, пояснює, що після шикування колони вертеп попрямує до головної сцени на майданчику ХНАТОБу, де відбудеться всеукраїнська акція одночасного виконання колядки «Нова радість стала», концерт та основні виступи учасників.

«Після цього наші гурти роз’їдуться Харковом у ТРЦ, супермаркети, де тепліше і можуть зібратися люди, щоб послухати українські пісні та долучитися до колядок. Загалом буде задіяно 20 локацій у всьому місті», — повідомила Наталія Буйнова.

Пригадуючи історію створення вертеп-фесту, організатори наймасштабнішого за новорічні та різдвяні свята дійства розповіли, що його започатковано 2017 року, коли з ініціативи харківських пластунів благодійний фонд «Харків з тобою» вперше організував проведення Всеукраїнського фестивалю вертепів напередодні старого Нового року в Харкові. І ось уже впродовж шести років дводенне дійство традиційних і сучасних вертепів збирає тисячі учасників з усіх куточків України — представників вертепних театрів, колядників, фольклорно-театральних колективів, аматорських об’єднань.

Сім’ю Максимців до феєричного вертеп-фесту залучила донька Настя, яка ще трирічною стала учасницею фольклорно-театрального колективу «Квітка сонця» і разом з гуртом і татом потрапила на ІІІ Всеукраїнський фестиваль вертепів. За словами тата Андрія, вертеп полонив їх цілковито, і відтоді вони не пропускають жодного фестивалю.

Різдвяна зірка не згасне

Врешті годинник дзвіниці Успенського собору пробив дванадцяту, і барвиста голосиста колона під звуки оркестру Національної гвардії вирушила святковою ходою до оперного театру. Вулиця Сумська забриніла сотнями мелодій колядок, пісень, здравиць, що, відлунюючись від стін прилеглих будинків, стрімко здіймалися до небесної високості та плавно осідали на околицях.

Попереду задля безпеки учасників ходи йшли поліцейські зі службовими собаками, які пильно перевіряли припарковані машини, що траплялися обабіч дороги, і тротуари, аби вчасно виявити можливі вибухові пристрої. Це не було зайвим у наш неспокійний час агресивної активності східного сусіда.

У голові колони, за традицією, несли яскраву різдвяну зірку та йшли музики. Пісні й колядки не вщухають ні на хвилину. До учасників ходи долучалися перехожі та харків’яни, що прийшли подивитися на це феєричне дійство. Багато з них не втримувалися і долучалися до запальних колядок. Особливо гамірно (куди вже більше?) в гурті мам із дітьми. Знайомимося. Це гурт від ГО «Асоціація багатодітних сімей «Амма».

«Сьогодні тут зібралися матусі з дітками, бо тати займаються іншими важливими для сім’ї справами. Ми щороку беремо участь у вертеп-фесті. У нашій асоціації є вертеп, з яким буваємо в найрізноманітніших місцях. За традицією, часто відвідуємо вояків Національної гвардії», — розповідає президент асоціації Юлія Ібрагім і хвалиться, що у громадській організації, яка працює вже 28 років, налічується понад 300 сімей.

Августину Поді чотири роки, і він уперше на вертепі: «Мені тут дуже подобається. Особливо колядувати», — каже хлопчик, а мама Тетяна пояснює, що Августин їхній п’ятий синочок. У ході беруть участь ще її дві старші доньки.

І ось колона, яка дорогою щедро обросла учасниками, дійшла до театру опери і балету. Після привітань та подяк за сприяння у проведенні заходу харківським обладміністрації, міськраді та керівництву театру учасники вертеп-фесту, котрих, за оцінкою організаторів, зібралося майже 2000, заспівали колядку «Нова радість стала». Цієї хвилини її підхопили в усіх великих містах України, Польщі та Португалії, а ще, як сподіваються харків’яни, можливо, і в інших країнах.

2019 року, за інформацією благодійного фонду «Харків з тобою», в акції взяли участь майже 50 міст і селищ нашої країни, представники української діаспори п’яти європейських держав. «Нова радість» пролунала в Лондоні, Відні, Карлсруе (Німеччина), Амстердамі, Любліні та Прошовіце (Польща).

Міжнародна акція спільного співу аж ніяк не означала фініш фестивалю. Його учасники після обіду вирушили на численні локації, щоб донести атмосферу свята до якомога більшої кількості людей. Вертеп-фест триватиме в інтернеті й надалі. Під час проведення конкурсу відеосюжетів, малюнків та у прямому ефірі відбудуться «Етновечорниці» і «Колядка-батл на виліт». У серцях самих учасників вертеп-фест житиме аж до наступного Різдва.